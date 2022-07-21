«Задача - показать баскетбол, близкий к лидерам Единой лиги ВТБ»: интервью с президентом БК «Самара» Камо Погосяном

Камо Погосян уверен, что команда будет выкладываться ради своих болельщиков

Этой осенью баскетбольная «Самара» дебютирует в Единой лиге ВТБ. Болельщики ждали этот момент очень давно. Причем в первой же домашней игре любители этой игры с мячом увидят многолетнего чемпиона и одну из лучших команд Европы ЦСКА. Встреча пройдет в октябре. О том, как команда готовится к дебюту в новом турнире высокого ранга, о смене главного тренера, селекции и не только в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал президент клуба Камо Погосян.

ДЕБЮТ В ЕДИНОЙ ЛИГЕ ВТБ

Вы в Самаре очень давно, если не ошибаюсь, с 95 года? Что значит лично для вас дебют в Единой лиге ВТБ?

- В баскетбольном клубе «Самара» с 95-го года, но моя баскетболе деятельность началась с 91-го. В 95-м я пошел в куйбышевский «Строитель», и буквально его через год уже переименовали в «Самару».

Я не разделяю личное и клубное, это все наше общее. Единая лига ВТБ - это исторический момент. С 2003 года баскетбольный клуб «Самара» - именно мужская команда - не участвовал в главной лиге российского баскетбола. И вот мы вернулись спустя 19 лет. Сами понимаете, это для нас действительно историческое событие. И я рад, что 14 июня решение о включении нас в Единую лигу ВТБ было приятно.

Мы готовились к этому и следили за процессом вместе с президентом федерации баскетбола Самарской области Владимиром Аветисяном, который на протяжении 27 лет помогает нам и развивает баскетбол в регионе. Заявка «Самары» была одна из лучших, к нам не было никаких вопросов.

Разговоры о том, что «Самаре» пора в Единую лигу ВТБ велись уже давно, но решение идти туда постоянно откладывалось. И на то были причины. Получается, сейчас клуб готов?

- Наша инфраструктура, если честно, была готова еще 4-5 лет назад. С каждым годом, конечно, она становилась еще лучше. Но у нас не было арены, которая соответствовала требованиям лиги.

«Красные крылья» играли в Единой лиге ВТБ в «МТЛ Арене», но тогда регламент позволял выступать на аренах вместимостью 1,5 тысячи зрителей, потом эту планку подняли до трех тысяч, сейчас сделали, если я не ошибаюсь, пять тысяч. «МТЛ Арена» вмещает меньше двух тысяч, а новый Дворец спорта на Молодогвардейской - пять тысяч. Это на хоккейных матчах, а на баскетбольных, думаю, сможет вместить больше шести тысяч зрителей.

В Самару приезжали представители Единой лиги ВТБ, в том числе президент Сергей Кущенко. Им все понравилось. Наша арена современная и красивая. Нужно внести некоторые коррективы, нам на них указали, но это мелочи: забрендировать площадку, сделать так, чтобы там было комфортно проводить трансляции на «Матч ТВ».

Кстати, могу сейчас сказать, что первый домашний матч в Единой лиге ВТБ мы проведем против ЦСКА. Она состоится в начале октября. Приглашаю всех болельщиков на нее! Скоро мы начнем продавать билеты.

Лучше соперника для дебюта не найти...

- Понятно, что в таком матче выиграть будет сложно, но не невозможно. Сюрпризы в баскетболе бывают часто.

Первая игра и именно с ЦСКА, с сильнейшей командой страны и одной из сильнейших в Европе, станет большим праздником для самарских болельщиков.

Я всех их, наших болельщиков, очень люблю. Знаю, кто где сидел в «МТЛ Арене».

Думаю, скоро и новый Дворец спорта станет для болельщиков домом. Мы уже начали там играть - провели несколько встреч с Суперлиге, в Кубке России.

Шесть тысяч зрителей во Дворце спорта - это оптимально для города-миллионника Самары?

