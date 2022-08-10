Почему девочка схватилась за нож и напала на свою семью, пока неизвестно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятная по своей жестокости история развернулась 10 августа 2022 года в областной столице. В одну из городских больниц поступили 39-летняя местная жительница и ее 4-летняя дочка. Обе были изрезаны ножом в собственной квартире. Однако то, что произошло далее, повергло самарцев в шок – выяснилось, что виноватой в происшествии может быть дочь погибшей. Вероятнее всего именно 12-летняя девочка порезала ножом маму и сестру на улице Молодежной в Самаре.

По информации регионального СУ СК, шокирующий инцидент произошел рано утром 10 августа. Маму и маленькую дочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

– У них обнаружили множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ранений. Они были нанесены в область расположения жизненно-важных органов, – рассказали в региональном СУ СК.

На место преступления незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Они осмотрели квартиру, изъяли вещественные доказательства, назначили комплекс экспертиз. В тот же день удалось найти подозреваемого, чья личность вызывала у населения города настоящий шок.

– По предварительным данным, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь пострадавшей. Девочка доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи, – информируют в СУ СК по Самарской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Расследование продолжается.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.