«Это не работа, а образ жизни»: пасечник из Самары рассказал, как различить настоящий мед и выбрать полезные продукты пчеловодства

Юрий Копнов считает, что не только мед улучшает здоровье, но и сама работа на пасеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 августа — Медовый Спас. Считается, что именно к этому дню мед созревает и его принято собирать. Руководитель проекта «Добропасека» и сомелье меда Юрий Копнов рассказал «КП-Самара» как правильно выбрать сладкое лакомство, почему перга полезнее пыльцы, как начать заниматься пчеловодством и почему это не работа, а образ жизни и состояние души.

От двух ульев до ста

Двадцать лет назад на день рождения жена мне подарила два улья. Я так много ей рассказывал, как в молодости ходил на пасеку, как мне там нравилось и как улучшалось самочувствие. Для расположения «Добропасеки», в которой сейчас 100 ульев, долго выбирал место: нужно было вдали от предприятий, дорог, вредных излучений. Сменил несколько локаций, пока не нашел Гундоровку. Вокруг заливные луга, рядом река Сок, вдоль нее пять километров тянутся липы. Место экологически чистое, я бы даже сказал заповедное: бегают косули, зайцы, лисы. Пчелам тут хорошо.

Работа на пасеке у меня заладилась, потому что, если к делу относишься с душой, все дается легко. С самого начала я шел именно к осознанному пчеловодству с сохранением традиций пасечников древней Руси. Ездил на специализированные конгрессы, перенимал опыт, изучал старинные книги. Поэтому качаю мед только полностью сферментированный, запечатанный и вызревший. Качаю после медового спаса 14 августа. Отношусь к челам бережно: чтобы они хорошо перезимовали, оставляю достаточное количество меда. При таком подходе человеку достается от 30 до 50 кг меда с улья за сезон. Также это зависит от погодных условий и от состояния пчелиной семьи.

Целительные домики

Планов на будущее громадье, времени мало. Пасечник — это ведь не основная моя профессия, а хобби. Но я горжусь тем, что уже сделано. После нескольких лет посещения пасеки мам с детьми родилась книга «В гостях у пчелки»: увлекательно о пчеле, о меде и не только. Я регулярно приглашаю ученых из НИИ гигиены. Проводим исследования воздействия пасеки на человека, вышло уже несколько статей.

Апидомики похожи на купе поезда и помогают исцелиться от многих болезней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мне постоянно хочется что-то новое попробовать. Поэтому построил апидомики, изучили воздействие процедуры на человека. Апидомик — это помещение над четырьмя ульями, в который можно совершенно безопасно заходить. Благотворное воздействие идет от вибрации, от запахов, от энергии, которую излучают не только пчелы, но и нектар, как выяснилось.

Работать с пчелами — невероятное удовольствие. Поэтому совет тем, кто хочет, но сомневается: не бойтесь, дерзайте! Прежде всего найдите экологически чистое место подальше от цивилизации и полей с химикатами. Искренне полюбите то, чем занимаетесь. В качестве бонуса от этого улучшится здоровье, поменяется энергетика на более позитивную. Будьте честны и не думайте об обогащении.

Как отличить настоящий мед от «липового»

«Добропасека» для меня еще и образовательный проект, поэтому мне очень нравится делиться знаниями об удивительном мире пчел.

Они делают мед из нектара. Все, наверное, слышали, что пчелки летают над цветами и собирают его. Это — раствор, сладкая вода. Для того, чтобы он превратился в мед, должно пройти достаточно времени. Пчелы засасывают нектар в медовый зобик и обогащают собственными ферментами: они вырабатывают 170, а человек для сравнения — 177 с почти идентичным составом. После они помещают его в ячейку соты, и так происходит до 2000 раз.

Очень важно выбирать созревший мед - тот, который собирают после Медового Спаса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Рабочий день» у них 24/7: днем нектар собирают, ночью — обрабатывают, раскладывают. Мед не появляется на следующее утро. Ему, как вину, нужна выдержка. Должно пройти 25-30 дней, чтобы нектар отферментировался. После этого получается так называемый незрелый мед, в котором более 20% воды. Он вкусен, но не достиг еще максимальной полезности и не пригоден для длительного хранения — может расслоиться и даже закиснуть. Созревает мед только в запечатанных сотах, то есть когда пчелы как бы приделывают «крышечку» к каждой ячейке. Тогда происходит окончательная, анаэробная ферментация без доступа кислорода. Отличить зрелый мед можно не только по лабораторному анализу, но и по весу: один литр должен весить около 1400 граммов.