- Я думаю, что оптимально. Сейчас нужно сделать все, чтобы болельщики приходили на матчи. Понятно, что люди пойдут на Единую лигу ВТБ, особенно когда будут приезжать ЦСКА, «Зенит». Петербургская команда такой же крепкий орешек, как «армейцы». Это показала финальная серия прошлого сезона, которую смотрели все. УНИКС и «Локомотив-Кубань» тоже серьезные команды с большими бюджетами, они будут претендовать на самые высокие места.

Наша задача в первом сезоне - показать такой баскетбол, который по уровню будет близок к этой четверке сильнейших команд лиги.

Безусловно, это будет тяжело. И тяжело не только игрокам, но и всему клубу, потому что это новый уровень, новые требования. Мы будем делать все возможное.

Недавно прошло совещание с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, где были вице-губернатор Виктор Кудряшов и президент федерации баскетбола Владимир Аветисян. На этом совещании я и главный тренер Сергей Базаревич рассказали, как планируем комплектовать команду. Внимание со стороны руководства области есть, мы чувствуем поддержку. Постараемся не подвести ни наших болельщиков, ни руководителей Самарской области.

Когда «Самару» официально включили в Единую лигу ВТБ, вы сказали, что говорить о турнирных задачах трудно, но при этом оговорились, что надеетесь, что пробьетесь в плей-офф. Насколько это реально?

- Не ставить такую задачу было бы неправильно. Команды, которые я выделил, это гранды российского баскетбола, у них солидные бюджеты - около миллиарда, а то и два-три, - крупные федеральные партнеры. Региональным командам сложнее. Я имею в виду «Нижний Новгород», «Автодор», «Енисей», «Парму», сюда же можно добавить «Цмоки Минск» и «Астану». Наша инфраструктура и наши возможности ничем не хуже, чем у этих команд. Но у них есть опыт, которого у нас пока нет. В этом мы им уступаем.

Опыт игровой или организаторский тоже?

- Думаю, и организаторский тоже. Но надо отметить, что то, что мы делали в Суперлиге, некоторые команды и в Единой лиге ВТБ не делают. Мы организовывали финал Кубка России на высоком уровне. Это отметили и в руководстве Единой лиги ВТБ.

Что же касается непосредственно игры, то мы занимаемся комплектованием команды. Сейчас многие иностранцы уехали, а хорошие российские игроки пойдут в первую очередь к грандам - в ЦСКА, в «Зенит», поедут в Казань и Краснодар.

Сейчас идет серьезная борьба за молодых игроков. Раньше погоду в Единой лиге ВТБ делали легионеры, то сейчас вектор меняет. Сейчас все клубы думают, как готовить резерв, но на подготовку молодых игроков уйдет 5-7 лет.

Не все иностранцы не готовы играть в России, но многие хотят выступать в еврокубках, откуда отстранили наши команды. Сюда поедут только те, для которых на первом плане финансовый момент.

Что еще нужно успеть сделать к старту сезона? Я имею в виду в команде, а именно в клубе.

- Лига ВТБ всегда ставила перед собой задачу создавать качественный продукт, который будет интересен зрителю и который можно будет продать. Поэтому перед нашим клубом стоит задача зарабатывать. А для этого мы тоже должны создать качественный продукт. Мы уже создаем отдел в клубе для этих целей, будем их решать летом.

Кроме того, в регламенте Единой лиги ВТБ четко прописано, что бесплатных посещений матчей не должно быть, поэтому теперь на игры мы будем продавать билеты. Финал Кубка России был крайним матчем, когда мы сделали проход на арену бесплатным. Это было потому, что нам было важно выиграть Кубок и собрать болельщиков. Тогда во Дворце спорта собралось около 3 300 зрителей. Это хорошая цифра.

После - уже на матчи Суперлиги - мы начали продавать билеты. Цены на билеты были на 50% меньше, чем будут в лиге ВТБ. И уже есть первые результаты, к концу сезона мы заработали первые полмиллиона.

