Красотка из Тольятти претендует на звание «Мисс Россия 2022». Только посмотрите на нее

Тольяттинка претендует на корону во всероссийском конкурсе Фото: из соцсетей

19-летняя уроженка Тольятти Ольга Пыну претендует на корону всероссийского конкурса "Мисс Россия - 2022". Все имена финалисток сейчас опубликованы на сайте конкурса, среди них и тольяттинская девушка. Сейчас идет голосование, десять финалисток уже предстанут перед жюри во время суперфинала.

У красотки есть все шансы на победу Фото: СОЦСЕТИ

Очаровательная брюнетка уже набрала 146 голосов. Девушка является студенткой СГЭУ, также она призналась, что ее хобби - создание макияжа, горные лыжи и чтение книг по психологии.

- Моя мечта не просто быть в списке финалисток, но и приложить максимум усилий, чтобы стать победительницей. А самая главная цель на сегодняшний день – это реализовать себя как личность и быть профессионалом в своей сфере, - рассказала девушка о сокровенном.

Ольга гордится фигурой Фото: СОЦСЕТИ

Ольга активно рассказывает о том, как проходит конкурс на своей страничке. Так Ольга призналась, что считает себя честным человеком и победу она готова завоевывать только честным путем.

- Я не делаю что-то ради получения оценки или для того, чтобы меня любили, я все это делаю для себя самой, - отметила девушка.

Девушка подробно рассказывает об участии в конкурсе Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Ольга стремится к победе и просит всех поклонников отдать за нее голос. Она признается, что подготовка к финалу была незабываемым мероприятием.

Ольга фотографируется с другими корнкурсантками Фото: из соцсетей

Во время подготовки все участницы подружились, получили много интересных советов от педагогов. Участница конкурса признается, что очень волновалась на этапе прежюри, но ее искренность помогла попасть в финал. И теперь она приложит все усилия, чтобы достойно представить Самарскую область на столь значимом событии.

Земляки могут поддержать девушку на странице голосования Фото: СОЦСЕТИ

Здесь можно проголосовать за тольяттинскую участницу конкурса.