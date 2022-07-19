«Крепкий, красивый, нужный детям»: в Самаре готовят к сносу уникальное здание детсада «Петушок» на Промышленности

Самарцы просят вернуть красивое здание детям. Фото: Елена Соколова

В Самаре готовят к сносу уникальное здание детского садика на ул.Промышленности, 317, которое губернатор Дмитрий Азаров поручил вернуть в систему образования. Сейчас рабочие возобновили обустройство забора и начали приваривать к нему металлические козырьки. Об этом сообщили обеспокоенные местные жители.

Собрали четыре сотни подписей

Напомним, ситуация со зданием бывшего детского сада «Петушок» получила широкий резонанс осенью 2021 года. Тогда местные жители сообщили, что уникальное здание с витражами, построенное заводом «Металлист» в 80-е годы, новый собственник собирается сносить и уже огородил забором. Статус детского сада здание потеряло, когда предприятие выводило с баланса соцобъекты, долгое время там размещался филиал уфимского вуза, потом – различные офисы. А новый собственник решил и вовсе снести бывший детсад, чтобы построить на этом месте высотку. В мэрии только развели руками: земля частная, здание тоже – имеет право. Местные жители возмутились: здание крепкое, в районе ощутимо не хватает мест в детсадах, почему бы не вернуть садик детям? После широкого общественного резонанса в ситуацию вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил городским властям вернуть здание в систему образования. Казалось бы, хэппи-энд близок. Но что-то пошло не так.

- Еще с осени мы слышали на встречах с администрацией посыл, что здание было переоборудовано, а санитарные нормы изменились, поэтому нужны будут солидные вложения, чтобы привести это здание в соответствие с СаНПиН для приема детей, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Елена Соколова. – Нам говорили, что надо провести обследования, чтобы понять сумму. В целом разговор велся в конструктивном ключе, поэтому мы надеялись, что все разрешится. Но в феврале поступила информация, что собственник готов сносить здание. Мы бросились собирать подписи против этого, к марту собрали их более четырех сотен. Отправили во все инстанции, вплоть до администрации Президента. После этого два месяца нам поступали ответы, а работы на площадке прекратились. Потом вместе с застройщиком и чиновниками мэрии мы вместе прошли по зданию, убедились, что оно крепкое, спустились в подвал, увидели, что коммуникации в отличном состоянии. Застройщик на прямой вопрос, готов ли он продать здание мэрии, ответил, что готов обсуждать этот вариант.

Здание огородили забором и начали монтировать защитные козырьки

«Очередь маленькая, а выкуп дорогой»

Жители снова понадеялись, что им удалось остановить снос. Но радость оказалась преждевременной. В середине июля инициативную группу жителей позвали на встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной.

- Нам заявили, что детские сады в Советском районе не так уж и нужны, а наши данные про серьезные очереди и переполненность существующих садов в 40% неактуальны, хотя об этом нам сообщали сами мамочки маленьких детей, - рассказывает Елена Соколова. – По расчетам чиновников вышло, что очередь слишком маленькая, а выкуп слишком дорогой, чтобы тратить на это городские деньги, а привести здание в порядок – вообще дороже, чем построить новое. То есть смысла выкупать здание и возвращать его детям нет. Мы в ответ попросили, чтобы здание выкупили под любое другое детское учреждение, но нам сказали, что их и так хватает. А буквально на следующий день на площадке начались работы – к уже установленному раннее железному забору начали приваривать навесы-козырьки. То есть застройщик намерен все-таки снести здание бывшего садика и построить здесь высотку…

«Важно сохранить готовый участок под детсад»

Жители обратились за помощью к депутату Госдумы Михаилу Матвееву. Он также встретился с руководством города.

- Разговор получился предметный, конструктивный, - рассказал Михаил Матвеев журналисту «КП-Самара». – Мы проговорили с Еленой Лапушкиной возможные варианты. По моей информации, собственник купил это здание за 65 миллионов и готов продать мэрии за 75 млн. Сумма не такая уж большая для городского бюджета. Чиновники говорят, что здание они не обследовали, но почему-то называют сумму в 200 миллионов, которая нужна, чтобы привести садик в соответствие с изменившимися нормативами. Кроме того, мне почему-то сказали на встрече, что в это здание могут поместиться только пять групп, якобы потому, что теперь по нормативам для каждой нужен отдельный навес для прогулок. То есть итоговая стоимость одного места выше, чем строить новый детсад «с нуля». Но, во-первых, никто не проводил предметную оценку, все цифры только приблизительные. А во-вторых, я уверен, что выкупать здание и участок нужно в любом случае, даже если сейчас нет денег на их ремонт. В кварталах с уже существующей застройкой в Самаре очень сложно найти готовый участок, подходящий под строительство детсада. А тут он есть, и терять его глупо. Если же воткнуть на этом месте высотку, то ситуация с нехваткой детсадов в районе еще сильнее обострится. И даже если это здание по каким-то причинам совершенно невозможно больше использовать как детсад, но еще может пригодиться детям в качестве школы искусств или центра внешкольной работы. Я жду встречи с губернатором Дмитрием Азаровым, чтобы обсудить этот вопрос.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в мэрию горда с просьбой прокомментировать ситуацию.

Мы будем следить за развитием событий.

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