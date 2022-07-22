На метаморфозы погоды не реагируют: как животные Самарского зоопарка проводят неоднозначное лето 2022 года

У животных есть все возможности для того, чтобы чувствовать себя комфортно
Фото: Яна Жарких
Лето в этом году непредсказуемое: то жара, достигающая 32 градусов, то дождь и ветер. Метеозависимым людям в это время тяжело, а остальные не понимают, брать с собой на прогулку зонт или купальник. Интересно, а как же себя ощущают животные? Журналисты «КП-Самара» отправились за ответом в местный зоопарк.
Лисам этим летам бывает жарко
Фото: Яна Жарких
- Как и люди, животные мало двигаются. Лисы, например, днем спят и активничают только рано утром. Питание у них рационное, но днем они не едят, лишь утром или оставляют еду до вечера. Разумеется, скоропортящиеся продукты животным дают только вечером, например, ягоды или фрукты. Большинство отдыхают в тени под навесом или часами сидят в бассейне, - рассказала «Комсомолке» заведующая научно-просветительским отделом Алена Киреева.
Поскольку весна и начало лета в этом году были «странными», то у лис процесс линьки еще не закончился (понаблюдать за ним может каждый желающий). Разумеется, из-за этого им жарче, чем должно быть.
Воду в бассейнах меняют часто
Фото: Яна Жарких
Птицы комфортно себя чувствуют под лучами солнца
Фото: Яна Жарких
По словам Киреевой, на перепады температур животные не реагируют, они адаптировались к погодным условиям. Дождь не вызывает у них изменений в поведении, от ветра территория укрыта по периметру, а в жару за обитателями активно ухаживают сотрудники: обливают водой, чаще дают питье, наполняют бассейны. Воду в бассейнах меняют два раза в неделю, поэтому она сильно не прогревается.
От прямых солнечных лучей многие звери прячутся под навесом, пережидая дневную жару. В этом плане у них почти все как у людей.
Совы с любопытством изучают гостей
Фото: Яна Жарких
Белочки приветливы в любую погоду
Фото: Яна Жарких
Под лучами дневного светила комфортно себя ощущают птицы, они охлаждаются с помощью ныряния в воду. Активничают днем и белочки. Они бегают по деревьям, не прочь «позагорать» и пообщаться с посетителями.
Водоемы - одно из спасений в летнюю погоду
Фото: Яна Жарких
Животные ждут горожан в гости
Фото: Яна Жарких
Обитатели Самарского зоопарка ожидают гостей в любое время года. Поведение по отношению к людям у животных от погодных перепадов не меняется.