Будут жить и работать прямо на заводе: в Самаре открыли первый исправительный центр для осужденных на базе предприятия

Завод "Полимер" создал все условия для проживания осужденных на его территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 августа 2022 года, в Самаре открылся необычный исправительный центр ФСИН. Подобное учреждение впервые разместили на базе коммерческого предприятия (5-й поселок Киркомбината, 12). Там будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам — это альтернатива лишению свободы.

Открытие исправительного центра прошло 12 августа 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Это первое учреждение УИС, которое открывается на базе работодателя — завода «Полимер». Предприятие отремонтировало здание, создав все условия для проживания осужденных. Проходя через подобные исправительные центры, осужденные начинают привыкать и постепенно входить в повседневную жизнь. Система работает уже три года. Как показала практика, рецидивные преступления снизились до минимума, — рассказал начальник УФСИН по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.

В общежитии установили двухъярусные кровати для осужденных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По его словам, попасть в исправительный центр могут те осужденные, которые встали на путь исправления. Они подают прошение о смягчении им условий наказания. Если суд удовлетворяет его, то осужденных могут отправить на принудительные работы.

— Работодатель сам заключает с ними договор и устанавливает размер и способ оплаты — либо наличные деньги, либо карточки. Осужденные могут тратить деньги по своему усмотрению. Они будут ходить в гражданской одежде, разрешается использовать сотовые телефоны. Еду готовят себе сами либо могут пойти в столовую на территории предприятия — за деньги, — отметил глава регуправления ФСИН.

В исправительном центре разместят 50 осужденных. Они будут жить в обычных общежитиях — помимо спален с кроватями, там есть душевые комнаты, а также комнаты для стирки, сушки и глажки белья.

В здании есть душевые и комната для стирки, сушки и глажки белья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы производим медицинские изделия и товары народного потребления, которые поставляем по всей России. Работать с ФСИН стали с 2019 года. Сначала осужденных привлекали к временным работам, потом — к более квалифицированным специальностям. Люди, которые поступают на предприятие, прикрепляются к наставнику, который им все показывает и обучает, рассказывает тонкости данного производства. Дальше они проходят адаптацию, аттестацию, получают допуск к последующей самостоятельной работе, — рассказал начальник производства завода «Полимер» Денис Стребков.

Представитель предприятия отметил, что некоторые осужденные после окончания срока остаются у них работать. Таких уже 5-6 человек.

50 осужденных будут работать на станках предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным УФСИН по Самарской области, после отбытия 1/3 наказания осужденным разрешают проживать за пределами центра с семьей, но в пределах города. Важное условие — отсутствие нарушений. Если осужденный заболеет, то может обратиться к обычным врачам с медполисом. Подобным работникам платят зарплату, но по решению суда из нее могут удерживать от 5 до 20% — в доход государства.

Завод производит медицинские изделия и товары народного потребления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ведомстве отмечают, что меры по гуманизации уголовно-исправительной системы уже показали свою эффективность. Программу продолжат реализовать и дальше.