Самарцы ждут болельщиков на трибунах

Есть уже понимание, сколько будут стоить билеты?

- Да, но точную цену сейчас не назову. Будут билеты разных категорий: по 300, по 500, по 700 рублей, будут билеты на VIP-места. Может быть, цены будут доходить до 1500 рублей. Кто-то любит смотреть игру сверху, чтобы видеть всю площадку, кто-то - в непосредственной близости от игроков. В коммерческом отделе лиги нам сказали, что у нас реальные расценки.

Мы задействуем и боксы. Вы же знаете, у нас ледовая арена, там есть места для штрафников, для команд. Мы сделаем, например, семейные боксы. Мы хотим, чтобы каждый мог попасть на баскетбол.

Помню, наш губернатор Дмитрий Азаров рассказывал о том, как ходит на игры куйбышевского «Строителя», когда тот играл в высшем дивизионе советского баскетбола. Дмитрий Игоревич говорил, что вход стоил 20 копеек и он всегда их платил. Сейчас другие расценки и в Единой лиге ВТБ платный вход - это закон. Мы, конечно, не Москва, мы - Самара, у нас свои экономические условия, мы будем опираться на них. В первую очередь, чтобы болельщик мог себе позволить сходить на баскетбол.

Нет опасений, что болельщиков станет меньше?

И мы, и болельщики понимают, что бесплатно все время не может быть. Лет 6-7 назад, когда мы вышли из Высшей лиги в Суперлигу, в «МТЛ Арену» ходило по 100-150 человек. И вспомните, сколько было людей, когда мы играли, скажем, в финале с «Уралмашем». «МТЛ Арена» не смогла вместить всех желающих.

Да, болельщики все эти годы ходили бесплатно, но тогда нашей задачей было привлечь людей на баскетбол, привить им любовь к этому виду спорта, к своей команде.

И это получилось. Я помню и финал со «Спартаком-Приморье», и финал с «Уралмашем». Сколько там было людей…

- Совершенно верно, у нас уже есть болельщики. И будет здорово, когда их станет больше. Я периодически смотрю наши соцсети, вижу, сколько там людей. Я уже вам говорил, что я всех знаю в лицо, всех своих болельщиков, и если их появится гораздо больше будет очень здорово. Вот, периодически я мониторю смотрю, а сколько у нас в официальной группе клуба, то вот могу сказать, что мы уже перевалили за 7 тысяч. Скоро будет 7100 в нашей группе. Когда смотрел в последний раз, было 7100. Я надеюсь, эта цифра будет расти.

Мы надеемся, что наша посещаемость будет в районе 3500-4000. Понятно, что на топовые игры будет приходить больше. Будем смотреть, первый год в Единой лиге ВТБ ответит на многие вопросы, а мы будем вносить по ходу сезона коррективы.

Если говорить про доход, то он это же не только продажа билетов. Реклама, атрибутика…

- Статей доходов много. Недавно к нам приезжали люди из коммерческого отдела Единой лиги ВТБ, мы провели рабочую встречу. Все прошло хорошо, эксперты уехали довольные. Мы много почерпнули из этого общения.

Лига подобные встречи проводит с каждой командой, и нам рассказали одну историю. Были времена, когда один из лидеров лиги продавал всего по 200 билетов на матч. С этого в клубе начинали. Мы в Суперлиге продавали уже по 500-700 билетов на игру. Нам есть с чего начинать.

В этом сезоне Единая лига ВТБ будет разыгрывать грант среди команд, которые больше всех заработают за сезон. Я обращаюсь к нашим болельщикам, от вас тоже зависит благосостояние клуба. Ждем вас! Мы играем для вас и будем стараться радовать. Обещаю, что донесу до ребят, что нужно биться в каждой игре. Не каждую игру получится выиграть, но если ты сделал свою работу максимально качественно, если действительно сделал все возможное, то осуждать за поражение никто не будет. А беспечность и немотивированность мы терпеть не будем. Болельщики же все видят.

