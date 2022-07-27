Бьет по сердцу: почему новая волна коронавируса может стать настоящей угрозой для самарцев

Коронавирус вновь не дремлет и снова настала пора подумать о вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре ежедневно коронавирус выявляют более чем у 80 человек, примерно 20 человек каждый день оказываются с этим диагнозом в больнице. Медики говорят, что с наступлением осени ситуация только осложнится: низкие температуры, сквозняки – в октябре ОРВИ постоянно гуляют среди населения, и думать, что что-то изменится, оснований нет. Какова же сейчас ситуация, чего ждать и главное – как готовиться к скачку заболеваемости, обсудили на радио «Комсомольская правда» с руководителем управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Эллой Малютиной и главным внештатным кардиологолм министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующей отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения №23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Марией Скуратовой.

Болеют невакцинированные

Медики уверены – новая волна неизбежна. Сейчас количество заболевших уже растет, и в основном в больницах оказываются пожилые жители с хроническими заболеваниями. Тем более, в Москве уже фиксируют новый штамм, кентавр. Он может дойти и до Самары.

- Пятая волна была, когда более 100 тысяч человек с ОРВИ наблюдались в отделениях поликлиник Самарской области. На самом деле, это количество было беспрецедентным, и мы помним, что специалисты были подтянуты из всех звеньев медицинской помощи. Да, 20-30 человек мы сейчас ежедневно госпитализируем. Средний портрет – это пациенты 60+, по всем рекомендациям это самая подверженная осложнениям новой коронавирусной инфекции группа пациентов. Также это те, у кого есть хронические заболевания, и в основном это лица, которые несвоевременно прошли повторную вакцинацию, либо невакцинированные, - говорит Элла Малютина.

Выявляют заболевших с помощью тестов, которые продолжают делать в привычных объемах.

- У нас не было случая, чтобы в какой-то день мы не выявили коронавирусную инфекцию, это либо метод ПЦР, либо метод ИХА. Оба метода имеют основание для подтверждения диагноза. Может инфекция протекать в вероятной форме, когда диагноз ставится клинически, например, есть изменения в легких, характерная клиника, эпиданамнез. В таких случаях мы все равно выставляем диагноз и заносим в список, - отмечает Милютина. И добавляет:

- Меняются подходы к диагностике и самое главное – к лечению пациентов. Пересматриваются схемы, наш взгляд на этот вирус за два года серьезно поменялся. И сейчас, слава богу, благодаря науке мы имеем правила игры в борьбе с этим вирусом.

С миокардитами приходят даже молодые

В последнюю волну омикрона мы привыкли к тому, что болезнь стала протекать намного легче. Но надеяться на снисхождение вируса пока не приходится

- Он совершенствует свою структуру постоянно. Та мутация, которая произошла и он переродился в омикрон, он протекает как ОРЗ. И было более легкое состояние пациентов, не было такой зависимости от кислорода, настолько не снижалась сатурация. Раньше было все тяжелее, а последняя волна омикрона позволила этого избежать. Предсказать сценарий дальнейшей мутации вируса сложно. Чем больше будет коллективный иммунитет защиты, тем будет проще, - отмечает Малютина.

По ее словам, сейчас симптомы коронавируса у большинства заболевших больше похожи на обычное ОРВИ, но отягчающим фактором являются хронические заболевания. У таких пациентов больше последствий и тяжелых симптомов. О том, с какими последствиями сталкиваются в свое практике врачи-кардиологи, рассказала Мария Смирнова:

- Коронавирус дает много осложнений и зачастую они проявляются не сразу. Человек перенесет болезнь, но потом у него могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. У 75% пациентов могут возникнуть разной степени тяжести воспаления сердечной мышцы – миокардит, который за собой влечет нарушения сердечного ритма, сердечную недостаточность. Могут наблюдаться обострения гиепертонической болезни, которые наблюдаются независимо от проводимой терапии. И второй механизм действия – коонавирус способствует тромбообразованию. Зачастую тромбы образуются в легочной артерии. При проведении КТ легких с ангио программой мы видим, что частично артериальное русло легких заполнено мелкими тромбами, это следствие коронавирусной инфекции.

Также она отметила, что чаще стали болеть молодые мужчины, 40-45 лет, возникают серьезные осложнения сердечной мышцы. И об этом говорит уже даже мировая статистика.

- С 2020 года очень высокий процент людей с миокардитом и осложнениями в молодом возрасте. Раньше такой диагноз как дилатационная миопатия на фоне миокардита был редкостью. А за последние два года таких пациентов стало значительно больше, - отмечает Мария Смирнова. По ее словам, тромбозы также развиваются у детей, например, в легочной артерии, в печени.

Ждем назальную вакцину

Как отмечают специалисты, сейчас населению нужно пройти ревакцинацию - сейчас прививку сделали около 550 тысяч человек, еще должны привиться около 1,2 млн человек. Вакцинировано 4600 подростков.

- Безусловно мы говорим про ожидаемый рост осенью, когда много провоцирующих факторов Благоприятный вариант, если все будет протекать в легкой форме респираторного заболевания: мы уже вооружены, имеем достаточный опыт мобилизационной работы. Если же будет протекать с большим количеством тяжелых форм, то мы снова будем вынуждены открывать новые ковидные госпитали, сейчас их шестб, а будет 20. И значит, нужно будет вновь отказаться от части плановых видов медпомощи – ветеранам, семьям, паллиативной медпомощи. И это плохо. Нам важно сохранять баланс, а значит, нужно и прививаться, - отмечает Элла Малютина.

Мария Смирнова также отмечает, что уже сейчас, в июле –августе, нужно поставить вакцину от коронавируса, в сентябре - от гриппа, и в октябре привиться от пневмококковой инфекции. И тем людям, у которых есть хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистой системы, нужно сделать это в первую очередь.

- У нас были такие случаи, когда люди боялись обратиться за помощью в стационар, так как боялись заразиться. Поэтому мы должны вакцинироваться, чтобы все чувствовали себя уверенно, не представляли друг для друга угрозы. Не стоит делать прививку в период ремиссии заболевания, но в спокойный период стоит обязательно наведаться в пункт вакцинации, - отмечает Смирнова.

Как подчеркнула Элла Малютина, сейчас всех видов вакцин, в том числе и для подростков, в регионе достаточно. В августе в поликлиниках должна появиться назальная вакцина, необходимые заявки на нее уже минздрав подал. Она может использоваться и для первичной, и для повторной вакцинации.

- Ну и самое главное, помнить все правила санитарно-эпидемиологического режима. Не стоит так охотно отказываться от масок, в больницах или транспорте их лучше надевать. Важно применять любые методы обеззараживания помещения и поверхностей: дезинфекцию, проветривания. НУ и помнить лозунг: заболел – сиди дома, - подводит итог Элла Малютина.