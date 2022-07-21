Все началось с гниющего яблока и пули: как мойщик машин из Армении стал скульптором и сделал розовый дом в Самаре

Грайр Воскарян сумел радикально поменять профессию: был мойщиком машин, а стал скульптором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судьбы некоторых людей напоминают уже готовый сценарий для фильма, потому что в них есть самые популярные «ингредиенты»: чудесное спасение от шальной пули, встреча с мастером, которая изменила жизнь и помогла найти предназначение, переезд в другую страну... И конечно же романтическая линия. В рамках проекта «Мозаика ремесел» рассказываем о мастере с витиеватым жизненный путем, как узоры на традиционных армянских крестах, которые он создает из камня.

Из рутинной работы будущего мастера вытянула случайная встреча Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из мойщиков в скульпторы

Два случая направили меня в творчество. Первый произошел, когда я, маленький мальчик, корпел над рисунком в школе — делал иллюстрацию к сказке. Изобразил, как старик срывает золотое яблоко, а коварный царь выхватывает плод у него из рук. И он гниет прямо на глазах у тирана. Учитель оценил старания и посоветовал родителям отвести меня в художественную школу, что они и сделали. Я с удовольствием занимался, рисовал портреты и графику. Детское увлечение, страсть даже, но без планов на будущее: не понимал, да и не думал даже, как мне это во взрослой жизни пригодится.

После школы — армия. Служил во время Карабахской войны. Можно сказать, попал в интенсивную школу взросления со свистящими над головой пулями. Одна из них как-то вонзилась в лопату, когда окапывал огневой рубеж. Я аккуратно достал ее и сделал кулон на шею. Носил, а потом снял с себя и отдал маме. Она повесила мою пролетевшую мимо «смерть» на крест, а я решил:

- У каждой истории должен быть свой конец. Покончено и с этой.

Отслужив, устроился на автомойку. Работа рутинная, но рисование спасало — туда вся творческая энергия выплескивалась. Развесил картины на стенах, чтобы настроение поднимали. Как-то приехал мужчина, ходил от одной к другой, удивлялся:

- Ну надо же! Чье это?!

Я признался, что работы мои. Он и забыл, что машину мыть приехал. Представился Кареном Налбандяном, скульптором. Сказал, что у него есть своя мастерская и спросил так, что это было похоже почти на утверждение:

- Пойдешь ко мне в ученики?!

Я подумал, что мне это интересно, да и терять нечего. На мойку всегда успею вернуться. Но я не вернулся. Благодаря мастеру началась другая жизнь. Несколько лет я занимался с ним - учился работать с камнем, выражать через него свои задумки. Потом отправился в свободное плавание.

За ангелом в Россию

В Россию я переехал почти 20 лет назад. Как поется в песне, сердце потребовало перемен. Планы поменять страну вынашивал долго, но решиться не мог. Подтолкнул к действиям опять случай. Точнее — ангел. Мне заказали сделать такую скульптуру здесь, в Самаре. Проект я выполнил и решил, что раз уж приехал, то останусь пожить, попробую. С одной стороны, адаптировался быстро. Работал, встретил девушку, которую полюбил и вскоре женился на ней. Но и тосковал тоже. По родным и друзьям, по горам, которые окружали родной Кировокан.

Меня тянет говорить на родном языке, но стараюсь это делать только в кругу тех, кто тоже его понимает. Армянский очень мягкий по звучанию и по манере строить фразы. Даже во время перепалки мы говорим оппоненту «ара», что значит «дорогой». Есть такое высказывание, что словом можно ранить, так армянский будто устроен так, чтобы люди друг друга сильно «не побили». Защищает, встроенная дипломатия в нем.

Я «привез» сюда некоторые национальные привычки. Например, пить крепкий кофе. Но какие-то традиции остались только в Армении. Вот есть у нас праздник Вардавар — его отмечают летом, через 14 недель после Пасхи. Люди веселятся, обливают друг друга водой. Здесь ведь так не сделаешь, незнакомые не поймут, хотя для жары это отличное развлечение.

