Тысяча лоскутков: как мастер из Самары создает новые вещи из старой одежды и заботится о духовной гармонии

Мастер из Самары шьет одеяла более чем из тысячи лоскутков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В известной песне утверждается, что распродать всю недвижимость и купить миллион алых роз — отличный способ показать свои чувства. Но сейчас необдуманные романтические поступки не в моде. Зато в тренде заботится о себе, о своем внутреннем мире и уметь возвращаться в ресурсное состояние. Для этого может быть достаточно старой одежды, ниток, ножниц и желания приобщиться к старинному виду рукоделия. Екатерина Самыкина, мастер и педагог, рассказала «КП-Самара», почему лоскутные изделия считались обережными и почему эта техника позволяет восстанавливать душевное равновесие.

«Не хочу ждать, хочу быть красивой сейчас!»

Бывало в детстве, что схвачу тряпочку, порежу, кукле наряд смастерю. А это мамин воротник окажется. Но в творчестве она меня не ограничивала никогда, не ругала. Из этой свободы, наверное, и выросли многочисленные мои нынешние увлечения: лоскутное шитье, игрушки, картины…Привыкла, что можно браться за все.

В подростковом возрасте начала шить одежду для себя. Тогда ее «доставали». Я думала: «Не хочу ждать, хочу быть красивой сейчас!». Выкройки из журнала «Бурда» после нескольких вечеров кропотливой работы перерождались в юбки, платья и блузы, и я щеголяла в обновках. Позже, немного повзрослев, шила на заказ, в том числе из кожи. Сначала очень это нравилось, а потом охладела. Слишком много одежды появилось. Оказалось, что ее проще купить, а время лучше потратить на то, что в масс-маркете не найдешь. Еще поняла, что меня тянет преподавать, делиться знаниями, поэтому начала работать с детьми в Центре Дополнительного Образования «Компас» на Красной Глинке, не оставляя при этом свои творческие проекты.

Екатерина Самыкина считает, что вещи должны быть не только функциональными, но и хранить душевное тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обережная сила

Лоскутная техника — старинная и с давних времен была практически у всех народов мира. И у нас тоже. Как говорится, голь на выдумки хитра. На Руси примерно до середины 18-го века использовали домотканые ткани, производство которых - процесс длительный и трудоемкий. Поэтому возможность повторного использования никто не упускал.

Но дело было не только в этом. Считалось, что в лоскутках одежды есть обережная сила. Одежду использовали максимально долго, и если что-то изнашивалось, то заменялся этот конкретный кусочек. А он затем и использовался в лоскутном шитье. Лоскутки наполнены энергией и мудростью рода, потому что в ней проживали радости и горести несколько поколений мужчин или женщин. Из лоскутков делали одежду, в основном для детей, чтобы защитить их от злых сил. Шили игрушки, подушки, одеяла, которые дарили тем, кто особенно нуждался в магической защите — новорожденным, детям, молодоженам. Они и дом украшали, и согревали, и оберегали.

Лоскутное шитье стало доступнее, когда появились мануфактурные ткани. Оно стало в большей степени творчеством, способом самовыражения для мастера. Но вера в магическую силу лоскутков осталась. Мне кажется, некоторые убеждения живут в человеческих умах долгие годы, потому что они поддерживаются не рационально, а интуитивно, нашим инстинктом самосохранения. Они как оберег для психики - снимают тревожность, дают чувство общности и безопасности. Традиция — это такой «щит», который проверен временем и его не стоит отбрасывать. Он всегда под рукой и передается из поколения в поколение.

К каждому лоскутному изделию самарский мастер прилагает паспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лоскуток за лоскутком

Я тоже верю в сакральность вещей. Сметываю лоскутки вручную красной ниткой (красный цвет-это защита оберег), использую только натуральные материалы. Ткани я очень чувствую. Иногда, бывает, зайду в магазин и какие-то из них просто не могу взять в руки: они неживые. Количество лоскутков в изделии ограничивается только силами и фантазией автора. Я в среднем использую 1200-1300 штук, в последнем моем одеяле «уживается» 1678 штук. Обычно я делаю специальный паспорт, в который эту информацию вношу.

