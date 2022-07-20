«Зенит» - «Крылья Советов» 22 июля 2022 года: прогноз на матч 2 тура РПЛ

"Крылья Советов" расположились на первой строчке чемпионата после 1 тура РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов» - 2-2.

Питерский «Зенит» принимает самарские «Крылья Советов» в пятницу, 22 июля 2022 года. Игра 2 тура МИР РПЛ пройдет на стадионе «Газпром Арена». Делимся прогнозом на встречу лидера стартовавшего на прошлой неделе турнира с чемпионом страны.

«Крылья» показали хороший футбол в Оренбурге. Несмотря на чувствительные потери Зиньковского и Сарвели они здорово смотрелись в атаке и отправили 4 мяча в ворота соперника. Ярче остальных себя проявили Ежов и Глушенков. Максим сейчас самый результативный игрок чемпионата - 2 гола, 1 ассист. Конечно, в Северной столице будет более серьезный соперник, но волжане и Игорь Осинькин приучили, что они всегда стараются действовать в комбинационной наступательной манере.

Хозяева неожиданно не увезли 3 очка из Подмосковья. В концовке матча с «Химками» они неожиданно пропустили от Мирзова и сыграли 1-1. Вероятно, что в этот раз подопечные Сергея Семака перед родной публикой постараются добиться большего. К клубу присоединились бразильцы - вратарь Иван и вингер Мантуан. Не исключено, что кто-то из них появится на поле. Впрочем, состав у «Зенита» и без того сильнейший в Премьер-лиге. Особое внимание, конечно, будет уделено экс-голеадору «КС» Ивану Сергееву.

Конечно, букмекеры делают ставку на сине-бело-голубых. Коэффициент на них - всего 1,4. На ничью - 5,35. На «Крылья Советов» - 8,1. Впрочем, по ходу противостояния эти показатели еще могут поменяться.

Стартовый свисток матча «Зенит» - «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге прозвучит в пятницу 22 июля 2022 года в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому). Видео трансляция будет доступна на «Матч Премьер».