Вообще, вопрос, как различить настоящий мед, слышу часто. Это очень сложно сделать даже мне, имеющему диплом сомелье меда. Важно найти пасечника, которому доверяешь. Который не кормит пчел сахаром, иначе они не смогут ферментировать мед. Который не поливает рамки антибиотиками. Пчелы ведь болеют, их лечат, эти медикаменты попадают в организм людей, и мед из лечебного продукта становится аллергеном. Некоторые пасечники не соблюдают технологию ради извлечения выгоды. Я молчу про китайцев, которые могут делать мед вообще без пчел. Настоящего, правильного меда очень мало, к сожалению.

Пчелиная «карьерная лестница»

В улье есть рабочие пчелы и матка — это женские особи, а «мужики» — это трутни. Рабочих пчел в улье от 50 до 100 тысяч — очень много, трутней около тысячи, а матка всего одна. Это та женская особь, которая когда-то была оплодотворена трутнями. Интересно, что делают они это не в улье, а налету. Причем это происходит только один раз: спермы, попавшей в матку от нескольких десятков мужских особей, хватает на срок ее жизни — 5-6 лет. Она ежедневно может откладывать до 2000 тысяч яичек, и их суммарный вес равен весу этой матки — примерно 200-250 мг. То есть, представьте, она каждый день рожает примерно свой вес и при этом живет гораздо дольше, чем рабочие пчелы. Они, как правило, умирают через 45 дней. Причем «детство» у них тоже проходит по ускоренной программе: всего 3 часа, а после этого они уже начинают работать.

В улье кипит очень насыщенная жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Карьерная лестница» начинается с позиции уборщицы — они могут только очищать ячейки, выносить мусор, потому что не все железы еще созрели. Потом переключаются на прием нектара, который приносят более взрослые особи в своих зобиках. За счет этого они также активно питаются, развиваются и растут, готовясь к следующей стадии — кормлению матки и личинок маточным молочком. После у рабочих пчел начинает вырабатываться воск, и они уже переходят в «сферу строительства», то есть делают соты.

Самые полезные продукты пчеловодства

Дней через 20, окрепнув окончательно, пчелы начинают вылетать из улья и вторую половину жизни проводят уже в полях. Именно на эту фазу тратится больше всего ресурсов, потому что пчелы пролетают много километров, нагруженные примерно половиной своего веса — нектаром и пыльцой, из которой получается перга. Ее можно считать суперфудом, она гораздо эффективнее меда по своим целебным свойствам. Отлично укрепляет иммунитет, помогая уберечься от простуды, улучшает общее самочувствие. В одной чайной ложке перги содержится очень много богатств: 16 жирных кислот, 13 аминокислот и много витаминов. Принимать ее лучше натощак. А вот в употреблении самой пыльцы особого смысла не вижу.

Быть плодоносной долгожительницей матке помогает особое питание — маточное молочко, вырабатываемое рабочими пчелами, которые сами кормятся нектаром. Оно считается одним из самых эффективных видов питания, поэтому для здоровья и молодости очень полезно пропивать маточное молочко курсами. Покупать его лучше в замороженном виде без каких-либо добавок, а не в высушенном, потому что после сушки оно теряет свои свойства. Молочко обычно фасуют в шприцы, курс у него терпко-кисловатый.

Как избежать пчелиных укусов

Ужалить может взрослая пчела, у которой созрели железы, и она выполняет защитную функцию. Чтобы этого не произошло, при виде пчел лучше не паниковать, чтобы не выделялся адреналин. Они невероятно чувствительны к запаху, улавливают его за 10 километров. Также рекомендуется при предполагаемом контакте с пчелами закрывать волосы, особенно это касается обладательниц длинной пышной шевелюры. Если пчела все-таки ужалила, не стоит сильно нервничать. Да, яд сильнее змеиного, но в случае с пчелой речь идет о микродозах, к тому же он тоже целебен. Есть даже такое направление, как апитерапия, она помогает справиться со множеством недугов.

Если пчела укусит, то жало остается в теле человека. На нем есть специальные мешочки. Они пульсируют, выделяя яд, и происходить это может до 15 минут. То есть рекомендуется быстро и аккуратно выдернуть жало, не повредив эти мешочки. Для нейтрализации пчелиного яда лучше всего использовать спиртовые настойки, например, календулы.

Сохраним пчелу — сохраним планету

Я 20 лет наблюдаю за пчелами и каждый год открываю что-то новое в их жизни. Они возникли намного раньше человека, созданы сразу идеально и не претерпевали изменений. У пчел все продумано, они могут легко существовать без человека, а вот человек без пчел проживет недолго. Пропадут они, пропадут растения, животным нечего будет есть. Голодными останутся не только вегетарианцы, но и мясоеды. Поэтому пчелы — это не только и не столько мед. А настоящий пасечник — это образ жизни. Поэтому девиз нашей пасеки «Сохраним пчелу, сохраним планету».