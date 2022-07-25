Инвестиции в будущее: Роснефть в 2021 году вложила в экологию 55 млрд рублей

Самарские нефтяники — за рациональное освоение природных ресурсов. Фото АО «Самаранефтегаз».

В общей сложности, в 2018–2021 годах «зеленые» инвестиции, направленные на увеличение полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, превысили 200 млрд рублей. Бережное отношение к природным ресурсам – один из главных приоритетов Компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.

Компания представила обновленную Публичную позицию - «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Экология - главный приоритет

В 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% – силами собственного экосервиса. Компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен на 12%, накопленный объем буровых отходов сокращен на 23% за счет переработки около 4,5 млн тонн отходов бурения. Переработано свыше 1,1 млн тонн нефтесодержащих отходов, что более чем на 29% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. В дочерних Обществах Группы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами, ведется контроль источников эмиссии метана, дополнительно внедряются методы наземного мониторинга.

Добыча черного золота ведется по самым современным экологическим стандартам. Фото АО «Самаранефтегаз».

«Роснефть» уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Особое внимание в «Роснефти» традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов.

В рамках развития корпоративной культуры «Роснефть» продолжает уделять большое внимание вопросам ответственного отношения работников Компании и подрядных организаций к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.

Самаранефтегаз: высокие технологии - на благо природы

Важнейшими принципами работы АО «Самаранефтегаз», дочернего общества НК «Роснефть», являются рациональное освоение природных богатств и внедрение передовых технологий для снижения воздействия на окружающую среду. С каждым годом предприятие увеличивает инвестиции в природоохранные мероприятия, создавая современное, высокотехнологичное производство, работающее в гармонии с природой.

На предприятии реализована целевая газовая программа, в рамках которой введены в эксплуатацию газокомпрессорные станции, а также мультифазная насосная станция (МНС). Функционируют три площадки по переработке грунтов с повышенным содержанием углеводородов (ППЗГ). Полностью прекращен забор воды из поверхностных водных объектов для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Особое внимание на предприятии уделяется повышению надежности трубопроводов с применением новых технологий и материалов.

Для контроля уровня парниковых газов на объектах подготовки и перекачки нефти, а также компримирования и подготовки газа предприятие также применяет беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При их помощи осуществляется не только поиск утечек метана, но и обследование промысловых трубопроводов и площадочных объектов, а также цифровая аэрофотосъемка с формированием ортофотоплана высокого разрешения. На ежедневной основе выполняется аэромониторинг более 50 объектов инфраструктуры предприятия. По итогам 2021 года совершено порядка 900 вылетов БПЛА, обследовано 105 тыс. км трубопроводов.

Восстанавливая леса, коллектив Самаранефтегаза высадил более 55 тысяч деревьев. Фото АО «Самаранефтегаз».

Следуя политике социальной ответственности НК «Роснефть» и принципу строгого соблюдения природоохранного законодательства, Самаранефтегаз ежегодно участвует в восполнении биоресурсов речной фауны. В 2021 году нефтедобытчики выпустили в Волгу 58 тысяч особей стерляди, а также более 3600 мальков толстолобика и 1800 сазана. В рамках мероприятий по лесовосстановлению предприятие высадило более 55 тысяч деревьев. В 2022 году акционерное общество выполнит агротехнический уход и посадку дополнительных деревьев на территории Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского и Красноярского районов Самарской области.

Неотъемлемой частью корпоративной культуры АО «Самаранефтегаз» является реализация добровольческих инициатив в сфере экологии. Нефтяники принимают активное участие в акциях по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников. Активно участвуют в программе по формированию экологической культуры подрастающего поколения. Работники предприятия активно поддерживают федеральные экопроекты, такие как «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Вода России», «Чистые берега», «Час Земли», «Мы чистим мир».