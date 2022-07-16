Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 6:00

Тысяча лоскутков: как мастер из Самары создает новые вещи из старой одежды и заботится о духовной гармонии

Мастер из Самары рассказала, как она создает впечатляющие одеяла из сотен лоскутков
Светлана МАКОВЕЕВА
Светлана МАКОВЕЕВА
Мастер из Самары шьет одеяла более чем из тысячи лоскутков

Мастер из Самары шьет одеяла более чем из тысячи лоскутков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В известной песне утверждается, что распродать всю недвижимость и купить миллион алых роз — отличный способ показать свои чувства. Но сейчас необдуманные романтические поступки не в моде. Зато в тренде заботится о себе, о своем внутреннем мире и уметь возвращаться в ресурсное состояние. Для этого может быть достаточно старой одежды, ниток, ножниц и желания приобщиться к старинному виду рукоделия. Екатерина Самыкина, мастер и педагог, рассказала «КП-Самара», почему лоскутные изделия считались обережными и почему эта техника позволяет восстанавливать душевное равновесие.

«Не хочу ждать, хочу быть красивой сейчас!»

Бывало в детстве, что схвачу тряпочку, порежу, кукле наряд смастерю. А это мамин воротник окажется. Но в творчестве она меня не ограничивала никогда, не ругала. Из этой свободы, наверное, и выросли многочисленные мои нынешние увлечения: лоскутное шитье, игрушки, картины…Привыкла, что можно браться за все.

В подростковом возрасте начала шить одежду для себя. Тогда ее «доставали». Я думала: «Не хочу ждать, хочу быть красивой сейчас!». Выкройки из журнала «Бурда» после нескольких вечеров кропотливой работы перерождались в юбки, платья и блузы, и я щеголяла в обновках. Позже, немного повзрослев, шила на заказ, в том числе из кожи. Сначала очень это нравилось, а потом охладела. Слишком много одежды появилось. Оказалось, что ее проще купить, а время лучше потратить на то, что в масс-маркете не найдешь. Еще поняла, что меня тянет преподавать, делиться знаниями, поэтому начала работать с детьми в Центре Дополнительного Образования «Компас» на Красной Глинке, не оставляя при этом свои творческие проекты.

Екатерина Самыкина считает, что вещи должны быть не только функциональными, но и хранить душевное тепло

Екатерина Самыкина считает, что вещи должны быть не только функциональными, но и хранить душевное тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обережная сила

Лоскутная техника — старинная и с давних времен была практически у всех народов мира. И у нас тоже. Как говорится, голь на выдумки хитра. На Руси примерно до середины 18-го века использовали домотканые ткани, производство которых - процесс длительный и трудоемкий. Поэтому возможность повторного использования никто не упускал.

Но дело было не только в этом. Считалось, что в лоскутках одежды есть обережная сила. Одежду использовали максимально долго, и если что-то изнашивалось, то заменялся этот конкретный кусочек. А он затем и использовался в лоскутном шитье. Лоскутки наполнены энергией и мудростью рода, потому что в ней проживали радости и горести несколько поколений мужчин или женщин. Из лоскутков делали одежду, в основном для детей, чтобы защитить их от злых сил. Шили игрушки, подушки, одеяла, которые дарили тем, кто особенно нуждался в магической защите — новорожденным, детям, молодоженам. Они и дом украшали, и согревали, и оберегали.

Лоскутное шитье стало доступнее, когда появились мануфактурные ткани. Оно стало в большей степени творчеством, способом самовыражения для мастера. Но вера в магическую силу лоскутков осталась. Мне кажется, некоторые убеждения живут в человеческих умах долгие годы, потому что они поддерживаются не рационально, а интуитивно, нашим инстинктом самосохранения. Они как оберег для психики - снимают тревожность, дают чувство общности и безопасности. Традиция — это такой «щит», который проверен временем и его не стоит отбрасывать. Он всегда под рукой и передается из поколения в поколение.

