В Тольятти участковый застрелил условно осужденного, выхватившего у него пистолет

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что трагедия произошла в результате потасовки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 22 июля, Самарскую область шокировала информация о трагедии, произошедшей в Тольятти. Там участковый применил табельное оружие в отношении условно осужденного. От ранения мужчина скончался. Случилось это накануне. Информация разлетелась по социальным сетям, источник «КП-Самара» подтвердил эти сведения и раскрыл некоторые подробности происшествия.

Согласно предоставленным данным, трагедия произошла в четверг, 21 июля 2022 года. Участковый совместно с инспектором регионального ФКУ УИИ УФСИН по Тольятти проводили операцию «Правопорядок». Она подразумевала проверку граждан, отбывающих условный срок. Погибший был как раз одним из них.

Проверяющие приехали к условно осужденному домой, где их встретила печальная картина. Условно осужденный был пьян и устроил настоящее буйство. К тому же, он применял противоправные действия в отношении своей жены. Попытка успокоить буйного тольяттинца переросла в потасовку, которая закончилась плачевно.

– Осужденный заметил, что у участкового при себе имеется табельное оружие. Недолго думая он выхватил пистолет из кобуры и направил его на проверяющих. Участковому пришлось действовать решительно - он отобрал табельное у осужденного и несколько раз выстрелил. От полученных травм дебошир скончался на месте происшествия, - рассказал источник «Комсомолки».

После трагедии в квартиру съехались несколько силовиков. Отмечается, что место ЧП также посетили и.о. начальника полиции Тольятти, прокурор города и руководитель оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД России по региону «КП-Самара» заявили, что информация в данный момент уточняется.