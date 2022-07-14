В доме Маштакова в Самаре печки будут разговаривать между собой. Показываем, что там происходит

Работы в Доме Маштакова ведутся полным ходом Фото: Ольга НОВИКОВА

В доме Маштакова в Самаре печки будут разговаривать между собой. Об этом стало известно во время визита на объект депутата Госдумы Александра Хинштейна 14 июля 2022 года. Показываем, как идет реконструкция.

Из башенки сделают арт-объект

Как рассказали строители, сейчас Конструктивные элементы здания отреставрированы на 95 процентов.

На месте много рабочих материалов Фото: Ольга НОВИКОВА

- Сейчас мы занимаемся инженерными коммуникациями, - рассказал представитель компании-подрядчика. - Вода подведена, хотя внутренней разводки ещё нет, частично есть электричество, ждём, пока подведут тепло.

Внутри здание уже обретает запланированный вид. Подрядчик почистил исторические печи, частично уложил полы, установил окна.

Сейчас здание еще в разбитом виде Фото: Ольга НОВИКОВА

Исторические башенки сняли и по их образцу изготовили новые. А из исторической ветхой башенки планируют сделать арт-объект.

Говорящие печи

Есть идеи у реставраторов и по поводу использования исторических печей. Как рассказала руководитель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова, на первом этаже на основе речи сделают инсталляцию.

- Проект разработал архитектор Дмитрий Храмов, - пояснила она. - По задумке заслонка печки открывается, а внутри посетителя ждёт фото и видео инсталляция.

Александр Хинштейн следит за судьбой здания Фото: Ольга НОВИКОВА

На втором этаже дома Маштакова появятся говорящие печи.

- Две печки, которые стоят напротив друг друга, смогут переговариваться. между собой, - пояснила Нина Казачкова. - Это можно будет использовать при организации выставок.

Александр Хинштейн высоко оценил идею.

Внутри здания появятся говорящие печки Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мне очень нравятся идеи, наполнение, смыслы, которые сейчас появляются в Доме Маштакова. Такое креативное использование исторического памятника самарцы наверняка оценят, - уверен депутат.

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