К каждому лоскутному изделию самарский мастер прилагает паспорт

К каждому лоскутному изделию самарский мастер прилагает паспорт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лоскуток за лоскутком

Я тоже верю в сакральность вещей. Сметываю лоскутки вручную красной ниткой (красный цвет-это защита оберег), использую только натуральные материалы. Ткани я очень чувствую. Иногда, бывает, зайду в магазин и какие-то из них просто не могу взять в руки: они неживые. Количество лоскутков в изделии ограничивается только силами и фантазией автора. Я в среднем использую 1200-1300 штук, в последнем моем одеяле «уживается» 1678 штук. Обычно я делаю специальный паспорт, в который эту информацию вношу.

Если основательно засесть, то одеяло можно сшить за 2 недели. Это та работа, которая увлекает, и в которую можно «провалиться». Я стараюсь держать себя в руках, чтобы полноценно уделять время семье, другим своим занятиям и здоровью.

Целый и исцеляющий

Большие полотна я собираю по фрагментам, от центра к периферии. В интернете можно найти разные схемы, по которым можно делать лоскутные одеяла. Новичкам я бы посоветовала начинать с крупных узоров с небольшим количеством фрагментов, придерживаться геометрических форм. Лоскуты лучше подбирать различных расцветок. Можно нарисовать рисунок части будущего одеяла на плотном картоне, потом разрезать его на элементы и использовать их как лекала. Я же обычно раскладываю все свои «богатства» на полу и смотрю, во какую форму они могут лучше сложиться.

Когда передо мной множество лоскутков, то у меня нет растерянности. Я не думаю: «Это хаос какой-то, что с ним делать». Очень быстро в голове возникает общая картинка, пазл складывается. Понятно, какой лоскуток с каким «подружить», чтобы появилась нужная форма и цветовое сочетание. Активируется какая-то внутренняя сила, который будто упорядочивает все, дает ощущение связанности одного с другим. Создает целое. Исцеляет. Мне кажется, недаром эти слова однокоренные. Также как из разрозненных кусочков складывается гармоничное полотно, так и все мои внутренние разногласия стихают, уходит тревога. Быть в ладу собой очень важно.

Я считаю себя счастливым человеком. У меня есть любящая и поддерживающая семья, любимое дело и ощущение целостности жизни, которое поддерживается рукоделием.

Мини-квилт (лоскутное одеяло) «Самарская земля», стал победителем конкурса «Квилт-Мозаика» одной из номинаций

Мини-квилт (лоскутное одеяло) «Самарская земля», стал победителем конкурса «Квилт-Мозаика» одной из номинаций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЕ Мария Смирнова, психолог:

- Когда говорят - мастер вложил в изделие душу, - так оно и есть.

Планируя создание изделия, тем более при спонтанном акте творчества, человек уже открывает доступ к своему личному (или даже коллективному) бессознательному.

К тому, что мы привыкли называть душой.

Именно оттуда часто просятся наружу образы, мастер материализует их, облекает в произведение.

По тому, что вышло из рук человека, можно догадываться о том, что происходит в его душе.

Все мы с детства стремимся выразить внутреннее Я своими руками. Лепим, рисуем, строим, режем, вышиваем мастерим. С практикой у каждого это получается все лучше и точнее. И очень зря мы бросаем подобные занятия с возрастом, переставая заниматься каким-либо прикладным необязательным рукоделием, часто перекладывая обязанность трудиться исключительно на свою голову.

Такое направление психологии как арт-терапия как раз использует различные техники творчества.

Ручная работа, связанная с любым творческим самовыражением, помогает расслабиться, замедлиться, прислушаться к себе, прекратить напряженный внутренний диалог, облегчает стрессовые проявления. Человек возвращается из чрезмерного умствования обратно в тело, происходит совместный труд и ума, и тела, и души, случается их контакт, та самая сонастройка, которая способна подарить человеку восхитительное ощущение целостности и спокойствия.

Опыт того, что можно быть собой, проявить себя, что у тебя получается - бесценный опыт. Он возвращает уверенность в себе, позволяет каждому стать настоящим творцом реальности.

Приобретая изделие, вышедшее из рук мастера, живого счастливого человека, - мы словно уже сейчас получаем возможность проявить и для себя, в своем непосредственном пространстве, часть той красоты, заключенной внутри и нашей собственной души, которую мы почувствовали или уже увидели в этой «вещи с душой».

КАРТИНА ДНЯ