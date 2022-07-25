Одна напомнила учительницу, другая вызвала отвращение: как тольяттинский маньяк Олег Рыльков убил шесть «новых» жертв

Олег Рыльков делает признания в убийствах почти ежегодно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Работа у представителей этой правоохранительной системы непростая - зачастую им приходится сталкиваться с самыми жуткими вещами и общаться со страшными людьми. Журналист «Комсомолки» побеседовал со следователем 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области Дмитрием Серебряковым, который разбирался с последними признаниями знаменитого «тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, на счету которого множество зверских расправ и десятки посягательств на половую неприкосновенность детей. Дмитрий рассказал, в каких преступлениях в последний раз признался маньяк, какое он производит впечатление и ответил на другие вопросы, раскрывающие личность серийного убийцы и педофила.

Дмитрий Серебряков впервые услышал про маньяка, когда работал в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУЛЯЛ ПО ГОРОДУ В ПОИСКАХ НАЖИВЫ

В каких преступлениях сознался Рыльков в последний раз?

- В деле, которое я направлял в суд, он написал четыре явки с повинной в 2019 и в 2020 годах. Еще по двум эпизодам - в 2021 году.

Как происходит такая процедура?

- Рыльков отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима «Черный дельфин», откуда и сообщает о новых эпизодах совершенных им преступлений: «Я тогда-то, тогда-то совершил то-то и то-то». В ходе беседы говорит, что готов признаться в совершении убийств или другого преступления. И начинает рассказывать. Естественно, он не может назвать фамилию жертвы и точную дату произошедшего, однако год, как правило, помнит точно. Остальное примерно – время года, месяц. С этой информацией мы начинаем работать и искать в архиве дела о преступлениях, совершенных при обстоятельствах, схожих с теми, что он описывает: как убивал, что применял.

Как выглядят эти признания, что он говорит?

- Он рассказывает некоторые обстоятельства преступлений, порой, даже тяжело найти уголовные дела, о которых он говорит. Указывает месяц, возраст жертвы, примерный район, где находился в тот момент. Это он говорит, чтобы мы смогли хотя бы найти дело. Мы находим, изучаем, если есть соответствия, то допрашиваем его в колонии и когда понимаем, что он действительно говорит о тех фактах, которые имеются в деле, мы уже проводим проверку показаний на месте с его участием. В рамках следственного действия Рыльков, как правило, детально показывает, как совершал преступления.

Что это были за преступления, в которых он последний раз признался?

- Последнее уголовное дело в суд в отношении него отправлялось по факту совершения шести убийств. Первое - убийство женщины в августе 1993 года. Он ее задушил ночью на пляже в Центральном районе Тольятти. Они познакомились на улице, около кинотеатра «Космос». Место в центре города, которое пользовалось популярностью, да и сейчас пользуется. Рыльков увидел женщину примерно 35-40 лет, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Как он говорит, познакомиться было легко. Он предложил ей выпить и, получив согласие, они вместе поехали на отдаленный дикий пляж, где находился «Волголесосплав». Естественно, что в два часа ночи там кроме них никого не было. Рыльков начал ее раздевать, однако жертва оказала сопротивление. И тут нужно учитывать, что она выпивала сильно, не следила за собой, и в ходе допроса он мне сказал: «Плохо она выглядела, отвращение к ней испытал и поэтому решил ее задушить». Способ убийства был выбран достаточно жестокий, он наступил женщине на шею ногой и таким образом задушил.

Следующее убийство - февраль 1994 года. Проник в квартиру ночью. Случайно получилось, дверь была не заперта. Зашел туда с целью хищения какого-нибудь имущества. Увидел, что спит женщина, решил ее связать. Она оказала сопротивление. После этого он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею, и задушил бельевой веревкой. Похитил деньги, золотые украшения.