ИТОГИ СЕЗОНА И КОМПЛЕКТОВАНИЕ

Прошлый сезон получился для «Самары» не самым удачным. Это если мягко выражаться. Да, выиграли Кубок России, но в Суперлиге провалились.

- Если к концу каждого сезона мы всегда прибавляли, то в этом году у нас не получилось этого сделать. И есть много причин, почему все так произошло. И мы сработали неважно, и в команде. Мы много разговаривали с Игорем Грачевым по этому поводу. Когда теряешь семь игроков в течение сезона, трудно рассчитывать на стабильность.

У нас были системные ошибки: и мои, и Игоря Грачева. Вины никто с себя не снимает. Но были и объективные факторы: у нас уехали два легионера, мы остались без основной ударной силы. У «Уралмаша» легионеры остались, к тому же они еще усилились, в том числе приобрели очень сильного наставника в лице Евгения Пашутина. Он считает одним из топовых тренеров в российском баскетболе вообще. Пашутин усилил команду, она заиграла по-новому.

Плюс мы так и не нашли равноценную замену Антону Глазунову. Он первый номер, а первый номер - это 40-50% команды.

В конце сезона мы не выиграли ни одной игры, даже за третье место. А в том, что мы смогли выиграть Кубок России, это заслуга тренеров и игроков. Они смогли собраться. У нас было несколько травмированных, нам было очень тяжело, но ребята вытащили на характере. Вы помните эту игру? Не забей Шелекето на последних секундах, непонятно, как бы сложилась та встреча. Но удача была на нашей стороне, команда заслужила эту победу.

Как команда будет комплектоваться к новому сезону? Усиление к Единой лиге ВТБ нужно?

- Безусловно. Кое-что нам удалось сделать в начале июля: мы подписали двух молодых игроков их ЦСКА. Это Юрий Умрихин и Филипп Гафуров.

Это ребята, которые готовы проявлять себя, у них мощная мотивация. Они молодые, талантливые, у них есть желание играть.

Из состава прошлого сезона у нас остался Максим Барашков - контракт еще на год. Это молодой парень, ему всего 23 года, но он один из ключевых игроков. У него все еще впереди.

Действующий контракт у нас с Владимиром Пичкуровым. В последние годы он был нашим основным снайпером. Владимир - наш воспитанник, баскетбольного клуба «Самара». Я считаю, что наши воспитанники всегда должны быть в команде.

Остается и Максим Шелекето, у которого есть опыт игр в Единой лиге ВТБ: он играл за топовые команды. В прошлом сезоне Максим показал самую стабильную игру, во многом благодаря его действиям в Кубке России и, конечно, его броску мы выиграли трофей. Макс заслужил новый контракт, и мы с удовольствием с ним его подписали. Тем более, что Шелекето хотел остаться.

Вернулся из аренды наш воспитанник, внук легендарного Генриха Алексеевича Приматова, в честь которого каждый год мы проводим турнир, Данила Чикарев. Он провел год в аренде в ЦСКА. Думаю, это время пошло ему на пользу. ЦСКА просил оставить его еще на сезон, но мы поговорили с Данилом, он сказал: «Камо Сергеевич, я хочу вернуться». Я его сразу предупредил, что это уже не Суперлига, это ВТБ, тут будет другой тренер, другие партнеры. Данила сказал, что будет доказывать, что достоин места в составе.

Сейчас нам нужно найти одного большого, желательно российского. Потом будем подбирать иностранцев. Мы ждем, когда закончится ежегодный лагерь НБА, тогда многие игроки выйдут на рынок свободных агентов. Сейчас подписывать их нет смысла, потому что это будет очень дорого.

Команды начнут готовиться к сезону где-то с середины августа. Остался всего месяц, за это время игроков постараются побыстрее трудоустроить. А нам нужно найти таких баскетболистов, чтобы подходили по цене и по качеству.

Вместе с тренерским штабом мы как раз будем этим заниматься.

Команду 3х3 пополнили Дмитрий Крюков и Иван Пьянзин

Сколько легионеров ждать в команде?

