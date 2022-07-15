Утконос и теленок с двумя головами: самарский таксидермист рассказал, как животные превращаются в чучела

В самарском зоологическом музее собрано более 20 тысяч экспонатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не многие знают, но на базе Самарского государственного социально-педагогического университета вот уже несколько десятков лет работает зоологический музей имени Д. Н. Флорова. Там собраны тысячи чучел животных, насекомых, птиц, а также представителей подводной флоры и фауны. Об этом уникальном месте журналистам «КП-Самара» рассказал его руководитель, таксидермист Валерий Шведов.

Валерий Шведов буквально живет своей любимой работой в музее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экспонаты собирают больше 100 лет

Зоологический музей получил свое начало еще в 1929 году, когда первый заведующий кафедрой зоологии самарского педуниверситета Геннадий Штехер начал собирать первые экспонаты животного мира. В 1955 году кафедру возглавил Дмитрий Флоров, который и стал инициатором создания музея. Он вместе со своей женой принес в музей огромную коллекцию бабочек, часть которой сохранилась и по сей день.

Коллекция бабочек, к сожалению, сохранилась не полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессия таксидермист (специалист по изготовлению чучел зверей и птиц – прим. ред.) в Советском союзе была не столь популярной и востребованной, поэтому найти специалиста в этой области было очень сложно. В 1993 году музей предложили возглавить сотруднику кафедры зоологии Валерию Шведову.

Музей поражает разнообразием животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я никогда ранее не сталкивался с профессией таксидермиста, пришлось учиться этому опытным путем. Таксидермия включает в себя не только базовые знания химии и анатомии, но и необходимо быть творческим человеком, - рассказывает журналистам руководитель музея Валерий Шведов.

В музее есть необычные виды животных

В настоящее время музей насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Гордостью музея являются чучела, которые были созданы в 1918 году и сохранились до сих пор. Утконос был сделан в Канаде и привезен в Самару купцами Шихобаловыми, а теленок с необычной патологией – раздвоение черепа, родился на одной из ферм в нашей стране в начале 20 века.

Один из древнейших чучел, которому более 100 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Чучела, которые были сделаны грамотно и правильно эксплуатировались, могут храниться вечность. Сейчас сотрудники нашего музея только протирают с них пыль, больше никакой дополнительной обработки нашим экспонатам не требуется, - говорит таксидермист.

В музее есть и необычные животные с различными аномалиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако есть и непрофессиональные мастера, которые не соблюдают технику и не сохраняют первозданный облик животных. По словам Валерия Шведова, изменять внешний вид животного – это просто издевательство. Творческий самарец старается полностью передать облик живого существа в своих экспонатах.

Зоопарки поставляют животных

Новых животных в самарский зоологический музей привозят из разных городов и даже стран. Еще до распада СССР, основным поставщиком необычных животных был зоопарк в Киеве. Когда звери умирали, их привозили Валерию, чтобы тот сделал чучела и выставил в своем музее. Так, в Самаре появились жираф, зебра и плод любви тигра и льва – лигр. Лигр очень похож на тигра своим внешним видом, но необычно большой и имеет окрас льва.

Лигр - плод любви тигра и льва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 90-е экспонатами начал делится Самарский зоопарк. Первым местным животным стал медведь Миша, а совсем недавно из зоопарка привезли песца. Также в зоологический музей приносят животных и частные лица, например, коллекционеры или охотники. Валерий Шведов часто помогает в сфере таксидермии людям, которые хотят увековечить свои трофеи.

Животных привозят из зоопарков или от частных лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Но охотникам не всегда интересны целые чучела своих трофеев. Обычно они собирают рога, головы, копыта или даже зубы диких животных или просто оставляют себе шкуру, - говорит самарский таксидермист.

Чтобы сделать чучело нужны знания

Сейчас специальность развивается, появилось очень много профессионалов и даже проводятся конкурсы на международном уровне. В конкурсах, семинарах и международных проектах принимает участие и самарский зоологический музей.

Животные представлены в натуральную величину и в естественных позах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В наше время открыто можно купить все необходимые инструменты и растворы для создания чучела животного. Но я настоятельно не рекомендую пытаться сохранить свою любимую кошечку и собачку, не обладая достаточными знаниями в биологии, химии и анатомии, - говорит руководитель зоологического музея.

Один из последних экспонатов, который передали зоомузею Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так получилось с одним чучелом лисы, фотография которой несколько лет назад стала популярной в Интернете. «Упоротого лиса» создала британская таксидермистка Адель Морзе. По словам создателя, на изготовление чучела лисы ушло больше года. Внешний вид животного получился достаточно потрепанный, с выпученными глазами и в неестественной для животного позе. Самарец Валерий Швецов считает, что неудачное чучело получилось именно из-за недостатка знаний в биологии.

Валерий Шведов старается сохранять натуральный вид животного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарском зоомузее собраны животные со всего мира. Штат сотрудников на сегодняшний день составляет шесть человек. Валерий Шведов ответственно подходит к выбору персонала. В музее работают также и бывшие студенты ПГСГА с кафедры биологии. По словам руководителя музея, сейчас штат укомплектован профессионалами в своем деле. Валерий Шведов гордится своим детищем и приглашает жителей Самары и гостей города погрузиться в мир животных и увидеть их в натуральном виде.

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