«Все домашнее - во благо»: как самарцам спастись от опасной жары и укусов летних «кровопийц»

В начале июля к самарцам пришли жаркие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как пелось в одной известной песне, «лето – это маленькая жизнь», и вряд ли кто-то хочет провести столь теплое время на больничном, особенно если впереди маячит долгожданный отпуск. Как правильно спасаться от летнего зноя, чтобы не слечь с ангиной? Можно ли спать под кондиционером? Насколько полезен горячий кофе по утрам, и правда ли, что комары кусают людей с определенной группой крови? На эти и другие «летние» вопросы в эфире радио «КП-Самара» ответил главный внештатный специалист по терапии минздрава региона Олег Фатенков.

Что делать самарцам, чтобы в жару не ухудшалось самочувствие?

- Основное правило для всех нас – носить головной убор, и желательно с собой носить бутылочку с водой. Вода не должна быть ледяной, комнатная температура – это оптимально. Лучше без газа. Сладкая газировка в жаркую погоду – это просто баловство. В основном это гипертонический раствор, это значит, что в ней большое содержание сахара, а, к сожалению, сахар вызывает лишь усиление жажды. Поэтому я не рекомендовал бы сахаросодержащие газированные напитки.

А что насчет домашнего лимонада, с мятой или с лимоном?

- Все домашнее - во благо. Самое главное – не добавлять туда сахар, и все будет отлично. Я бы посоветовал немного соли добавить, это позволит те самые микроэлементы, которые у нас выделяются с потом, восполнять в течение дня. Не надо сильно солить, буквально на кончике чайной ложки на литр воды, и это будет отличный напиток. Можно цитрусовые фрукты добавить в воду – получается очень полезный лимонад, который хорошо утоляет жажду. И домашний квас, и морсы – морсы же чаще всего с кислинкой – все это можно посоветовать в жару.

Многие начинают свой день с чашки горячего кофе. Насколько способствует бодрости этот напиток в жаркие дни?

-Если уж человек совсем не может обойтись без кофе, я бы посоветовал дать напитку остыть, и выпить его холодным. Тогда негативного эффекта от горячего питья не будет в жару, а свою дозу кофеина человек все-таки получит. Если вы идете по улице, где +33 градуса, да еще на ходу горячий кофе пьете, пользы от этого будет мало.

Чревато ли это тепловым ударом?

-Тепловым ударом чревато вообще любое нахождение в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами без защиты – солнцезащитных кремов, панамок, поэтому любой провоцирующий фактор – горячие, а тем более горячительные напитки – конечно, противопоказан.

У многих дома или в офисах есть кондиционеры. В чем их опасность для здоровья?

- Во всем хороша мера, в том числе в нахождении в кондиционированном помещении. Комфортной температурой считается 22-25 градусов. Если поставить кондиционер на меньшую температуру, особенно если на улице температура очень высокая, и разница более 10 градусов – это не очень хорошо. Например, если за окном +32, то кондиционер ставим на +22, но не меньше, иначе может быть переохлаждение и ознобление с последующим развитием той же вирусной инфекции, к сожалению. Любое переохлаждение ведет к снижению иммунного ответа, и как следствие - к развитию инфекционных заболеваний, например, к ангине. Не нужно доводить себя до такого состояния, нужно беречься и не переохлаждаться.

Спать под кондиционером можно? Или лучше проветривать комнату?

- Общее правило таково – комнату перед сном надо охладить. Это значит, что ложась спать кондиционер лучше выключить, чтобы он вас не продул. Вечером и ночью температура на улице становится комфортной, и лучше спать при открытых окнах.

Холодный душ полезен в жаркие дни?

- Мы уже сегодня говорили об умеренности, в этом вопросе она тоже важна: не надо обливаться пронизывающе холодной водой, вода комнатной температуры прекрасно вас освежит – а комнатная температура, как мы уже договорились, это 22-25 градусов примерно. Вот тот критерий, который поможет и охладиться, и удовольствие получить, не заболев.