По регламенту Единой лиги ВТБ мы имеем право заявить не больше шести иностранцев. Сейчас мы планируем, сколько легионеров пригласить: четыре, пять или шесть. Учитывая, что российских игроков, которые могут играть на уровне Единой лиги ВТБ, не так много, придется брать 5-6 баскетболистов.

«Самара» всегда выделялась тем, что в клубе реально делали ставку на своих баскетболистов. Эта политика сохранится?

- Эта политика сохраняется, и она будет сохраняться. Но хочу внести ясность: 3-4 года назад количество самарских игроков в команде доходило до 6-7 человек. И чем выше мы ставим, тем меньше наших игроков в команде было. Мы можем взять условно 6-7 самарских баскетболистов, тем более много наших ребят играют за пределами Самары, но это баскетболисты, которые выступают в Суперлиге-1 и даже в Суперлиге-2. Это игроки, которые не смогут выступать в Единой лиге ВТБ.

Пока у нас в команде два наших воспитанника. И при этом мы - один из немногих клубов, где столько местных воспитанников.

Однако эти двое - это не все самарские игроки. Много наших ребят есть в резерве. Например, в молодежной команде, которую мы еще омолодили. В молодежке теперь будут играть ребята 2004, 2005, 2006 годов рождения. Это очень молодые баскетболисты. И хотя лига позволяет заявлять даже 20-летних, мы будем играть с 17-18-летними игроками.

Есть несколько перспективных баскетболистов, которых приглашают в сборные страны по разным возрастам, и уверен, что скоро все услышат их фамилии. Однако нужно время, чтобы они доросли до Единой лиги ВТБ.

У нас есть хорошие местные тренеры. Например, Александр Полинкевич, который входит в тренерский штаб Зорана Лукича в основной сборной России.

Фарм-клуб будет пока в Единой молодежной лиге ВТБ? Не планируется его делать в Суперглиге-2?

- Понятно, что ребята из молодежки в Лигу ВТБ попасть не могут, пока не пройдут первые стадии профессионального мужского баскетбола, поэтому через год, может быть через два, когда уже эти ребята адаптируются в молодежке и уже будут там делать результат, мы планируем создать команду в Суперлиге-2, чтобы ребята прошли первый этап мужского баскетбола. Вот в этой нише расстояние между мужским баскетболом Суперлиги и ВТБ сократится, и тогда у них больше будет шансов попасть в главную команду. В женском баскетболе мы это уже сделали. У нас есть команда Премьер-лиги, а сейчас мы создали «молодежную команду» и заявили ее в Высшую лигу. Вот теперь наши девчонки, которые еще в прошлом сезоне играли в ДЮБЛе, это баскетболистки 2005 года рождения, они в этом сезоне уже будут играть в Высшей лиге. Это девочки, которым по 17 лет. Это будет первый опыт. И теперь, когда мы этих девчат запустим в Высшую лигу, через год, может быть, эта команда сможет легко подняться в Суперлигу - еще более высокий уровень женского баскетбола, и тогда расстояние между Премьер-лигой и Суперлигой еще больше сократится, потому что они будут идти друг за другом. Вот это вертикаль сейчас выстраивается, и она уже скоро будет иметь окончательный вид.

Сергей Базаревич с радостью снова согласился работать в Самаре

Опыт строительства такой пирамиды есть, и сейчас он будет применяться к мужскому баскетболу?

- В российском баскетболе подобных аналогов больше нет, что-то похожее есть у МБА. У них тоже есть и мужской, и женский проект, они тоже представлены и в мужской, и в женской лигах. Но у нас еще есть проект в баскетболе 3 на 3, у них полноценного проекта 3 на 3 нет. И вот здесь мы МБА опережаем.

У нас самая мощная баскетбольная структура в стране. Теперь надо работать над ее качеством, чтобы наши воспитанники пополняли наши главные команды. Эта большая задача, которая стоит перед нашими детскими тренерами, перед нашими резервными командами. Надо эту работу делать более качественно, потому что ближайшие годы, ближайшие несколько лет, мы будем иметь возможность создавать и поднимать уровень всего российского баскетбола в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией.