Дальше убийство женщины, которой было больше 80 лет. События разворачивались 1 мая 1994 года. Здесь получилось так, что он шел по улице и искал жертв среди малолетних девочек. Нашел девочку, начал с ней общаться, а жертва как раз вышла из своего частного дома и начала на него кричать, выясняя, что он хочет от ребенка, делала замечания. В итоге с ребенком он перестал общаться, она убежала, а на бабушку обозлился и пошел к ней домой. Женщина заперла дверь, но Рыльков выбил стекла в доме, проник внутрь, нанес ей несколько ударов руками и ногами, после чего задушил жертву при помощи принадлежащего ей костыля.

Преступник всегда носил с собой нож Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Очередное убийство - 24 мая 1994 года. Рыльков познакомился в кинотеатре «Космос» с 15-летней девочкой, предложил ей съездить погулять. Сначала на машине на частнике катались по городу, потом заехали в лес. Убийца взял с собой вино, конфеты, сели на бревно, начали общаться, и он начал к ней приставать, хотел изнасиловать. Она начала оказывать сопротивление, он достал нож, начал угрожать, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Девушка все-таки от него оттолкнулась, побежала, он ее сбил с ног, повалил, навалился сверху, нанес несколько ударов по голове и по шее, в результате чего девушка смерть девушки также наступила от асфиксии.

Далее эпизод в середине ноября 1994 года. Он сказал, что пошел в гости к девушке, с которой они месяц назад познакомились в кинотеатре. Рыльков признает, что в этот момент уже точно знал, что убьет жертву во время изнасилования, так как испытывает сексуальное удовлетворение в такие моменты. Девушка сама впустила его домой, сели начали выпивать, он начал к ней приставать, она почему-то взаимностью не ответила. Он взял нож, начал ей угрожать, насиловать, ну и в процессе изнасилования, чтобы не сопротивлялась, взял женские чулки, накинул ей на шею, сделал петлю и пока насиловал - задушил.

Последняя жертва - женщина 60 лет. Это случилось поздно вечером 24 ноября 1994 года. Она погибла в своей двухкомнатной квартире. Рыльков объяснил, что ходил по городу, искал жертву… Как он всегда говорит - «Я вообще хожу, увижу дом открытый - зайду, похищу вещи». Вот он также гулял в поисках наживы и увидел женщину, которая заходила в подъезд. Решил проследить за ней: зашел за предполагаемой жертвой в подъезд, проследил, что она поднялась на третий этаж, и запомнил, в какую квартиру вошла. Далее Рыльков решил еще походить по городу в поисках другой жертвы, однако в итоге вернулся. Здесь он решил включить импровизацию и представиться соседом. Заранее снял с себя куртку, подошел к двери, постучал. Она спросила - «Кто?» Он ответил, что якобы она его затопила. Она еще уточнила имя, он сказал - «Да-да». Женщина открыла, он наготове держал нож, втолкнул ее внутрь. У него цель была и ограбить ее и, возможно, изнасиловать. Сказал, что: «Она мне напоминала мою учительницу в детстве, которая меня всегда ругала, я ей хотел таким образом отомстить». Ворвался к ней, нанес несколько ударов по голове, сказал показать, где ценности, женщина указала на сервант рукой и вроде успокоилась. Преступник положил ее на пол, но жертва снова начала кричать. И чтобы соседи не услышали, он все-таки начал ее добивать. Нанес несколько ударов рукояткой ножа по голове и задушил руками. Добавлю, что к тому моменту Рыльков был безработный, зарабатывал на жизнь тем, что грабил. На это и жил.

Почти все жертвы серийного убийцы были задушены Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ДЛЯ МЕНЯ ЖЕРТВА ВСЕГДА ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ ТОЛПЫ»

Как он выбирал жертв?

- В ходе бесед он рассказывал, что видит жертву так: «Для меня она выделяется всегда из толпы. Девочка молодая, которая ходит как-то в своих мыслях, ничем не заинтересована, нет у нее линии поведения, что вот куда-то она определенно идет. А просто гуляет, видно, что как будто приключения ищет. И для меня создается образ, что вот это моя жертва. Подхожу к ней и все получается». Нужно учитывать, что на тот момент он был молодым парнем, достаточно привлекательной внешности. Поэтому он говорит, что знакомства с девушками не представляли для него особой сложности.

