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Общество23 июля 2022 11:40

Красотка из Тольятти претендует на звание «Мисс Россия 2022». Только посмотрите на нее

Юная красотка из Тольятти претендует на звание «Мисс Россия 2022»
Анастасия МЫШКИНА
Тольяттинка претендует на корону во всероссийском конкурсе

Тольяттинка претендует на корону во всероссийском конкурсе

Фото: из соцсетей

19-летняя уроженка Тольятти Ольга Пыну претендует на корону всероссийского конкурса "Мисс Россия - 2022". Все имена финалисток сейчас опубликованы на сайте конкурса, среди них и тольяттинская девушка. Сейчас идет голосование, десять финалисток уже предстанут перед жюри во время суперфинала.

У красотки есть все шансы на победу

У красотки есть все шансы на победу

Фото: СОЦСЕТИ

Очаровательная брюнетка уже набрала 146 голосов. Девушка является студенткой СГЭУ, также она призналась, что ее хобби - создание макияжа, горные лыжи и чтение книг по психологии.

- Моя мечта не просто быть в списке финалисток, но и приложить максимум усилий, чтобы стать победительницей. А самая главная цель на сегодняшний день – это реализовать себя как личность и быть профессионалом в своей сфере, - рассказала девушка о сокровенном.

Ольга гордится фигурой

Ольга гордится фигурой

Фото: СОЦСЕТИ

Ольга активно рассказывает о том, как проходит конкурс на своей страничке. Так Ольга призналась, что считает себя честным человеком и победу она готова завоевывать только честным путем.

- Я не делаю что-то ради получения оценки или для того, чтобы меня любили, я все это делаю для себя самой, - отметила девушка.

Девушка подробно рассказывает об участии в конкурсе

Девушка подробно рассказывает об участии в конкурсе

Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Ольга стремится к победе и просит всех поклонников отдать за нее голос. Она признается, что подготовка к финалу была незабываемым мероприятием.

Ольга фотографируется с другими корнкурсантками

Ольга фотографируется с другими корнкурсантками

Фото: из соцсетей

Во время подготовки все участницы подружились, получили много интересных советов от педагогов. Участница конкурса признается, что очень волновалась на этапе прежюри, но ее искренность помогла попасть в финал. И теперь она приложит все усилия, чтобы достойно представить Самарскую область на столь значимом событии.

Земляки могут поддержать девушку на странице голосования

Земляки могут поддержать девушку на странице голосования

Фото: СОЦСЕТИ

Здесь можно проголосовать за тольяттинскую участницу конкурса.

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