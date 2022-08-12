Прототип ИВЛ и бионическая рука: Показываем, как самарских студентов учат создавать роботов

Бионическая рука - важная разработка

Создать протез руки – не проблема. Смастерить аппарат ИВЛ тоже. Для студентов аэрокосмического университета нет ничего невозможного. Энтузиасты встречаются после лекций в ROBOTIC и создают удивительные модели. Робоклуб это объединение, которое обладает должным материально-техническим оснащением, а также опытными кураторами для ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания и работы над стартапами.

- ROBOTIC это место, где любой желающий может воплотить в реальность свои идеи, найти единомышленников и друзей, и, что самое важное получить практический опыт для будущей работы, — рассказывает журналисту КП - Самара Председатель робототехнического клуба Сергей Гудков.

Студенты могут запрограммировать практически все

Первое, что можно увидеть на входе в лабораторию - прототип аппарата ИВЛ. Этот стенд не предназначен для прямого использования, но по нему можно настраивать экземпляры, работающие в больнице, чтобы исключить атрофию лёгких у пациентов, а также помочь медикам обучится принципам работы с новым оборудованием на практике. Разработка стендового аппарата ИВЛ велась при поддержке итальянской компании Camozzi.

- Этот аппарат нельзя подключить к пациенту, он предназначен для того, чтобы собирать информацию о состоянии пациента и производить настройку медицинской аппаратуры, чтобы лёгкие пациента не атрофировались, — сообщили нам в клубе.

В следующей комнате встречает не менее удивительный проект, на столе лежала бионическая рука, детали которой печатались на 3D принтере. У этого экспоната было несколько предназначений – рука, с помощью которой можно управлять на расстоянии манипулятором, предназначенным для работы в опасной для человека среде, а также протез.

У роботов, которых мастерят ребята, есть глаза, но видят роботы иначе, чем человек – но не намного. Оказывается, они строят картинку из множества точек, моделируя картину окружающего их мира, и она не сильно отличается от человеческого взгляда. За построение карты отвечает LiDAR.

-С помощью камеры и LiDAR мы можем пройтись по коридору, и у нас получится 3D модель этого помещения, — пояснили нам в робоклубе.

Так, почему студенты хотят приходить в ROBOTIC и творить там? На этот вопрос ответили и председатель клуба, и его участники. ROBOTIC это трамплин в будущую карьеру для молодых специалистов, за работой клуба активно наблюдают инвесторы и потенциальные работодатели.

- Клуб ROBOTIC является местом концентрации инициативных и творческих студентов, именно поэтому он часто интересует работодателей и представителей разных компаний, которые могут приметить в клубе потенциального нового сотрудника в свою команду, — рассказал участник клуба Олег Юсупов.

Студенты занимаются полезными разработками

Объединение существует уже на протяжении 12 лет, и участники клуба успели поработать над десятками различных проектов, а также организовать множество как городских, так и всероссийских мероприятий.

Сейчас в проект привлекается все больше и больше инвесторов. Ребята уверенны, что будущее в технологиях за нами.