Протез стопы эконом-класса создают на 3D-принтере в Самарской области

Разработка - модульная, при форс-мажоре достаточно заменить только сломанную часть, а не весь протез

В Самарской области придумали, как облегчить жизнь людям, которые потеряли конечности. Резидент технопарка «Жигулевская долина» – компания «Медитроника» – разработала протез эконом-класса, который можно создавать на 3D-принтере.

По словам основателя компании Алексея Собченко, идея появилась в 2019 году, когда команда энтузиастов познакомилась с бывшим спортсменом. Мужчина лишился стопы в автомобильной аварии. Протез обошелся ему в несколько сотен тысяч рублей. При этом он был не очень удобным.

– Тогда мы решили создать надежный, модульный, функциональный и доступный протез стопы. Сделать так, чтобы инвалидность больше не ограничивала возможности человека, расширить их с помощью современных технологий, – рассказал Алексей Собченко.

«Медитроника» стала резидентом технопарка весной 2022 года. Теперь она планирует развивать свой стартап через региональные и федеральные меры поддержки. Компания создает протезы с помощью аддитивных технологий – на 3D-принтере. Благодаря этому стоимость ее разработки как минимум в 5 раз ниже, чем аналогов.

– Подошва протеза выполнена из полиуретана, что добавляет комфорт при передвижении. Система сборки – модульная. Это позволяет при форс-мажоре заменять только сломанную часть. В дальнейшем мы планируем прийти к полноценной бионической ноге, а потом, возможно, и превзойти этот эталон, – отметил глава «Медитроники».

Сейчас компания способна выпускать по 20 протезов в месяц. После расширения производства этот показатель может увеличиться до 40 единиц.

- Высокотехнологичные стартапы и инновационный бизнес Самарской области могут рассчитывать на различные меры поддержки для развития своих проектов. Это в том числе возможности, которые дает статус резидента «Жигулевской долины», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.