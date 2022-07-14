Ректор самарского ГАУ: «У Самарской области есть все шансы войти в лидеры по агротуризму»

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Самарская область — самое сердце России. Самарская Лука, Борский лес, Рачейские альпы и еще десятки мест, известных далеко за пределами нашего региона. Где еще готовить специалистов по направлению внутреннего туризма? 12 июля в эфире программы «Эксперты знают» в группе ВКонтакте вышло интервью с Сергеем Машковым – ректором Самарского государственного аграрного университета. Гость студии «Комсомольской правды — Самара» рассказал о наборе студентов магистратуры на специальность «Туризм», а также ответил на вопросы зрителей.

Как в Самарской области развивается сфера сельского хозяйства?

— За последние 5 лет в Самарской области произошли изменения, которые повлияли не только на городских жителей, но и на сельское хозяйство. Появились десятки новых предприятий, связанных с аграрной деятельностью, что, безусловно, обеспечит защищенность страны в независимости продовольствия. Многие жители Самарской области начали искать для себя поставщиков в сельской местности. Все мы сейчас думаем о здоровье, поэтому многие выбирают местные продукты.

Сейчас у нашего региона есть все шансы войти в лидеры сферы агротуризма. 5-7 лет назад мало кто представлял, что в Самарской области можно будет успешно выращивать форель, черную икру, виноград и вина, которые не будут уступать в качестве и вкусу другим регионам. Люди интересуются местным производством, регулярно отправляются на экскурсии и туры.

Вместе с повышенным интересом к сельскому хозяйству в регионе, вырос и спрос на агротуризм. Увидев заинтересованность и потребность населения, Самарский государственный аграрный университет лицензировал направление «Туризм». У него действительно большие перспективы для развития в регионе.

Кому может быть интересен агротуризм?

— В первую очередь для человека, который дорожит трудом работника сельскохозяйственной сферы. Он защищает страну с точки зрения продовольствия. Если в стране есть независимость продовольствия, то это гарантирует сытое и счастливое население и армию, безопасность и стабильность на долгие годы. Человек, который отправляется в сельский туризм, думает не только об этом, он также понимает, что именно труд заставляет человека развиваться.

В Самарской области развивается сфера гостеприимства в агротуризме?

— На всех актуальных для агротуризма предприятиях присутствуют номера на несколько человек. При этом система подразумевает автобусные туры на куда большее количество людей. Поэтому правительством были реализованы гранты размером до 15 миллионов рублей, которые позволят строить гостиничные комплексы для развития агротуризма в регионе. Направить вектор в нужное русло развития помогут в том числе и наши выпускники. Мы тесно сотрудничаем с министерством сельского хозяйства для решения актуальных вопросов.

В первую очередь мы открыли новое направление для поддержки уже действующих производств Самарской области, студенты будут участвовать в практиках и стажировках именно у них. При этом мы можем наблюдать активное развитие сферы в регионе и открытие новых сельскохозяйственных предприятий, поэтому специалист точно не останется без работы.

Как проходит обучение специальности?

— Обучение происходит в заочном формате, обучаться смогут уже занятые в сфере люди. В этом году состоится первый набор. Прием документов для абитуриентов уже открыт и продлится до 3 сентября. Если абитуриент поступает на специальность сразу после школы, то срок обучения составит 5 лет. Студенты, имеющие на момент зачисления на обучение среднее профессиональное образование, будут получать новые знания 9 семестров. Те учащиеся, кто уже имеет высшее образование любого профиля, смогут пройти обучение по ускоренной программе. При этом стоимость обучения в Самарском государственном аграрном университете традиционно сохраняет доступный уровень по сравнению с другими вузами.

Самарские абитуриенты смогут попробовать себя в новой перспективной специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практические занятия будут вести люди, непосредственно работающие как в сельском хозяйстве, так и в самом агротуризме. Педагогический состав Самарского государственного аграрного университета подготовил особую программу подготовки для студентов с большим количеством практики на сельскохозяйственных предприятиях региона. Около 20% обучения пройдет при непосредственном участии профессионалов, занятых в аграрной сфере Самарской области.

Наше направление официально лицензировано и крайне актуально. Мы уверены, что вместе с вами добьемся наивысших результатов. Подробности об обучении можно узнать по телефонам приемной комиссии +79397540496 (доб. 103, 111, 700, 706) или в группе https://vk.com/samgsha.