Если основательно засесть, то одеяло можно сшить за 2 недели. Это та работа, которая увлекает, и в которую можно «провалиться». Я стараюсь держать себя в руках, чтобы полноценно уделять время семье, другим своим занятиям и здоровью.

Целый и исцеляющий

Большие полотна я собираю по фрагментам, от центра к периферии. В интернете можно найти разные схемы, по которым можно делать лоскутные одеяла. Новичкам я бы посоветовала начинать с крупных узоров с небольшим количеством фрагментов, придерживаться геометрических форм. Лоскуты лучше подбирать различных расцветок. Можно нарисовать рисунок части будущего одеяла на плотном картоне, потом разрезать его на элементы и использовать их как лекала. Я же обычно раскладываю все свои «богатства» на полу и смотрю, во какую форму они могут лучше сложиться.

Когда передо мной множество лоскутков, то у меня нет растерянности. Я не думаю: «Это хаос какой-то, что с ним делать». Очень быстро в голове возникает общая картинка, пазл складывается. Понятно, какой лоскуток с каким «подружить», чтобы появилась нужная форма и цветовое сочетание. Активируется какая-то внутренняя сила, который будто упорядочивает все, дает ощущение связанности одного с другим. Создает целое. Исцеляет. Мне кажется, недаром эти слова однокоренные. Также как из разрозненных кусочков складывается гармоничное полотно, так и все мои внутренние разногласия стихают, уходит тревога. Быть в ладу собой очень важно.

Я считаю себя счастливым человеком. У меня есть любящая и поддерживающая семья, любимое дело и ощущение целостности жизни, которое поддерживается рукоделием.

Мини-квилт (лоскутное одеяло) «Самарская земля», стал победителем конкурса «Квилт-Мозаика» одной из номинаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МНЕНИЕ Мария Смирнова, психолог:

- Когда говорят - мастер вложил в изделие душу, - так оно и есть.

Планируя создание изделия, тем более при спонтанном акте творчества, человек уже открывает доступ к своему личному (или даже коллективному) бессознательному.

К тому, что мы привыкли называть душой.

Именно оттуда часто просятся наружу образы, мастер материализует их, облекает в произведение.

По тому, что вышло из рук человека, можно догадываться о том, что происходит в его душе.

Все мы с детства стремимся выразить внутреннее Я своими руками. Лепим, рисуем, строим, режем, вышиваем мастерим. С практикой у каждого это получается все лучше и точнее. И очень зря мы бросаем подобные занятия с возрастом, переставая заниматься каким-либо прикладным необязательным рукоделием, часто перекладывая обязанность трудиться исключительно на свою голову.

Такое направление психологии как арт-терапия как раз использует различные техники творчества.

Ручная работа, связанная с любым творческим самовыражением, помогает расслабиться, замедлиться, прислушаться к себе, прекратить напряженный внутренний диалог, облегчает стрессовые проявления. Человек возвращается из чрезмерного умствования обратно в тело, происходит совместный труд и ума, и тела, и души, случается их контакт, та самая сонастройка, которая способна подарить человеку восхитительное ощущение целостности и спокойствия.

Опыт того, что можно быть собой, проявить себя, что у тебя получается - бесценный опыт. Он возвращает уверенность в себе, позволяет каждому стать настоящим творцом реальности.

Приобретая изделие, вышедшее из рук мастера, живого счастливого человека, - мы словно уже сейчас получаем возможность проявить и для себя, в своем непосредственном пространстве, часть той красоты, заключенной внутри и нашей собственной души, которую мы почувствовали или уже увидели в этой «вещи с душой».