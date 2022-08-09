«У нее осталась маленькая дочка»: в Самаре трагически погибла активистка «Ночного патруля»

Смертельное ДТП произошло 7 августа на трассе М-5 "Урал". Фото: vk.com/patrolsamara

Во вторник, 9 августа, участники самарской общественной организации «Ночной Патруль» простились со своей соратницей - 31-летней Ольгой Захаровой. Девушка трагически погибла в результате ДТП. Трагическую новость сообщили активисты организации. «Комсомольская правда» выяснила подробности ужасной трагедии.

«Веселая девушка с позывным «Ежик»

Как сообщили «КП-Самара» в «Ночном патруле», Ольга Захарова пришла в организацию около трех лет назад. Была довольно активной участницей, принимала участие во многих задержаниях. Активисты «Ночного патруля» тепло относились к своей соратнице и дали ей милый позывной «Ежик».

– Ольга пришла к нам в тот момент, когда «Ночной патруль» активно набирал участников. Насколько известно, ее пригласил кто-то из таксистов. Всегда была веселая, жизнерадостная, - рассказали «КП-Самара» в «Ночном патруле».

Девушка до последнего дня принимала активное участие в работе «Ночного патруля». Последний раз единомышленники встречались с ней за несколько дней до гибели.

– Буквально накануне трагедии у нас было задержание. Ольга в этот момент ехала мимо, подъехала к нам. Мы поговорили - она была очень веселая, на позитиве. А спустя некоторое время происходит такое…, – поделились активисты «Ночного патруля».

«Дорога не прощает ошибок»

Жизнь Ольги Захаровой трагически оборвалась в воскресенье, 7 августа 2022 года. Девушка ехала по трассе М-5 «Урал», когда попала в смертельную аварию.

– ДТП произошло на 1018 км трассы М-5. Девушка-водитель 1992 года рождения ехала на автомобиле «SsangYong» и не справилась с управлением. В результате машина вылетела в кювет, после чего опрокинулась. Водитель погибла на месте, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Новость о гибели Ольги жители Самары восприняли с невероятной скорбью. Многие были знакомы с девушкой и не могли поверить в трагедию.

– Буквально в субботу ехала с ней, очень жаль. Молодая, красивая, добрая девушка. Царствие ей небесное, а родным и близким - сил, – написали самарцы в соцсетях.

В «Ночном патруле» отмечают, что у погибшей осталась маленькая дочка – девочка закончила первый класс. Организация никогда не собирала деньги на свою деятельность, но на этот раз решилась открыть сбор - все для того, чтобы помочь осиротевшей семье своей коллеги.

В настоящий момент сбор денег уже закрыт, они будут переданы родным девушки.

«КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ольги Захаровой.