А что относительно детей и пожилых людей?

- К детям у него влечение на уровне заболевания. Но он как говорит: «Когда я выхожу на поиски приключений, у меня нет определенной цели. Я вижу ребенка и все - хочу совершить преступление. Вижу бабушку и удобный момент ее ограбить дома, иду за ней. И в то же время я чувствую, что эту бабушку хочу изнасиловать». То есть, у него все вместе, и наживу получить, и удовлетворение.

Забирал ли он какие-то сувениры у своих жертв кроме денег?

- Забирал только деньги и украшения. Больше его ничего не интересовало.

Какое впечатление он создает как человек?

- Он сейчас не в том положении, чтобы показывать свою истинную натуру. При допросах, когда он начинает вспоминать обстоятельства преступлений, он это все импульсивно показывает. Для него это сильные переживания, видно, что он обращается к своей памяти. В целом, когда мы разговариваем, проводим какие-то процессуальные действия, он обычный мужчина, не грубит, общается спокойно и достаточно корректно.

Преступник говорит, что благодаря приятной внешности ему было несложно знакомиться с девушками

То есть, если отбросить то, что вы о нем знаете, не было впечатления, что это опасный преступник?

- Нет конечно.

А почему он убивал людей?

- У него всегда возникал определенный мотив. Как правило, внезапный. Если жертва ему отказывала в близости и начинала кричать, он боялся того, что его разоблачат и убивал. Стоит учитывать, что по собственному признанию Рылькова, убийство для него – легкий поступок, он подсознательно всегда был к этому готов: носил с собой нож, чтобы можно было угрожать жертвам и нанести удар, если понадобиться. В рамках расследования уголовного дела были проведены экспертные исследования, которые показали, что Рыльков страдает гомицидоманией, то есть влечением к совершению убийств.

Она откуда появилась? У него в детстве какая-то травма была?

- В рамках производства следственных действий я задавал ему вопросы о его детстве, обстоятельствах, которые могли бы причинить ему травмы в юном возрасте, однако Рыльков отрицал наличие подобных факторов, в том числе и совершения в отношении него какого-либо насилия. Ему просто нравилось совершать подобные преступления.

По словам следователя Серебрякова, у маньяка всегда были готовы пути отхода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раскаивается он в содеянном, вам как кажется?

- Да. Он раскаивается, утверждает, что начал свой путь к тому, чтобы рассказывать о преступлениях, примерно 10 лет назад. Говорит, что уверовал в Бога и, чтобы получить искупление, решил сознаваться во всех своих грехах.

Недавно он пытался выйти на свободу в связи с болезнью. Как вы думаете, он бы продолжил совершать преступления на воле? Или стал бы другим человеком?

- Фактически он же не переставал совершать преступления, Рыльков не пришел самостоятельно к этому решению. Его задержали в самый пик активности, просто остановили. Выйдя на свободу, думаю, он бы продолжил.

Почему он хорошо помнит детали убийств?

- Сам он уверяет, что ему тяжело прийти к этим воспоминаниями. Потому что они очень похожи. Период их совершения не сильно растянут во времени и не исчисляется десятками лет, все преступления совершались в девяностые года. Сам Рыльков утверждает, что когда он вспоминает все обстоятельства, то входит в такое состояние, как будто возвращается на место преступления. Ему необходимо какое-то время уделить, чтобы вспомнить этот эпизод, он им живет. Потом, спустя время, может опять путаться, потому что, по его словам, их очень много. Но когда все приходит, он хорошо помнит детали, например обстановку в квартире на момент совершения преступления, описывает предметы одежды своих жертв.

«РЫЛЬКОВ СОВЕРШЕННО НЕ ПОХОЖ НА ЗВЕРЯ»

Давно вы познакомились с Олегом Рыльковым?

- Наше с ним непосредственное знакомство произошло в сентябре прошлого года, до этого по с ним работали другие наши сотрудники. В 2021 году я объединил все эпизоды в одно уголовное дело, которое и было направлено в суд.

