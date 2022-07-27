«Хочешь быть конкурентоспособным — постоянно инвестируй в своё развитие и обучение». Зампред Банка России о том, как построить успешную карьеру

Руслан Вестеровский выступил перед участниками форума «iВолга». Фото: Банк России

26 июля на площадке форума «iВолга» перед участниками выступил заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский. Он почти 20 лет занимается вопросами подбора специалистов, развития персонала в крупных компаниях и курирует это направление в Банке России с 2015 года. На площадке смены «Делай дело» Руслан Вестеровский рассказал, как строить карьеру на финансовом рынке. Собрали его советы, которые могут быть полезны в любой сфере, чтобы стать успешным специалистом.

Важно учитывать тренды рынка труда, если вы профессионально строите свою карьеру. Из нынешних — прежде всего, диджитализация. Даже если вы не айтишник, вы должны уметь элементарно программировать какие-то вещи, брать их на вооружение, понимать, как работать с базами данных, с цифровыми технологиями. Это важный аспект качественной карьеры.

Изменение базового набора знаний. Сейчас нужно учиться всю жизнь. Я всегда своим коллегам говорю: «Всё, что я знал пять лет назад, уже неактуально». Хочешь быть конкурентоспособным — постоянно инвестируй в своё развитие и обучение, это самая правильная точка для инвестиций.

Расширение набора сценариев планирования ресурсов. Карьер может быть несколько. Раньше — закончил университет, пришёл в организацию, прошагал за 30 лет все ступеньки, вышел на пенсию. Сейчас может быть одна, две, три, четыре, семь карьер в разных направлениях. Такую мультикарьерность тоже можно учитывать и планировать её.

Привлекательность высокотехнологичных регуляторов. Если вы спросите, кто хочет работать в Google’е или Яндексе, наверняка, 75% людей поднимут руки. Но сейчас все институты становятся высокотехнологичными, будь то ритейл, страхование, банки. В принципе, у всех этот блок хорошо развит.

Навыки будущего. Один из самых важных слайдов. Всемирный экономический форум в Давосе один раз в пятилетку заглядывает на пять лет вперёд — что будет актуально и востребовано, за что готовы вас покупать и делать вам предложение о работе. Вот неполный список качеств:

• способность к аналитическому мышлению и инновациям: если вы способны генерировать интересные идеи и нестандартные подходы, это точно будет вашим преимуществом;

• способность к активному обучению;

• умение находить комплексное решение проблем, видеть разные элементы и уметь предлагать их работодателю;

• критическое мышление. Важно вычленить из огромного объёма информации то, что имеет смысл.

Как успевать за меняющимся миром? Меняться вместе с ним и учиться. Нужно найти для себя правильные инструменты и форматы. Мои коллеги выделили несколько путей:

• интернет-платформы с возможностью дальнейшей стажировки;

• открытые образовательные мероприятия;

• участие в совместных проектах и стартапах. Если вы сможете качественно запускать проекты, у вас будет правильный инструментарий навыков, чтобы развивать своё дело. Это дорогого стоит. Я искренне уверен, что залог хорошей экономики России — малый и средний бизнес;

• классические университеты. Нужно уметь взять из этого обучения суть.

В образовании должна быть практика, выходить голым теоретиком — не очень хорошо. Есть такой термин — long life learning (обучение на протяжении всей жизни). Нужно быть всегда готовым учиться. Мы делаем много программ для сотрудников Центробанка, и у нас есть философия, что наши работники по калибру должны быть выше, чем поднадзорные. В это мы много инвестируем.

У меня есть несколько советов по основам стратегии личного профессионального развития. Самый бесценный наш ресурс — время. Чем ты старше, тем оно бежит быстрее. Пока его более-менее достаточно, инвестируйте в изучение языков, в технологии и так далее. Это точно будет хорошим импульсом двигать дальше.

Также важно составить карту своих сильных сторон — что является вашими конкурентными преимуществами. Сделайте прямо лист с семью позициями. Это важно для понимания, что можно продавать потенциальным работодателям.

Цели — есть мечта, куда ты движешься, чего бы хотел достичь. Например, хочу к 25 годам занимать руководящую позицию. Как правило, если есть несколько таких историй, шансы на успех существенно выше.

Нужно обязательно посмотреть на риски и возможные препятствия. Какие слабые стороны у меня есть, как их компенсировать. Например, вы боитесь выступать публично. Я сам адаптированный интроверт — говорить перед аудиторией для меня мучение. Когда ты это делаешь много раз, навык вырабатывается. Нужно не бояться, можно начать выступать перед друзьями и родственниками.

Установите приоритеты, примите решение и разработайте варианты действий. Собственно, это типичный проектный менеджмент: «Я — бренд, я — проект, что я могу предложить». Кроме того, важно действовать. Многие создают планы, но у меня есть любимая поговорка: «Видение без исполнения — это галлюцинация».