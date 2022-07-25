ЭкоСтройРесурс ликвидировал крупную свалку в Самаре

ЭкоСтройРесурс вывез 300 тонн отходов. Фото: Пресс-служба ЭкоСтройРесурс

«Вечная свалка», «проклятое место», «мусорный гектар» - так называли самарцы это место на выезде из Самары. За три года несанкционированная свалка, образовавшаяся на пересечении улиц Литвинова и Рудной, распространилась на земле площадью 6 000 кв.м.Помимо бытовых отходов, здесь выбрасывали автомобильные покрышки и обломки стройматериалов. А судя по объемам, сюда свозили мусор со всех окрестностей.

- В 2019 году здесь по распоряжению городской администрации снесли незаконные гаражи, а на освободившемся участке сделали контейнерную площадку для жителей поселка Зубчаниновка. Однако место накопления ТКО не оборудовали по СанПиН: 5 бункеров объемом по 8 м 3 разместили не на твердом основании, а на земле, саму же площадку не оградили. Фактически, на пустыре появились накопители, куда начали выбрасывать мусор проезжающие мимо водители. Многие из них кидали пакеты возле дороги, нередко отходы выгружались прямо на землю с самосвалов, - говорит руководитель производственно-технического управления ЭкоСтройРесурс Игорь Асеев.

Убрать нельзя оставить

Борьба со свалкой на улице Литвинова была похожа на сражение Геракла с Лернейской гидрой: как у мифического чудовища вместо отрубленной головы тут же вырастала новая, так и на месте убранных отходов следом вновь появлялись груды мусора.

К концу 2021 года огромная помойка уже представляла собой реальную экологическую опасность для города. Регоператор пошел на радикальные меры, организовав ряд выездных совещаний с участием представителей департамента городского хозяйства и экологии, администрации Кировского района, Роспотребнадзора, прокуратуры. В итоге в мае 2022-го городские власти решили убрать бункеры, чтобы нарушителям стало негде складировать отходы.Но это лишь усугубило ситуацию: буквально за 10 дней свалка увеличилась в размере. Тогда на многострадальную площадку на улице Литвинова бункеры решили вернуть.К этому времени установить получилось только три из пяти вывезенных накопителей – для двух уже не нашлось места на мусорном гектаре.

«Мусорный гектар» - так называли самарцы это место на выезде из Самары. Фото: Пресс-служба ЭкоСтройРесурс

Чтобы не повторилось

Согласно Постановлению Правительства РФ 1156 ликвидировать свалку обязан собственник земельного участка, то есть администрация города – об этом регоператор уведомил главу Самары. Только тогда ситуация сдвинулась с мертвой точки: был заключен контракт на вывоз отходов с несанкционированной свалки. ЭкоСтройРесурс приступил к работам 2 июля, и в течение недели транспортировал на полигон более 300 тонн отходов.

Чтобы свалка не образовалась вновь, расчищенную территорию оградили земляными отвалами. Также рядом с площадкой установили предупреждающий знак. Регоператор предложил администрации Кировского района организовать дежурство правоохранителей, чтобы и в будущем пресечь нарушения. К сожалению, пока постов полиции там нет.

- Регоператор уже четвертый год занимается ликвидацией несанкционированных мест скопления отходов в Самарской области. На данный момент совместно с органами МСУ устранено более 1 100 таких объектов.Для расчистки свалки на ул. Литвинова мы провели большую работу, но предпринятые меры будут эффективны, только если сами граждане начнут цивилизованно подходить к обращению с отходами, - говорит руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.

Рядом с площадкой установили предупреждающий знак

Штрафные санкции

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств. За данное правонарушение физическое лицо может заплатить от 10 до 15 тыс. рублей, должностное лицо — от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическое — от 30 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф увеличится. Для граждан он составит 20–30 тыс. рублей, для должностных и юридических лиц — от 40 до 60 тыс. рублей и 60–100 тыс. рублей соответственно. Кроме того, нарушителя ждет конфискация транспортного средства.

Водителям грузовых машин сброс мусора в неположенном месте обойдется в 60–80 тыс. рублей -для физического и должностного лица, и в 100–120 тыс. рублей для юрлица.

Основанием для возбуждения дела станет зафиксированный на автоматическую камеру акт нарушения.