Самый большой колокол в Самаре: показываем фото из отреставрированного храма Архангела Михаила

Храм в Запанском восстанавливали много лет Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре завершили реставрацию последнего дореволюционного храма Самары – церкви Архангела Михаила в поселке Запанской. Реконструкция здесь шла с 1993 года. Журналист «КП-Самара» побывала в обновленном храме. Показываем, как он изменился.

«На этом месте будет храм благодатный»

Церковь Архангела Михаила считается последним храмом, построенным в Самаре до революции. Место под строительство в поселке Новый Оренбург (так в то время назывался Запанской, пос.Шмидта) в 1902 году освятил знаменитый Иоанн Кронштадский. По легенде, он при этом изрек пророческие слова: «На этом месте будет храм благодатный».

Красивый каменный храм построили в 1915 году Фото: Ольга НОВИКОВА

Строить храм начали лишь в 1908 году. Он располагался возле главной площади поселка, в котором до этого своей церкви не было вовсе. К январю 1909 года новый деревянный молельный дом на каменном основании был достроен. В нем могло поместиться до 500 человек. Храм был освящен в честь Архангела Михаила.

После революции храм был и школой, и госпиталем, и спортзалом Фото: Ольга НОВИКОВА

Очень скоро стало понятно, что новая церковь не может вместить всех желающих и нужен храм побольше. На средства меценатов и благотворителей в Запанском начали строить большой каменный храм. Проект храма разработал известный самарский архитектор Щербачев. Его возведение завершили в 1915 году. Храм Архангела Михаила стал последней церковью, построенной в Самаре до революции. Он расположился практически на границе города, словно защищая его от возможной угрозы с юго-востока.

Здание вернули церкви, но оно требовало серьезной реставрации Фото: Ольга НОВИКОВА

Построенный в псевдорусском стиле храм быстро стал центром притяжения не только для жителей поселка – сюда приезжали и из центра города. А колокольный звон с колокольни разносился не только над Запанским, но и в центре Самары.

Работы по реконструкции храма длились много лет Фото: Ольга НОВИКОВА

Клуб, госпиталь и спортзал

Несмотря на сложные послереволюционные времена и борьбу с религией храму удалось уцелеть. С него сняли колокола и кресты, часть строений разрушили, однако основное здание сохранилось. Сначала его определили под школу, потом – под клуб железнодорожников. В разное время здесь располагались госпиталь, туберкулезная больница и спортзал.

В храме Архангела Михаила находится самый большой колокол в Самаре Фото: Ольга НОВИКОВА

В 1991 году здание было передано обратно Русской православной церкви. С 1992 года храм действует, а с 1993 года здесь началась реконструкция. Однако из-за недостатка финансирования работы растянулись на много лет. В 2017 году храм включили в партпроект «Историческая память». Разработали проектную документацию, а в 2018 году начали реставрацию.

Колокольный звон разносится далеко над рекой Фото: Ольга НОВИКОВА

- Когда я был здесь впервые, состояние храма было ужасающим, проваливались полы, отваливалась облицовка стен,- отметил куратор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хиншрейн. – Сейчас здание разительно изменилось, и это очень радует.

Внутреннее убранство храма Фото: Ольга НОВИКОВА

Рабочие привели в порядок фасад, плитку и колокола, обновили электроснабжение, сигнализацию и интерьер.

Чудо-колокол и чудо-камень

Как и сто лет назад, с колокольни храма Архангела Михаила над поселком и гладью Самарки далеко разносится колокольный звон. Здесь висит самый большой колокол города весом около 45 тонн, а также десяток колоколов поменьше.

Одна из центральных икон в храме - Чудо в Колоннах Фото: Ольга НОВИКОВА

Внутри храм тоже преобразился. Здесь светло, просторно и красиво. Внимание привлекает икона Чудо в Колоссах «Хонех» с расположенным здесь же камнем.

- Чудо в Колоссах «Хонех» совершено Архистратигом Михаилом в начале IV века для спасения Преподобного Архипа, храма и святого источника от затопления водами, - гласит табличка под иконой. – В момент опасности Михаил спустился с неба и ударил огненным жезлом в скалу.

Тот самый кусочек камня Фото: Ольга НОВИКОВА

Объясняется и судьба камня.

- Сей камень был отколот в 2011 году от расплавленной породы со дна расселины священником Константином Калашниковым. Он является вещественным доказательством могущества Архангела Михаила и его заступления за верующих во Христа, - объясняется на табличке.

Отреставрированный храм Архангела Михаила в Самаре официально откроют 18 сентября 2022 года.