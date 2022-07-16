«Крылья Советов» начали новый сезон РПЛ с волевой победы над «Оренбургом»

Самарская команда в гостевом матче обошла "Оренбург" со счетом 4:2 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 16 июля 2022 года, в Оренбурге состоялся матч 1 тура РПЛ между местной одноименной командой и «Крыльями Советов». Самарцы начали новый сезон чемпионата с волевой победы.

Мяч в игру ввели хозяева поля. На протяжении первого тайма они создавали опасные моменты, но вратарь «Крыльев» Иван Ломаев был начеку. Самарцы тоже несколько раз шли в атаку, однако прицельно пробить по воротам «Оренбурга» не могли. Мяч попадал то в штангу, то в грудь голкиперу.

Первый гол в матче был забит на 31 минуте. Полузащитник хозяев Иван Башич подал угловой, и нападающий «КС» Дмитрий Цыпченко срезал мяч в свои ворота. Автогол. До конца первого тайма счет на табло не изменился.

Второй тайм начался для «Крыльев» удачнее. На 49 минуте матча полузащитник Роман Ежов сравнял счет. А вскоре после этого самарцы вырвались вперед. Второй гол в ворота «Оренбурга» забил нападающий Максим Глушенков.

На 73 минуте Максим Глушенков оформил дубль. Он отправил мяч в сетку ворот хозяев дальним ударом. Однако спустя десять минут гол пропустили уже самарцы. Отличился полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов. Радость команды была недолгой. На 84 минуте полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба забил гол дальним ударом. Встреча завершилась победой самарцев со счетом 4:2.

Следующий матч «КС» проведут в Санкт-Петербурге. Их противником выступит чемпион страны - «Зенит». Игра пройдет в пятницу, 22 июля 2022 года, в 21:00.