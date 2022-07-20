Бессмысленно и дорого: в мэрии Самары объяснили, почему не хотят спасать от сноса детский садик «Петушок»

Местные жители уже почти год пытаются защитить здание бывшего детского садика от сноса. оот: предоставлено "Комсомолке"

В мэрии Самары объяснили, почему не хотят спасать от сноса здание детского сада «Петушок» на улице Промышленности, 317, за которое заступились местные жители. Напомним, территория находится в частной собственности, и собственник планирует снести бывший детсад, чтобы построить на этом месте высотки. Губернатор Дмитрий Азаров осенью 2021 года поручил вернуть здание в систему образования. Однако в мэрии уверяют, что в этом нет смысла: затраты слишком велики, а эффективность мала. Такой ответ за подписью первого замглавы города Максима Харитонова жители получили вчера, 19 июля. Рассказываем подробности.

«Никогда не были в муниципальной собственности»

Как сообщается в ответе мэрии (имеется в распоряжении редакции «КП-Самара»), земельный участок площадью 7290,9 квадратных метров и расположенное на нем двухэтажное здание находятся в собственности ООО «Профимаркет».

- Ни здание, ни данный участок земли никогда не передавались в муниципальную собственность, - отмечается в сообщении мэрии. – По устной информации сейчас собственник готов продать объект городу за 75 миллионов рублей. Однако для того, чтобы открыть дошкольное учреждение в здании бывшего детсада на ул.Промышленности, 317, кроме этих 75 млн на выкуп необходимо затратить 203,5 миллиона на капитальный ремонт и 23,8 млн на оснащение здания. Таким образом общий объем затрат составит, по предварительной оценке, 302,5 миллиона рублей.

Поместится только пять навесов

Вместе с тем мэрия указывает, что даже если в здание вернут детский сад, вместимость его будет очень невысокой. По предварительной оценке на прилегающей территории смогут разместиться только пять теневых навесов для прогулок. А по действующим нормам у каждой группы должен быть такой навес.

За последнюю неделю рабочие на участке снова активизировались

- Получается, что наполняемость сада составит максимально 125 человек, это 5 групп, - поясняют в мэрии. – Исходя из этого стоимость одного места составит 2418,75 тысяч рублей. А укрупненный норматив цены строительства для детского сада сейчас составляет 1168 тысяч рублей на одно место.

«Потребности в новых местах нет»

Местные жители рассказывают, что мест в детсадах в Советском районе не хватает, а многие родители вынуждены водить детей в частные садики или возить в другие районы города. Однако в мэрии уверяют, что потребность в новых местах не так уж велика.

- Сейчас в Советском районе по состоянию на 1 сентября 2022 года требуется 436 мест в детских садах. При этом по состоянию на 15 июля в дошкольных учреждениях района есть 257 свободных мест, - сообщается в ответе городских властей. – В непосредственной близости от этой территории расположены садик №62, там актуальный спрос 5 мест, а свободных – 9, садик №438 (спрос – 5 мест, свободных нет), садик №88(спроса нет, свободных мест 13) и садик №295 (спрос на 1 место, свободных – 7). Таким образом потребность в местах в детских садах на этой территории может быть удовлетворена имеющимися учреждениями дошкольного образования с учетом свободных мест в них.

В то же время активисты указывают на необходимость вернуть земельный участок с садиком городу «на будущее», с учетом новой застройки и повышения рождаемости.

Пока вопрос окончательно не решен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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