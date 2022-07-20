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Общество20 июля 2022 7:20

Бессмысленно и дорого: в мэрии Самары объяснили, почему не хотят спасать от сноса детский садик «Петушок»

В мэрии Самары объяснили, почему не хотят спасать от сноса здание детского сада «Петушок» на улице Промышленности
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Местные жители уже почти год пытаются защитить здание бывшего детского садика от сноса. оот: предоставлено "Комсомолке"

Местные жители уже почти год пытаются защитить здание бывшего детского садика от сноса. оот: предоставлено "Комсомолке"

В мэрии Самары объяснили, почему не хотят спасать от сноса здание детского сада «Петушок» на улице Промышленности, 317, за которое заступились местные жители. Напомним, территория находится в частной собственности, и собственник планирует снести бывший детсад, чтобы построить на этом месте высотки. Губернатор Дмитрий Азаров осенью 2021 года поручил вернуть здание в систему образования. Однако в мэрии уверяют, что в этом нет смысла: затраты слишком велики, а эффективность мала. Такой ответ за подписью первого замглавы города Максима Харитонова жители получили вчера, 19 июля. Рассказываем подробности.

«Никогда не были в муниципальной собственности»

Как сообщается в ответе мэрии (имеется в распоряжении редакции «КП-Самара»), земельный участок площадью 7290,9 квадратных метров и расположенное на нем двухэтажное здание находятся в собственности ООО «Профимаркет».

- Ни здание, ни данный участок земли никогда не передавались в муниципальную собственность, - отмечается в сообщении мэрии. – По устной информации сейчас собственник готов продать объект городу за 75 миллионов рублей. Однако для того, чтобы открыть дошкольное учреждение в здании бывшего детсада на ул.Промышленности, 317, кроме этих 75 млн на выкуп необходимо затратить 203,5 миллиона на капитальный ремонт и 23,8 млн на оснащение здания. Таким образом общий объем затрат составит, по предварительной оценке, 302,5 миллиона рублей.

Поместится только пять навесов

Вместе с тем мэрия указывает, что даже если в здание вернут детский сад, вместимость его будет очень невысокой. По предварительной оценке на прилегающей территории смогут разместиться только пять теневых навесов для прогулок. А по действующим нормам у каждой группы должен быть такой навес.

За последнюю неделю рабочие на участке снова активизировались

За последнюю неделю рабочие на участке снова активизировались

- Получается, что наполняемость сада составит максимально 125 человек, это 5 групп, - поясняют в мэрии. – Исходя из этого стоимость одного места составит 2418,75 тысяч рублей. А укрупненный норматив цены строительства для детского сада сейчас составляет 1168 тысяч рублей на одно место.

«Потребности в новых местах нет»

Местные жители рассказывают, что мест в детсадах в Советском районе не хватает, а многие родители вынуждены водить детей в частные садики или возить в другие районы города. Однако в мэрии уверяют, что потребность в новых местах не так уж велика.

- Сейчас в Советском районе по состоянию на 1 сентября 2022 года требуется 436 мест в детских садах. При этом по состоянию на 15 июля в дошкольных учреждениях района есть 257 свободных мест, - сообщается в ответе городских властей. – В непосредственной близости от этой территории расположены садик №62, там актуальный спрос 5 мест, а свободных – 9, садик №438 (спрос – 5 мест, свободных нет), садик №88(спроса нет, свободных мест 13) и садик №295 (спрос на 1 место, свободных – 7). Таким образом потребность в местах в детских садах на этой территории может быть удовлетворена имеющимися учреждениями дошкольного образования с учетом свободных мест в них.

В то же время активисты указывают на необходимость вернуть земельный участок с садиком городу «на будущее», с учетом новой застройки и повышения рождаемости.

Пока вопрос окончательно не решен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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