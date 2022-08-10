«Тут все дело в соусе»: хозяин самарской улиточной фермы раскрыл секреты выращивания и поедания уникальных моллюсков

В Пискалах разводят улиток

Недавно в Самарской области появилась улиточная ферма. Разведением моллюсков решили заняться родители пятерых детей из села Пискалы Ставропольского района Виталий и Наталья Пряхины. Журналист КП поговорил с главой семьи о том, трудно ли было организовать подобное экзотическое предприятие в Самарской области, что для этого нужно, и как это связано с развитием внутреннего туризма в регионе.

Как вы решили начать такой необычный бизнес?

- У нас туристическая ферма работает уже 12 лет, с 2010-го года, она достаточно популярна в Самарской области – это ферма страусов. Так что агротуризмом мы занимаемся давно, и как раз думали о расширении, последнее время как раз стал актуальным внутренний туризм. Мы пересмотрели разные варианты, и я увидел как раз улиток, но не обычных виноградных, которые являются разновидностью, так скажем, если не вредителя, то дичи. Я завез специальную улитку, единственную полностью съедобную Helix aspersa Muller, и сделали туристическую ферму, на которой можно не только посмотреть, но и прямо в ближайшее время попробовать эскарго, потому что Франция, как известно, со всеми другими странами, тазом накрылась, и у нас свое теперь должно быть эскарго.

Почему именно улитки, это какое-то перспективное направление сейчас?

- Мы начали со страусов, это необычные животные, и мы хотели продолжить двигаться в этом направлении - с повышенным интересом и низкой конкурентной способностью. Я профессионально занимаюсь агротуризмом, и наткнулся на интересное животное, про которое можно и рассказать, и показать, и попробовать.

Партия улиток для разведения

Вы запустили новое направление на ферме благодаря соцконтракту. Расскажите об этом подробнее.

- На этот проект мы как раз запрашивали средства в виде соцконтракта, все верно. Пришлось выполнить стандартные требования по оформлению. Есть прописанный набор требований, несколько раз, конечно, пришлось сходить, подправить, но, в общем-то, это обычная бумажная работа.

Насколько сложно разводить улиток именно в Самарской области, для этого нужны особый климат, специальные условия содержания?

- Сейчас XXI век на дворе, поэтому климатические, температурные условия, влажный, почвенный режим - это все решается техническими средствами. Самый главный вопрос в квалификации: ты должен знать, что делать. Не стоит вопрос как сделать, стоит вопрос что сделать. Вот это нужно знать. А вообще принципиально сельское хозяйство отличается от привычного городскому человеку бизнеса не в сложности или в какой-то глубокой квалифицированности труда или его объемности, а в обязательности его исполнения. То есть если ты на «Газели» развозишь молоко, машина сломалась и ты сегодня не выехал – это ничего страшного. А вот если ты занимаешься животным, ты хочешь не хочешь каждый день обязан исполнить обязательные процедуры, иначе оно просто сдохнет. В этом нет ничего сверхъестественного, просто регулярность и компетентность.

Это редкий деликатес

По вашим примерным прогнозам, сколько времени потребуется, чтобы бизнес стал приносить прибыль?

- Мы уже «отбились», мы открылись 1-го июня, и по соцконтракту должны получить какую-то сумму, с такой-то доходностью, мы ее закрыли, поэтому соцконтракт закрываем. Дело в том, что, как говорил директор «Кока-колы», - «бизнес это не произвести, бизнес - это продать». Мы открывались рядом с фермой страусов, и для нас эти две фермы дали синергетический эффект, и люди поехали еще больше. Мы не пришли на пустое место.

Планируете поставлять вашу продукцию в какие-то рестораны или крупные торговые сети?

- Ни на HoReCa, ни на розничные сети мы выходить не будем, потому что наш бизнес – это не сельское хозяйство или промышленное производство, а туризм. Всю улитку съедят наши туристы, это я знаю по опыту, поэтому каких-то планов наполеоновских я не строю. У нас здесь сейчас будет стоять юрта, современная, с кондиционером, без бараньих шкур, то есть с хорошим запахом и хорошими условиями. Туда будут приходить люди, будет проводиться мастер-класс, у каждого будет чашечка подогреваемая по принципу фондю, будем мешать соусы, рецепты которых мы специально у технолога разрабатывали. Будут соус горчичный, томатный и классический соус для эскарго - это сливочное масло, чеснок и петрушечка.

Пытался я по нашей русской традиции поменять петрушку на укроп, но французы давно улитку едят, надо петрушку. Поэтому добро пожаловать, приезжайте, в ближайшее время будет эскарго местного производства. Дело в том, что Helix aspersa Muller - это принципиально другой продукт: вся улитка виноградная, рапан - морская улитка, это, так скажем, вид мясной жвачки.

Французы говорят, что улитка - это просто мясо, главное - соус. Например, виноградная улитка растет 3 года, представляете? Вы кушаете, и 60% ее массы выкидывается, кушается только нога, которая росла 3 года, ее варят полтора часа, то есть это вид мясной жвачки. Helix aspersa Muller растет за один сезон, варится за 15 минут и кушается вся, то есть с печенью. Это единственная улитка у которой печень съедобная, она естественно перед этим очищается, больше недели готовится к тому, чтобы ее скушали, потом 15 минут сварили и в соус окунули.

То есть это принципиально другой продукт, это не резинообразная мышца, это очень –очень нежное мясо - наполовину мясо, наполовину печень. Этот продукт, кстати, в 2020-м году внесен в реестр сельскохозяйственных животных, Путин напрямую на какой-то конференции обращался с просьбой именно эту улитку внести в реестр, и по указанию Владимира Владимировича у нас есть возможность кушать деликатесную улитку здесь.

А с владельцами других улиточных ферм в регионе вы контакт поддерживаете, обмениваетесь опытом?

Я не знаю ни одной улиточной фермы, может быть, я плохо искал, а может быть, они просто не афишируют свою деятельность. Насколько я знаю, самая ближайшая под Москвой именно Helix aspersa Muller выращивают. Вот виноградную, да, много где, но это, как я уже говорил, принципиально другой продукт.