Есть надежда, что мы увидим больше самарских ребят в Единой Лиге ВТБ?

- Безусловно, потому что когда посадил ты куст, он вырастает очень быстро. Нужны годы, чтобы вырастить игрока. Важно, насколько качественно и продуктивно мы будем работать с этим. Уровень наставников должен быть достаточно высокий.

О СМЕНЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Почему решили поменять главного тренера? Вместо Игоря Грачева пришел Сергей Базаревич. Почему Грачеву не дали шанс показать себя в Единой лиге ВТБ?

- Да, я смотрю соцсети и видел интерес наших болельщиков к ситуации с Грачевым. Игорь в этом году ровно 10 лет как работает в системе баскетбольного клуба «Самара». Начинал с ДЮБЛа, с молодежки, выступал в Суперлиге и везде он себя проявил с положительной стороны. Но последний сезон получился очень неоднозначный. С одной стороны, мы не остались без трофея. И за те 5 лет, который он возглавлял главную команду, мы только один раз выиграли серебро - в его первый дебютный год. Потом мы поочередно выигрывали чемпионат и Кубок - каждый год у него был с трофеем. Но концовку сезона вы все видели. Есть внутренние моменты, которые не нужно оглашать. Но для меня было важно, чтобы Грачев остался в системе клуба. Мы долго на эту тему с ним общались, и Игорь высказал желание попробовать себя в женском проекте, тем более есть примеры тренеров, которые также успешно работали с женскими командами.

Скажу так: Игорь - человек сугубо домашний, он тоже не хочет уезжать, ему хочется остаться в системе клуба. У нас хорошие взаимоотношения, доверие ему есть, он был у меня недавно, мы с ним подробно обсуждали, как он будет готовиться к сезону. Поэтому, болельщики, не переживайте, Игорь востребован, он нужен клубу. Он возглавляет главную женскую команду - в Премьер-лиге. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о понижении статуса. Это смена вектора. Для него это вызов, и я надеюсь, что у него обязательно получится. Поэтому, давайте пожелаем ему удачи, Игорь еще о себе скажет. Последнее слово будет за ним.

Кандидатуру Сергея Базаревича одобрил и губернатор Дмитрий Азаров

Почему Базаревич?

- Было много кандидатур, предложений со стороны, но остановили выбор именно на нем. Во-первых, я обсуждал эту тему с Дмитрием Азаровым. Не секрет, что это, пожалуй, самый баскетбольный губернатор. Он любит баскетбол, сам играет. Сколько раз я с ним общался, он знает детали, задает очень конкретные вопросы, когда что-то его интересует. Я обсуждал эту тему и Владимиром Аветисяном, с президентом нашей Федерации баскетбола, который на протяжении 27 лет активно участвует в жизни клуба. С коллегами было много консультаций. Сергея Базаревича я знаю лично, он сюда много раз приезжал. Мы его приглашали на мастер-классы. Самара для него город не посторонний. Он здесь уже работал. У него было два захода сюда. В молодежном проекте, а также два года он работал в лиге ВТБ с «Красными крыльями».

С ним я постоянно держал контакт, у нас есть понимание. А самое главное, что это топовый тренер, которые 6 лет возглавлял сборную России. Через него прошла вся лучшая молодежь. Он амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьезные задачи. Тем более, Единая лига ВТБ - это как раз та самая лига, где нужно это себя проявлять.

После заключения контракта с Базаревичем, мы подписали Умрихина и Гафурова, они шли конкретно к этому тренеру. Он с ними работал, он их знает. У нас в плане комплектования с приходом Базаревича решаются многие вопросы более позитивно. Он достаточно коммуникабельный, общительный человек, умеет вести хороший диалог и поэтому комплектование у нас, в общем-то, идет неплохо. Немаловажно то, что Сергей Базаревич хотел идти в “Самару”.

