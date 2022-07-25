Здесь все делают вместе: как маленький яхт-клуб на Проране заставляет полюбить парусный спорт

Парусный спорт - очень интересное занятие

Как соединиться с ветром в единое целое? Как увернутся от гика? И почему маленькое место на Проране может влюбить вас на всю жизнь? Эта история о том, как девушка полюбила парус.

Впервые я оказалась на этом чудесном острове в 10 лет. Мой отец занимался в яхт-клубе «Аист», когда был студентом, он хотел передать нам свою любовь к этому спорту и привел нас на ознакомительную экскурсию. Тогда я еще не знала, что от гика нужно уворачиваться, и то, что ветер это твой лучший друг. Спустя 10 лет я вновь смогла вернуться в яхт-клуб на Проране. И хочу пригласить вас в путешествие по этому месту.

Это - страж места

На входе в яхт-клуб вас встречают два очаровательных пса, которые являются стражами этого места. С ними лучше всего дружить, ведь чужаков они не принимают.

Дальше расположилась студенческая столовая, где каждый может перекусить после тяжелой тренировки. Тут, мы обычно собираемся, чтобы поговорить, обсудить ошибки и поесть. Обычная еда яхтсмена это гречка с тушенкой, готовится быстро и стоит недорого.

Если спуститься еще дальше нас ждет эллинг, где хранятся мачты, паруса и яхты. Недалеко от него расположился ретро автомобиль, который застыл словно в капсуле времени.

Дальше - пляж, на котором мы вооружаем яхты, и тут самое главное взаимовыручка, так как один ты не поставишь мачту и не столкнёшь яхту в воду.

- В первый раз на воду я вышла практически как пассажир, хотя, конечно, хотелось попробовать именно управлять. Мы вышли втроем на 470: рулевой Ваня, матрос Данил, а я сидела на носу и смотрела. Помню, погода была ветреная, лил дождь, нас кренило. На одном из поворотов Данил не успел пересесть и оказался на борту, который практически был в воде. Конечно, за первый раз я немного узнала об управлении яхтой, но этот день мне запомнился надолго, - поделилась своими воспоминаниями с КП-Самара Елизавета Кандалинцева.

Здесь много увлеченных людей

Вооружив яхту, мы выходим на воду. Тут тоже важно уважать друг друга, ходить по дистанции, уступать тем, кто идет правым галсом, не создавать ДТП. А если видишь, что твой товарищ в беде, то нужно срочно выйти ему на помощь, ведь каждый может кильнуться (перевернуться - прим.ред).

После тренировки, мы идем в столовую, кто-то готовит обед, кто-то моет посуду, а кто-то накрывает на стол. Здесь у всех есть свои обязанности.

- Михаил Васильевич просил быть в воскресенье. Я приехал на речной вокзал на 8-ми часовой Омик, встретился с ребятами, купил билет до Рождествено. Сели на Омик, проехали одну станцию и вышли на Проране. Около 15 минут шли до яхт-клуба, там переоделись, затем Михаил Васильевич дал указание вооружать яхты. У нас было два финна и несколько лучей. Мне и второкурснику Алексею Илюшкину достался красный финн. Мы вооружили лодки, скинули их на воду и вышли на озеро. Ветер был не очень сильный, я быстро привык к лодке, с Алексеем управляли лодкой по очереди. Немного позже на лодке вышел Александр, расставил знаки и начал давать старты гонок. Проведя несколько увлекательных гонок, в которых наш финн приходил к финишу первым, мы отправились на берег. На берегу мы совместными усилиями вытащили все лодки, разоружили их, убрали вооружение в ангар. Затем прошло награждение, где я получил грамоту за первое место и денежный приз. После чего мы все дружно пошли кушать в столовую и обсуждать прошедшие гонки. В 15:00 мы пошли к пристани, чтобы уехать обратно в Самару после такого насыщенного дня, - рассказал о своем первом дне в яхт-клубе Дмитрий Фомин

Какая красивая природа!

Но самое прекрасное зрелище открывается, если остаться ночевать на острове, закат тут просто великолепный.

Вот такое вышло у нас путешествие по яхт-клубу, мы узнали рацион питания яхтсмена, узнали о правилах на воде. А я мой читатель сяду на свой "Луч" (швертборт для тренировок юных яхтсменов) и умчу в закат.