«Сейчас уже не идут в «Подвалы»: фронтмен группы «Тихие игры» Евгений Лукьянов рассказал, как сейчас слушают музыку и что становится хитом

Евгений Лукьянов - фронтмен "Тихих игр"

В этом году самарской группе «Тихие игры» исполнилось 24 года. Мы поговорили с лидером коллектива Евгением Лукьяновым о том, как изменилась самарская музыка с развитием интернета, общении с поклонниками, и почему надо выступать на фестивалях.

Как вашему коллективу удалось продержаться на сцене так долго? И куда делись те группы, которые раньше фигурировали с вами на одних афишах?

Вообще, они никуда не испарились, они все тут, все с нами. Все поют, играют, пляшут. У всех свои афиши, свои направления.

Ты слушаешь свою музыку после репетиций с группой, когда приходишь домой?

Нет, я обычно ложусь спать. Мы очень поздно репетируем.

Вообще свою музыку слушаешь?

Слушаю, когда мы ее записываем. Каждый трек приходится включать по нескольку раз, вслушиваться в каждую частоту, следить за балансом громкости инструментов. Само собой, со временем начинает просто становиться не по себе от такого переизбытка.

А как насчет радио? Слушаешь ли? И нравится ли гостем в студии быть?

Радио сейчас я слушаю в машине. А сам на радио последний раз я был давно, несколько лет назад. Для меня это всегда весьма волнительный момент. А вообще я из того поколения, которое радио слушало всегда. Мой трек «6.06» про радио.

Сейчас появилось много музыкальных сервисов: можно сказать, музыка ушла в интернет. Это как-то повлияло на ваше творчество?

Интернет, определенно, дал музыке эволюционировать. Он сделал ее максимально доступной для каждого. Но, с другой стороны, стало очень сложно достучаться до своего слушателя из-за огромного потока информации, что проходит через нас каждый день. Выйдет анонс концерта твоей любимой группы - а ты его и не заметишь в пучине смешных видосов с котятами. Раньше как было: висела афиша на баре, и люди приходили послушать. Друзей приводили - большую роль играет живая тусовка. Я помню те времена, когда мы были молодыми, и чушь несли со сцены. И к нам после концерта подходили и говорили: «Ребята, ну вы настройте хотя бы гитары!» А сейчас больше не подходят. Жаль.

Раньше все выступали, в основном, на специальных концертных площадках- «Сквозняк», «Подвал». Сейчас тебя можно встретить в маленьких заведениях, барах. Почему формат так сильно изменился?

Рок-бар «Подвал» для «Тихих игр» - дом родной. Мы на открытии его выступали. А сколько мы там концертов всего сыграли — со счету сбиться можно. А сейчас другая культура. Никто уже не идет в «Подвалы», людям нужны небольшие уютные места, где можно выпить, перекусить и послушать музыку. Мода сейчас такая.

Когда тебя приглашают сольно с акустической программой выступить в подобных заведениях, у заказчиков есть какие-то требования? Например, исполнять определенные песни?

Нет, таких запросов нет. В этом плане ты сам определяешь, что и как тебе играть.

Как вы общаетесь с поклонниками?

Да это не поклонники уже, это знакомые, друзья. А вообще мы же «Тихие игры» - организованные, дисциплинированные, непафосные. Для меня в нашей группе главное музыка, песни, энергия на концертах.

Вас иногда называют панк-рок группой. Это так?

Не совсем. В нашем творчестве есть элементы, которые присущи панк-рок группе – это простота, иногда на грани с примитивизмом, энергия, темп, подача. Но панк-рок – это стиль, одежда, поведение. Я думаю, нет смысла загонять творческие объединения в такие рамки. Но если в СМИ про меня напишут, что я лидер панк-рок группы - совершенно не обижусь.

А не обижаются ли ребята из команды, когда только тебя приглашают на радио?

Конечно, не обижаются. И когда они узнали, что меня зовут на радио, то сказали, что с удовольствием послушают. Они меня поддерживают и помогают во всем.

Получается, что дружба и взаимопонимание – секрет крепкого и долгоиграющего коллектива?

Абсолютно верно. Сейчас нас трое. С барабанщиком Мишей я с самого начала, еще со школы – с 98 года. Гитарист, Паша, в коллективе с 2008 — тоже долго уже знакомы.

Вы не надоели друг другу?

Ну, мы репетируем уже не каждый день и даже не через день, поэтому нет.

А как часто нужно репетировать, чтобы не потерять форму?

Нам достаточно одной репетиции в неделю. Вообще, это зависит от того, какие у тебя требования к себе и к группе. Если ты думаешь, что вот здесь ты слажаешь на концерте, или слова забудешь, то лучше заранее побольше порепетировать. Если ты играешь, скажем, джаз — там другие требования будут. У нас не рок-музыка, у нас обычная музыка, я вам так скажу.

Давай поговорим про новый альбом «Тихих игр». Расскажи, как музыканты записывают пластинки? Есть ли у вас чутье на потенциальные хиты?

Новый альбом называется «Здесь была тишина». Записывали его на одной самарской студии. Анонсировали новую пластинку мы еще в декабре. Альбом вышел уже, все нормально. В первую очередь, альбом надо послушать. А по поводу хитов - у всех исполнителей свое видение музыки. Но у их слушателей может быть другое видение, другое мнение.

Есть обратная связь от слушателей? Как часто пишут тебе и твоим коллегам в личные сообщения, либо в группу?

Иногда пишут, и в личные сообщения, и в комментарии. В своей группе делаю опросы по поводу своих песен, и вариант ответа «Не слышал, но послушаю» выбирают чаще всего (смеется). Кто- то пишет, что мы молодцы, кто-то – что старое творчество больше нравится. Всем не угодишь, сколько людей - столько и мнений.

Какие песни на концертах чаще всего просят исполнить на «бис»?

В нулевые нашей «визитной карточкой» была песня «Землянин». Ее просят спеть чаще всего. Если просят другие треки, мы их тоже с удовольствием на «бис» исполняем. Люди пришли на наш концерт — значит, нужно их радовать по полной. Энергию отдавать им, и от них принимать — в этом весь смысл, в обмене энергетикой.

Можно ли зарабатывать в Самаре, занимаясь исключительно творчеством?

Творчество разное бывает: сделать стул — это тоже творчество. Если мы про музыку, то скажу так: можно, но сложно. Это все дело случая, дело, не знаю, стечения обстоятельств, скопления звезд.

Где в ближайшее время вас можно услышать?

Мы будем выступать на «Метафесте» в формате акустического проекта, и мы этому очень рады — фестивали для группы очень важны. Это новые знакомства, новые слушатели, новые возможности — все это очень круто. И вообще, нужно больше фестивалей. Особенно тех, на которых выступят «Тихие игры».