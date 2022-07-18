Самарский студент превратил греческий суп в омлет, а гаспачо в желе

Суп превратился в омлет

Самарский студент разработал новую рецептуру для европейских блюд. Третьекурсник высшей биотехнологической школы Самарского политеха Даниил Когай опубликовал результаты исследования в журнале «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов», входящем в перечень ВАК. Сам Даниил признается, что на подобный шаг его подтолкнул визит в одно из кафе города. Сделав заказ он понял, как много в меню стандартных и давно приевшихся форм.

– Однажды в кафе я в очередной раз увидел скучную подачу блюд: обычные горки из салата, уже приевшиеся крем-супы. Меня посетила мысль: а что, если попробовать разнообразить подачу или изменить текстуру блюд? А, может, задействовать инновационные способы приготовления пищи?

Вот таким может быть гаспачо

Студент приступил к исследованиям. Первым ему под руку попал рецепт греческого супа из яиц на основе куриного бульона и лимонного сока - авголемоно. Традиционно это жидкий суп, но в руках Даниила это блюдо преобразилось в омлет. Для этого была использована технология су-вид – метод приготовления продуктов в вакуумной упаковке. С помощью того же метода гаспачо превратился в желе.

А паэлью разобрали на составные части

С необычной стороны подошел студент и к паэлье – традиционному испанскому блюду. Он решил разобрать его на ингредиенты и подавать по частям, чтобы потребитель сам решил, в каком порядке наслаждаться составляющими блюда.

Новые-старые блюда оценила фокус группа из студентов и преподавателей биотехнологческой школы. Большинство высказали мнение, что реконструированные блюда выглядят привлекательнее традиционных аналогов и интереснее на вкус.

Свою работу студент выполнял под руководством заведующей лабораторией кафедры «Технология и организация общественного питания» Марианны Ворониной. Она отметила, что такое исследование поможет рестораторам найти свою нишу и привлечь новых посетителей.

– Сегодня сложно представить, какой жесткой конкуренции подвергаются рестораторы. Практически все блюда строго регламентированы. Шеф-повара могут вводить новые сочетания, но ориентируются на уже существующие. Прошлое так почитается, что оказывает влияние на творчество шеф-поваров в настоящем. Студенты высшей биотехнологической школы ломают традиционные стереотипы, создавая инновационные и современные блюда, - подчеркнула Марианна Воронина.