Переговоры шли легко?

- Очень легко, потому что я видел, что он хочет, и для меня это было показателем, поэтому он сюда при первой возможности приехал, я организовал встречу на самом высшем уровне. И губернатор смог задать все необходимые вопросы, которые его интересовали. У нас с ним контракт на два года.

Он будет работать и над воспитанием молодых игроков?

- Да, это человек, который умеет и любит доверять молодежи. Это тоже для нас очень важно. И поэтому, когда мы из аренды возвращали Данила Чикарева и начали контакты с Володей Пичкуровым, это было совместное решение. Сергей Базаревич полностью поддерживает стратегию нашего клуба, поэтому у нас минусов не было, были одни плюсы, но теперь нам нужно вместе сосредоточиться и уже подготовиться к сезону.

Женскую команду возглавил Игорь Грачев. Какие еще новости есть из ее стана?

- Да, ему помогает Александр Гаршин. На Высшей Лиге у нас Витя Куличук, который был в команде Премьер-лиги. Витя Курильчук будет отвечать как раз за резервную команду в Высшей лиге. То есть, обратите внимание, все тренеры нашего клуба, за исключением Базаревича, — это воспитанники нашей системы. Это то, чего нет ни у кого из других клубов страны. У нас все свои. Поэтому у нас есть динамика. Она позволяет добиться и того, что в женской команде ситуация тоже достаточно благоприятная. Все российские игроки, которые были в прошлом сезоне и которые очень успешно завершили его, выиграв все шесть последних игр, и мы заняли достойное 9-е место. Не хватило буквально чуть-чуть, чтобы попасть в плей-офф в регулярке, но зато этот утешительный турнир мы прошли без поражений, выиграли все на выезде и дома, и было приятно, что все девчонки из Премьер-лиги изъявили желание остаться.

Какая задача на новый сезон у женской команды?

- Наша задача - попасть в восьмерку. А уж какое там место займем в плей-офф - эту задачу мы поставим ближе к началу сезона, потому что мы должны знать наших соперников, наших конкурентов, кто как комплектовался. У нас тоже есть небольшое изменение. Вы все знаете легендарную баскетболистку Марину Кузину, которая играла в сборной России. Она уже возрастная, но когда с ней разговаривал по телефону, она сказала: «Камо Сергеевич, вам такой игрок как я нужен». Ее рост 195, она опытная, здоровье у нее есть, мне о ней много рассказывали.

Вернулась к нам и Ксения Кунакова, которая играла в Суперлиге-1 на позиции разыгрывающего. Вот два приобретения, все остальные у нас остались свои с прошлого сезона. Ну и плюс будет молодежь. Мария Чернова подписала контракт на 3 года, которая у нас очень успешно играла и в АСБ и в 3 на 3. Она приглянулась нашей команде Премьер-лиги. Так что сплав молодежи и опыта тоже будет.

Женскому баскетболу в Самаре уделяют много внимания

Что у нас сейчас происходит с командой в баскетболе 3 на 3?

- Вы знаете, этот сезон был успешным. Нашу команду 3 на 3 возглавляет Сергей Чикалкин, звезда российского баскетбола со своим почерком. Под его руководством удалось выиграть Кубок России, Суперкубок России по женскому баскетболу, женская команда занимала третье место в чемпионате. Мужчины в прошлом году были девятые, в этом году стали пятые. В мужском баскетболе 3 на 3 очень мощная конкуренция. Там все команды топовые. При этом все - московские, поэтому мы - единственная не московская команда, которая сразу подпирает вот эту первую четверку.

Сейчас могу сказать, что в наш проект 3 на 3 возвращается Дима Приходько, который этот сезон пропустил из-за серьезной травмы. Мы практически договорились о соглашении и возвращении к себе домой Виктора Кашина, воспитанника нашего клуба, который в позапрошлом году играл в проекте 5 на 5 в Суперлиге, но сейчас он решил себя попробовать в команде 3 на 3, и надеюсь, он принесет результат.