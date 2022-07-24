«Совмещаю волонтерство с воспитанием детей»: многодетная мама из Брянской области рассказала о помощи жителям Донбасса

Наталья Гракина занимается волонтерством с 2020 года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории Брянской области уже несколько лет действует благотворительное движение «Мы вместе». Волонтерская деятельность развернулась еще в 2020 году - тогда местные добровольцы активно оказывали помощь людям в период пандемии. Эпидемия спала, однако организация продолжает свою работу. Сегодня сотни добровольцев помогают тем, кто в нынешней ситуации остро нуждается в поддержке - вынужденным переселенцам Донбасса. В числе людей с добрыми и открытыми сердцами - многодетная мама Наталья Гракина. Женщина совмещает воспитание шестерых детей с добровольчеством и даже привлекает к нему ребят. Наталья рассказала «Комсомольской правде», как ей удается выполнять столь сложную задачу и почему помощь переселенцам имеет для нее особую важность.

Добровольчеством Наталья начала заниматься в 2020 году - увидела информацию о волонтерском движении по телевизору и не смогла остаться равнодушной. Тогда она помогала пожилым - привозила продукты и другие необходимые вещи. А в 2022 году её подопечными стали жители Донбасса, которым пришлось покинуть родные дома.

- Мы оказываем им самую разную помощь - зависит от того, что требуется. Это продукты, вещи, канцелярия, игрушки детям. Чаще всего просят продукты, сейчас жители Донбасса остро нуждаются именно в них. У людей пока нет работы и, соответственно, заработка, а кушать что-то нужно, - поделилась Наталья.

Процесс волонтерства в движении «Мы вместе» отлично отточен. Как и на любой работе, у добровольцев есть свой руководитель. Он принимает заявку и узнает, кто из волонтеров готов помочь в данный момент. После этого участники в короткие сроки выполняют задачу.

- Как правило, весь процесс занимает около двух-трех часов. У нас работают разные волонтеры, есть дети, «Лучики добра». Они занимаются немного другой деятельностью. Среди желающих помочь нуждающимся - воспитатели, педагоги, представители разных профессий. Взрослых добровольцев - несколько десятков. Выезды происходят не часто, примерно раз в неделю, - рассказала Наталья Гракина.

По словам собеседницы «Комсомолки», некоторые семьи обращаются за помощью несколько раз, поэтому они уже стали для добровольцев почти родными. Волонтеры подходят к процессу со всей душой. Они не только помогают жителям Донбасса в решении их вопроса, но и делают приятные сюрпризы.

- К нам уже четыре раза обращалась семья из Горловки. У них маленькая дочь, будущая первоклассница. Мы сделали ей подарок к школе - книжки, раскраски, прописи, карандаши. Девочка была очень довольна, - делится Наталья.

Женщина отмечает, что сами переселенцы очень рады любой поддержке. Многие из них приехали к родственникам, семьи стали ещё больше, поэтому пока они испытывают трудности. А помощь добровольцев помогает спокойно их пережить. По словам Натальи, случай каждый семьи уникальный, интересный. Но и есть и такие, которые запоминаются особенно.

- Я беседовала с будущей первоклассницей - той девочкой, которой мы сделали подарок. Спрашивала, в какую школу она пойдет. Девочка сказала мне, что будет учиться в своей школе в Горловке - там все родное, там ее друзья. Я ей попыталась объяснить, что она пока не может вернуться домой и ей стоит найти новых друзей здесь, в России. Взрослые понимают текущую обстановку. Детям, конечно, сложнее, - пояснила собеседница «КП».

После каждой поездки к переселенцам Донбасса Наталью встречают ее дети, младшему из которых - пять лет. Женщина воспитывает шестерых ребят и успешно совмещает дом и волонтерство. И даже более того - добровольчество уже становится семейным делом.

- Моя старшая дочь тоже принимает участие в волонтерстве - она стала волонтером в этом году. Другие дети тоже помогают. Вообще они уже достаточно взрослые, их не страшно оставлять на время, - отмечает многодетная мама.

Получить помощь от волонтеров могут все нуждающиеся жители Донбасса. Для этого необходимо обратиться в администрацию по месту проживания, а власти оповестят о проблеме оперативный штаб. После этого руководители обработают заявку и местные волонтеры обязательно окажут поддержку каждому заявителю.