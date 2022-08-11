В жару хочется к воде. Но перегреваться не стоит, и в самое пекло лучше остаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самаре ожидается сильная жара, когда столбик термометра на улице будет показывать выше 30°C. Такая погода принесет не только летний загар, но и серьезные проблемы со здоровьем. Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на радио Комсомольская правда в Самаре рассказал, как пережить эти непростые дни.

Жара опаснее, чем холод

Как выяснилось, жаркая погода опаснее холодных зимних дней. Высокая температура за окном способна вызвать серьёзные проблемы с системой кровообращения

- Я не устаю говорить, что жара это более опасная нагрузка на организм, чем, например, холод. Этому способствуют два фактора, главный первый, очевидно, что из-за потери жидкости, которую мы не ощущаем. Просто возникает сгущение крови. Сгущение крови — это повышенный риск слипания эритроцитов и тромбообразования, — Пояснил Александр Муравец.

Однако заболевания системы кровообращения страшны не только людям пожилого возраста, но и для молодежи. Жара может привести к крайне неприятным последствиям, в том числе к инфаркту миокарда и церебральному инсульту, и даже к смерти. Холод более естественное состояние для нашей полосы и организм к нему лучше адаптирован,

- Мы живем в средней полосе, все мы адаптированы к режиму, что мы всегда на много теплее окружающего воздуха. У нас внутри генерируется тепло и нашей кожей и слизистой оболочкой оно излучается, выделяется. И на этом балансе мы живем, — объяснил врач.

По мере приближения температуры к 36° C и при превышении её нарушается естественный ритм, и наш организм не способен сбросить тепло, это очень большая нагрузка на организм.

Дом - наша крепость

Также врач обращает внимание, что в такую погоду лучше всего оставаться дома, или же в любом помещении - это будет более безопасно. И стоит помнить: от перегретого воздуха никакой пользы нет, не надо делать проветривания.

- Что бы я рекомендовал: оставлять окно открытым на ночь, а утром закрывать шторы, окна, и сохранять дома прохладу. Так будет клиат в доме намного лучше, и так даже полезнее, чем пользоваться кондиционером. Если используете кондиционеры, то не ждите, когда станет невыносимо, включайте его заблаговременно, и ставьте небольшую разницу с температурой на улице. 10 градусов максимум. Не устраивайте раскачку для организма, когда то жарко, то холодно. А пенсионерам или фрилансерам вообще из дома лучше с 11 до 17.00 не выходить.

Нужно больше пить

Так, как же не допустить перегрева организма и защитить себя от нежелательных последствий? Есть определенные действия, которые необходимо выполнить, для обеспечения своей безопасности.

1. Нужно соблюдать водный режим

2. Носить однослойную, свободную одежду из натуральной ткани.

3. Не забывать про головной убор.

Опасность перегрева заключается в том, что у человека происходит легкая тошнота и он не хочет пить, в этот момент нужно запланировать принятие в организм жидкости и первые глотки делать через не хочу, тогда можно понять на сколько вам реально вам хотелось пить. Если вы почувствовали симптомы перегрева, то вам необходимо зайти в магазин, или ближайшее кондиционируемое помещение. Также, нужно выпить воды, она должна быть комнатной температуры. Пожилым людям врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем. Работать на природе следует только в определенное время, также необходимо использовать скамейку, чтобы избежать ненужных наклонов, и следить за сохранением водного баланса.