Рыльков прекрасно помнит детали своих убийств Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С другими следователями общались по поводу него? Они дали вам какие-то советы?

- Основной совет коллег был прост - сидеть и слушать. Необходимо понимать, что Рыльков длительное время находится в тюрьме и вся его жизнь заключена в четырех стенах, поэтому, когда он рассказывает о каких-либо бытовых вещах, его нужно просто выслушать, дать ему открыться. Ведь когда он выезжает из колонии, то для него это новый виток в жизни, можно сказать, что становится другим человеком. Если общаться с ним сухо, то он может просто замкнуться, нам же важно получить как можно больше подробной информации.

Какое было первое впечатление от него?

- Вопреки обывательскому мнению, Рыльков совершенно не похож на зверя. Это достаточно начитанный, интеллектуальный и юридически подкованный мужчина. Лично на меня он никакого негативного психологического давления не оказывал.

Не волновались перед первой встречей с ним?

- До момента начала работы с Рыльковым я с серийными убийцами и маньяками не работал, но особого волнения не испытывал, так как не первый год работаю и был готов ко всему. Я же общался со следователями, которые с ним работали, они объяснили, что он не ведет себя неадекватно, у него нет из ряда вон выходящего поведения. Просто идешь и работаешь. Готовишься к вопросам, чтобы он вспоминал детали.

Следователь делится, что Олег Рыльков не похож на классического преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он сильно отличается от других преступников?

- Если только тем, что он достаточно спокоен. Другие преступники, оказавшись в следственном изоляторе, ведут себя импульсивно, пытаются защититься какими-то нелепыми способами. Это спокойный человек, он все знает, идет на раскаяние...

У него наверное какая-то обреченность есть?

- Это не обреченность, это его жизнь. Он просто живет так. Сейчас у него стадия следствия по очередному делу, будет суд. Дальше он вернется и, возможно, раскроет информацию по иным эпизодам преступлений. Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО 1 Самарской области.

В целом его как маньяка что-то выделяет?

- Рылькова выделяет планирование преступлений. Достаточно часто убийства и изнасилования совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а этот человек говорит: «Я вижу ее и у меня уже план в голове, что я буду с ней делать». Это ведь тоже особый тип мышления, ведь у него всегда пути отхода есть, часто продуманы детали. Он объясняет: «Если я ее просто изнасиловал, то просто ушел. Если убиваю, то избавляюсь от одежды и уезжаю». Одежду, если испачкана, он обычно в мусорку выбрасывал.

У его жертв есть определенный типаж?

- Если половые преступления, то это дети. А когда сопутствующие - ограбить, например, он кого угодно может лишить жизни. Но, как правило, его молодые девушки привлекали.

Он не говорил, когда начал совершать преступления?

- Он до конца не раскрывается в этом плане. Неизвестно, о каких делах еще он может молчать. Когда его только осудили, все думали, что это все.

Периодически Рыльков пытается выйти на свободу Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Когда вы впервые о нем услышали?

- Когда работал в Тольятти следователем. Я начинал работать с 2013 года. Как раз тогда он начинал явки с повинной писать и это все происходило на моих глазах.

Вам помогает работа с Рыльковым в других преступлениях?

- Если такие будут такие же как он, то я применю приобретенный в работе с ним опыт. Всегда надо учитывать, что человек может готовиться к преступлениям, совершать их намеренно и намеренно скрываться так, что его несколько лет могут не поймать. Таких дел у меня еще не было.

Сейчас реально было бы такие преступления совершать?

- Я считаю, что в данное время такое будет очень быстро пресечено. Сейчас одиночное убийство - раскрываемость почти 100 %.

Ранее Дмитрий с маньяками не работал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что Олега Рыльков задержали в конце июня 1997 года - по горячим следам после очередного нападения на детей. В 1999-м приговорили к смертной казни. Указом президента Бориса Ельцина маньяк был помилован и получил пожизненный срок. Сейчас служители Фемиды разбираются в очередных его страшных деяниях.

«КП-Самара» следит за развитием событий и поздравляет следователей с их профессиональным праздником!

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