Грайр Воскарян работал над отделкой розового дома в Самаре. Фото предоставлено Парком дружбы народов

Одуванчики из камня, могила Айвазовского и розовый дом

Мне доводилось делать разное, даже как-то одуванчик из камня заказывали. Но некоторыми проектами горжусь особо. Например, в составе интернациональной команды я реставрировал памятник на могиле Ивана Айвазовского. Он тоже был армянином. Художника погребли в 1900 году на территории армянской церкви в Феодосии. Его вдова обратилась к итальянскому скульптору Биоджоли, который сделал памятник-саркофаг из белоснежного мрамора. В годы Великой Отечественной войны феодосийские армяне демонтировали и спрятали его от фашистов, чтобы сберечь. Только представьте: за ночь вырыли яму и оттащили туда трехметровую махину, которая весит 60 тонн. На надгробии высечена фраза: «Родившись смертным, оставил о себе бессмертную память». Очень она отозвалась во мне. Работать надо не только ради денег, а чтобы это нужно было людям, чтобы оставить о себе память.

В Самаре я сотрудничал с «Парком дружбы народов». Это огромный комплекс, в который можно прийти и посмотреть на быт живущих в России народов: жилища, утварь, костюмы. С традициями познакомиться. Я занимался там отделкой армянского дома в стилистике XIX века и сделал скульптуру «Вечность». Работал с розовым туфом, привезенным из Армении. Это уникальный камень, образованный из вулканического пепла. Он легкий и мягкий, но в то же время очень прочный. Отлично хранит тепло и не пропускает холод. Многие исторические здания в Ереване сделаны именно из него, поэтому столицу Армении еще называют «розовым» городом. Очень горжусь, что именно с моей помощью и в Самаре появилось уникальное и традиционно-армянское сооружение.

Мастер из Армении сделал более 40 ханчкаров — традиционных крестов-камней. Фото предоставлены автором

Крест-камень

С особым трепетом делаю ханчкары, что дословно переводится как «крест-камень». Они начали появляться в Армении еще в древние времена. Я читал, что с началом распространения христианства ставили деревянные кресты, но язычники их сжигали. По этой причине на смену стали приходить каменные стелы с религиозным символом и орнаментом. Сначала он был примитивным, но постепенно усложнялся, в Средневековье уже достигнув невероятного мастерства и утонченности.

Армянский крест — это не символ мучений. Его не изображают как распятие, как инструмент пыток. Нет привычной нижней перекладины, а концы удлиненные и напоминают хвост ласточки. Очень часто используется геометрический и растительный орнамент, причудливое сплетение листьев винограда, изображение граната, поэтому его называют «цветущим». В Армении ханчкаров несколько десятков тысяч и появляются они по разным поводам: в честь основания храма, как надгробие, как мемориал.

Мне доводилось делать из туфа огромный четырехметровый ханчкар, который уехал в Голландию как памятник жертвам геноцида армян. Это было во время обучения у мастера. Он продумал проект, а на мне была ремесленная часть. Всего я изготовил более 40 крестов. И сейчас, когда работаю надо очередным, доверяюсь интуиции, макетов не рисую. Для меня это как медитация: завиток за завитком, узор за узором…

Работа с камнем физически тяжелая, но результат стоит усилий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В работе много физического напряжения — тяжеленные камни, приходится поработать и молотком. Бывают и травмы, вот недавно сухожилия повредил. Но когда она подходит к завершению и я вижу конечный результат, то забываю про все неудобства. Стою молча, смотрю. До сих пор у меня дух захватывает, когда из камня рождается новая форма по моему желанию. На ханчкарах она одновременно неожиданная и очень традиционная. Похожая на то, что делали до меня многие поколения армянских мастеров.

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