Тем, кто ходит в спортзал, или делает зарядку по утрам, стоит ли в жару снизить нагрузку на организм?

- Я за физическую активность в любую погоду, и если упражняться по утрам, когда нет изнуряющей жары, или по вечерам, то это ничему не помешает. В конце концов, можно проветрить помещение, и спокойно заниматься. Не стоит от зарядки или тренировки отказываться. На набережной замечательно можно спортом позаниматься – но не в дневные часы, после 15, к тому же, возле воды будет не так жарко.

В этом году вода в Волге очень долго прогревается. Не опасно ли сейчас купаться?

- Я в новостях слышал, что вода в Волге уже 20 градусов. 22 в этом году уже вряд ли будет, но когда температура воды выше 20 градусов, то кратковременные купания вполне допустимы. Но это если мы про здоровых людей говорим. А если есть хронические заболевания, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, то может и не стоит на пляж ходить вовсе, и находиться под палящими лучами. Недаром в жарких странах есть такое понятие как «сиеста», вот и нам такое тоже нужно.

Что делать, если ребенок во время отдыха на пляже нечаянно нахлебался воды? Это опасно?

- Во-первых, детей не надо на пляже одних оставлять, это очень строгое правило для всех родителей. А особенно если ребенок в воде играет – круг там надувной у него, и так далее. Ну а если уж он нахлебался волжской воды, то надо понаблюдать, как он себя чувствует, и если есть хоть какие-то мимолетные признаки ухудшения самочувствия, сразу обращаться за медицинской помощью.

Есть такое неприятное явление, связанное с купанием в водоемах или бассейне – «ухо пловца». Как с ним быть?

- К сожалению, вода попадает в наружный слуховой проход при купании, нырянии, и там остается. После развивается острое воспаление, которое чаще всего проявляется дергающими болями, или из уха может что-то вытекать, при этом повышается температура тела. Чтобы избежать отита, при появлении боли следует обратиться к врачу.

Можно ли использовать для лечения подобных проблем народные методы? Попрыгать на одной ноге, например, чтобы вода вылилась?

- Увы, к нам чаще всего обращаются только после того, как испробовали народные методы. И когда они не помогают, тогда уже идут к врачу. Тут начиная с солнечных ожогов, которые мажут сметаной, причем абсолютно бессмысленно, и заканчивая воспалительными заболеваниями, обострениями гипертонической болезни и ишемической болезни сердца – всякое бывает. Не нужно рисковать собой.

А как тогда действовать при солнечном ожоге, если сметана бесполезна?

- Не надо доводить до ожогов, надо сразу использовать солнцезащитные кремы при каждом выходе на улицу. Особенно если первый раз идете на пляж. Степень защиты постепенно можно уменьшать, но кремом нужно пользоваться всегда. Особенно это правило касается детей. Если в первые часы после похода на пляж вы чувствуете ухудшение самочувствия, то это может быть тепловой или солнечный удар. Симптомы таковы – тошнота, рвота, падение или подъем артериального давления, изменяется температура тела. В любом случае стоит обратиться к врачу.

Лето – это обилие ягод. В детстве нам говорили запасаться витаминами, и налегать на дары дачи. При этом все ягоды мыли, а малину - нет. Это не вредно?

- Малину я всегда ел с куста, честно! А вот смородину, клубнику и крыжовник лучше помыть.

В жаркое время года многих бесят комары и другие «кровопийцы». Почему они кого-то кусают, а к другим – равнодушны? Есть версия, что это зависит от группы крови человека, так ли это?

-Не кусают тех, кто использует репелленты. Я тоже слышал версию насчет группы крови, но пока научных доказательств тому нет.

А чем мазать место укуса?

-Хорошо помогает Фенистил-гель, снимает отек и боль. А если вам помогает какое-то народное средство в этом плане – то хорошо. Меня, например, в детстве мазали солью и верили, что это поможет снять зуд от укуса. Если вы верите в то, что такие народные рецепты работают- то эффект плацебо никто не отменял, пользуйтесь на здоровье.

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