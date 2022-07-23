Красотка из Тольятти претендует на звание «Мисс Россия 2022». Только посмотрите на нее

Тольяттинка претендует на корону во всероссийском конкурсе
Фото: из соцсетей
19-летняя уроженка Тольятти Ольга Пыну претендует на корону всероссийского конкурса "Мисс Россия - 2022". Все имена финалисток сейчас опубликованы на сайте конкурса, среди них и тольяттинская девушка. Сейчас идет голосование, десять финалисток уже предстанут перед жюри во время суперфинала.
У красотки есть все шансы на победу
Фото: СОЦСЕТИ
Очаровательная брюнетка уже набрала 146 голосов. Девушка является студенткой СГЭУ, также она призналась, что ее хобби - создание макияжа, горные лыжи и чтение книг по психологии.
- Моя мечта не просто быть в списке финалисток, но и приложить максимум усилий, чтобы стать победительницей. А самая главная цель на сегодняшний день – это реализовать себя как личность и быть профессионалом в своей сфере, - рассказала девушка о сокровенном.
Ольга гордится фигурой
Фото: СОЦСЕТИ
Ольга активно рассказывает о том, как проходит конкурс на своей страничке. Так Ольга призналась, что считает себя честным человеком и победу она готова завоевывать только честным путем.
- Я не делаю что-то ради получения оценки или для того, чтобы меня любили, я все это делаю для себя самой, - отметила девушка.
Девушка подробно рассказывает об участии в конкурсе
Фото: СОЦСЕТИ
Сейчас Ольга стремится к победе и просит всех поклонников отдать за нее голос. Она признается, что подготовка к финалу была незабываемым мероприятием.
Ольга фотографируется с другими корнкурсантками
Фото: из соцсетей
Во время подготовки все участницы подружились, получили много интересных советов от педагогов. Участница конкурса признается, что очень волновалась на этапе прежюри, но ее искренность помогла попасть в финал. И теперь она приложит все усилия, чтобы достойно представить Самарскую область на столь значимом событии.
Земляки могут поддержать девушку на странице голосования
Фото: СОЦСЕТИ
Здесь можно проголосовать за тольяттинскую участницу конкурса.