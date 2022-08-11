В доме были разбросаны вещи

Приезжали скорые и полиция

Утром во дворе новостроек на улице Молодежной практически безлюдно. На детской площадке играют несколько ребятишек, взрослых людей поблизости нет: в основном тут живут молодые семьи, и мамочки с колясками выйдут посидеть в теньке чуть позже. Но вчера ранним утром, около пяти утра, этот тихий уголок потрясли страшные события. Сначала с мигалками прилетела скорая - и вскоре немногочисленные любопытствующие прохожие смогли наблюдать, как врачи выносят на носилках сначала маленькую девочку в крови, а затем – взрослую женщину. А потом появилась и милиция.

- Было раннее утро, я ничего не видела, я видела только, как милиция уезжала. Это было в 5 утра. Это было рано, у меня в это время сосед возвращался с работы в 15 минут восьмого утра. Он говорит, что реанимобиль уже увезли и милиция уже уезжала, - рассказывает одна из жительниц того самого дома.

Гадать о том, что случилось, людям пришлось довольно долго. И только уже около двух часов дня в СУ СК РФ по Самарской области поделились скупой информацией: да, в больницу доставлены 39-летняя женщина и 4-летняя девочка, многочисленные ножевые ранения. Но самой шокирующей оказалась другая новость: в нападении подозревается 12-летняя девочка, дочка пострадавшей.

Ужасное происшествие случилось в районе новостроек Фото: Анастасия РЕШ

Это было настоящее побоище

Прибывшие по вызову медработники экстренно госпитализировали пострадавших. Обе находились в тяжелом состоянии – у девочки и женщины обнаружили множественные ножевые ранения. При этом били их довольно жестоко – удары ножом пришлись по жизненно-важным органам. По данным собственных источников КП-Самара, женщина получила около десяти ножевых ударов. – В данный момент состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Обе находятся под наблюдением медработников, медицинская помощь оказывается в полном объеме, – рассказали в региональном минздраве.

Между тем на место преступления оперативно прибыли следователи и криминалисты. Картина, царящая в квартире, наводила на мысли о том, что здесь происходило целое побоище: вещи разбросаны, на полу видны следы крови. Криминалисты осмотрели квартиру, изъяли вещественные доказательства, назначили комплекс экспертиз.

Пришла с ножом ранним утром

Тот факт, что виновной может оказаться 12-летняя школьница, шокировал всех. В самой новостройке соседи говорят: семью почти не знали. Иногда проскальзывала женщина. Во дворе девочку иногда видели – она, якобы гуляла с собакой. Была тихая, спокойная, хорошо училась, вовсе не хулиганка. Так что же произошло?

Сейчас в истории много загадок и правоохранители не делятся подробности происшествия – это не удивительно, психике ребенка и так нанесен серьезный удар. Но другие родители всерьез обеспокоены – а что, если вновь появилась какая-то игра, которая теперь побуждает детей не вредить себе, а нападать на родных?

- У нас родители в ужасе. Сейчас, конечно, много чего придумывают, это все нельзя слушать. Но волей неволей начинаешь думать, что же произошло. Она рано утром, когда все по-видимому спали, взяла нож и пришла к маме- что-то же толкнуло ее на такой поступок? Страшно даже думать о подобном, - говорит еще одна соседка по двору.

Семья была благополучной

В данный момент с девочкой работают психологи. Источники отмечают, что школьница находится в шоковом состоянии – она в ужасе от того, что натворила. Как стало известно от близких к ситуации источников, семья была благополучной. Мама с папой развелись год назад, у обоих была хорошая работа. Впрочем, как говорят специалисты, все это вовсе не гарантия того, что с ребенком все хорошо. Как недавно отмечала в интервью КП-Самара экс-министр соцдемографической политики региона Марина Антимонова, сейчас пора пересматривать критерии благополучности. В самой опасной ситуации оказываются дети из семей, где все хорошо, но, например у мамы и нового мужа появляется второй ребенок и все внимание получает он.

- Подросток оказывается один на один со своими проблемами. А его воспитывал интернет. Конечно, интернет – это прогресс, и нужно им пользоваться. Но отдавать интернету воспитание своего ребенка – это страшная ошибка и иногда трагедия. Ребенок воспитывался в интернете и не умеет выстраивать прямые социальные контакты со своими родителями, с ровесниками, - подчеркивала проблему Марина Антимонова.

А семейный психолог Вадим Андреев отмечает, что заранее понять, когда у ребенка случится приступ агрессии, практически невозможно. И часто дети, которые кричат маме или папе, что ненавидят их или говорят «хоть бы ты умер» - не пойдут на преступление, так как они уже проговорили свои переживания. А вот скрытные и внешне спокойные дети, оставшиеся, например, из-за занятости родителей наедине со своими проблемами, могут конвульсивно натворить страшных дел.

Впрочем, нельзя исключать и какой-то новомодной игры – только недавно в социальных сетях родителей предупреждали о «забаве» подростков – пропади на несколько дней. Увы, но все еще находятся люди, которые воздействую на слабую психику подростков и толкают их на страшные поступки.

В этом подъезде и жила семья Фото: Анастасия РЕШ

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Расследование продолжается. Чем закончится эта история пока неизвестно, однако эксперты полагают, что самой девочке пока не грозит серьезное наказание.

– Девочке не грозит уголовная ответственность за нападение на маму и сестру с ножом, так как она не является субъектом ответственности до 14 лет. Скорее всего, с ней проведут беседу и поставят на учет в ПДН. А вот к маме могут возникнуть вопросы: Как допустила такое в воспитании? – рассказал «Комсомолке» адвокат по уголовным делам Юрий Юдин.

Установить все обстоятельства шокирующего происшествия и найти виновников предстоит следователям. Мы же желаем жертвам нападения здоровья.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.