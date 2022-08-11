«Бородатый мужик стучит во все окна и пугает детей»: в Самаре старовер три месяца осаждает кризисный центр для женщин

Старовер в Самаре преследует сбежавших от него жену с детьми. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре старовер три месяца осаждает кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и требует отдать ему детей. От страха малыши отказываются ложиться спать, но найти управу на психологического агрессора никто не может. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности ситуации.

«Музыкальная школа – это блуд»

«КП-Самара» уже писала про историю Марии и Сергея (имена изменены – Прим.Ред.). Молодые люди познакомились в Нью-Йорке 10 лет назад во время учебы за рубежом. Создали семью, родили двух дочек, а потом переехали в Самару: Сергей был уверен, что настоящие семейные ценности – у него на родине. Жили дружно, пока два года назад Сергей не увлекся старообрядчеством и не стал адептом древлеправославной церкви. И не только перестал стричь усы и бороду и завалил дом религиозной литературой, но стал активно вовлекать в новую веру жену и дочек.

- Пока это касалось только ее, Мария терпела и соглашалась с мужем, даже сменила веру по его настоянию, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре руководитель кризисного центра для женщин в трудной жизненной ситуации «Ты не одна» Ирина Серебрякова. - Но когда он принялся за дочек, все изменилось. Например, отец запретил девочкам ходить в музыкальную школу и хореографическую студию, потому что это «блуд». Начал называть дочерей другими именами, заставлял все время проводить с ним с церкви на службе.

Мария выступила против такого отношения к детям и даже подала заявление на развод. К декабрю 2021 года ситуация окончательно накалилась. Дождавшись, пока Мария уйдет на учебу, Сергей увез дочек в другой город. Целый месяц он не позволял матери видеться с девочками, требуя забрать заявление на развод. Через месяц разлуки с детьми женщина сдалась, и муж с дочками вернулись обратно.

Схватил ребенка и бросился наутек

На Пасху ситуация снова обострилась, между супругами произошел конфликт на религиозной почве.

- Соседи рассказали Марии: слышали, что Сергей договаривается с кем-то, чтобы снова увезти детей. Она не стала медлить, дождалась, пока он выйдет из дома, и вместе с дочерьми сбежала к нам в центр, - рассказала Ирина Серебрякова. - Через некоторое время у нас на пороге появился и Сергей. Мы поначалу приняли его радушно, пригласили их с Марией на семейную консультацию с психологом, чтобы помочь им найти общий язык. Сергей на консультацию пришел, но вел себя там формально. А уже на следующий день подкараулил жену, когда она вела дочь в школу, схватил девочку и бросился наутек. Девочка начала кричать, Мария тоже. Хорошо, что прохожие среагировали, обступили Сергея, и ему пришлось отпустить девочку. Мария с дочкой сумели убежать обратно в центр. И с этого момента для нас началась настоящая осада.

«Стучит во все окна и фотографирует детей»

Как рассказала Ирина Серебрякова, Сергей приходит к дверям кризисного центра каждый день.

- Он стучит во все окна, заглядывает во все жилые комнаты, фотографирует и снимает на видео находящихся в центре своих и чужих детей – рассказывает Ирина Серебрякова. – А вид у него очень специфический, длинная реденькая, неопрятная борода, усы. Дети при виде этого незнакомого мужика в окне, который корчит странные гримасы, пугаются и даже отказываются ложиться спать. Каждый день он начинает трезвонить в звонок и может звонить по полчаса, невзирая на тихий час у малышей. Один звонок он нам уже просто сжег. Мы неоднократно пытались до него донести, что в центре находятся не только его дети, что он третирует и других маленьких обитателей центра и их матерей, но он продолжает делать это снова и снова. Твердит как мантру: «вы украли моих детей, удерживаете их насильно и вообще продали на органы».

Выматывающая осада продолжается уже три месяца. И как оказалось, законных механизмов воспрепятствовать ей у правоохранителей нет.

- Наше единственное спасение – кнопка вызова ГБР, мы уже нажимаем ее через день, - признается Ирина Серебрякова. - Пробовали вызывать полицию, но приезжают к нам крайне неохотно, а приехав – просто стоят на пороге. На все наши заявления, написанные на этого гражданина, мы получаем отказ, его не хотят привлечь даже за хулиганство уверяют, что законных механизмов просто нет. Нам открыто говорят – вот если бы вы были государственным детским садиком, то, конечно, уже давно подключился бы Следственный комитет. А вы – общественный кризисный центр, поэтому справляйтесь сами. А в чем разница между детишками в детсадах и нашими маленькими подопечными? Наш центр задумывался как убежище для женщин, место, где они могут отдохнуть, прийти в себя, встать на ноги. А сейчас по факту все наши подопечные находятся в осаде, в состоянии жесточайшего стресса и психологического давления.

«Страшно, если дети попадут к нему в руки»

Мария подала заявление на развод, и сейчас идет бракоразводный процесс, который должен определить место жительства детей и порядок общения с ними второго родителя.

- Органы опеки в курсе ситуации, уже провели психолого-педагогическую экспертизу и детей, и обоих родителей, - рассказывает Ирина Серебрякова. - Заключения пишутся, суды идут, но все это очень долго, а ситуация накаляется с каждым днем. И страшнее всего, если в какой-то момент дети попадут в его руки. По существующим законам пока нет решения суда любой из родителей может взять детей с формулировкой «я вижу угрозу от второго родителя» и не давать этому второму с ними общаться. И никакая полиция не сможет помочь второму родителю увидеть детей. Сейчас права наша мамочка с детьми. Но если он выхватит детей, то будет прав уже он. И ничего не сделаешь. Мы намерены защищать Марию и дальше. А еще - выходить с инициативой об изменении законодательства, чтобы жертвы таких абъюзивных отношений могли получить действенную и эффективную защиту.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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