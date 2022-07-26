Пропавшего под Тольятти 8-летнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

Тело ребенка извлекли на поверхность сотрудники ПСО Тольятти Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Днем во вторник, 26 июля 2022 года, в селе Подстепки Ставропольского района произошло ЧП. Там пропал 8-летний мальчик. К сожалению, его поиски закончились трагедией. Ребенка нашли мертвым.

Последний раз школьника видели во дворе дома № 2 по улице Пионерской. Родные, заметив, что ребенка давно не видно, начали его искать. Поиски привели к открытому люку выгребной ямы, которая находится на территории двора. По всей видимости, мальчик не заметил опасности и провалился вниз. На тот момент яма была заполнена на 75%.

Мальчик провалился в выгребную яму во дворе дома Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

– В 14:51 на место происшествия были направлены спасатели ПСО Тольятти – для извлечения ребенка из выгребной ямы. В 15:26 тело погибшего было поднято на поверхность, – сообщили в пресс-службе ПСС по Самарской области.

Медикам оставалось только констатировать смерть ребенка

Насколько известно, сейчас в селе Подстепки работают правоохранители. Им предстоит выяснить, как мальчик оказался в выгребной яме и почему люк не был закрыт. Проводится проверка.