Успокойся и смирись: как родителям первоклашек пережить начало учебного года

Учеба в школе - испытание не только для ребенка, но и для родителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август для родителей первоклашек - месяц пыток. Нужно собрать ребенка в школу: портфель, форма, рабочее место, а еще и поговорить со вчерашним детсадовцем, научить правильно вести себя в классе! В результате список советов и подготовительные курсы больше нужны родителям. Расскажем, как влиться в родительский комитет, не разориться на шторах, понравиться учителю и сохранить спокойствие, делая домашние задания.

Шаг 1: Не требуйте невозможного

Прежде всего смиритесь: ваша жизнь уже не будет прежней. Отсидеться в стороне не получится, и в ближайшие годы школа прочно займет свое место в вашей семейной повестке. Чтобы сберечь нервы – свои, ребенка и окружающих, помните: главное в начальной школе – не гнаться за оценками и безукоризненным решением задачек, а не отбить у ребенка интерес и желание учиться.

- Смиритесь с тем, что вам придется помогать ребенку делать «домашку», как минимум первые несколько лет, - рассказала мать шестерых детей Мария Комкова в эфире радио "Комсомольская правда". – Сейчас школьная программа гораздо сложнее той, по которой училось наше поколение. Поэтому поймите, что ребенку может быть трудно. И в этой ситуации ваша задача быть ему крепким тылом, показать, что он всегда может на вас рассчитывать. Но и делать уроки за ребенка не стоит. Разрешите вашему сыну или дочке пробовать самому, ошибаться, и только после этого при необходимости помогать искать верное решение. Ну и запаситесь валерьянкой.

Многодетная мать Мария Комкова и многодетный отец Владислав Лазарь в эфире радио "КП-Самара" поделились лайфхаками, как облегчить школьные годы детей и родителей Фото: Ольга НОВИКОВА

Шаг 2: Подружиться с учителем

Одна из главных задач, которую предстоит решить родителям первоклашек – это наладить отношения с учителем, который следующие четыре года будет проводить с вашим чадом массу времени.

- Главное правило: не стоит торопиться, - уверен директор школы, отец первоклассницы Владимир Кильдюшкин. - Сначала родителю нужно присмотреться, послушать, какие у учителя требования. И только потом в корректной форме высказать свои предложения и идеи. Тогда диалог наладится. А вот сразу брать быка за рога и проявлять излишнюю активность не стоит. Часто в классе три-четыре активные мамочки организуют родительский комитет - и понеслась инициатива за инициативой. Бедный учитель, которому надо пройти с детьми учебную программу, просто не успевает отбиваться от дополнительных родительских идей. Страдают и остальные мамы и папы: отказаться от участия - значит стать изгоем, но и соглашаться на все нет сил.

Эксперты советуют: попробуйте поставить себя на место педагога, проявите уважение к его непростой работе, поймите, какая ответственность на нем лежит. Так наладить диалог будет проще.

- Если вам кажется, что учитель предъявляет излишние требования, то сначала обсудите ситуацию с ним, - говорит Владимир Кильдюшкин. – Конечно, педагоги бывают разные, и перегибы возможны. Если учитель вас не слышит, тогда имеет смысл обратиться к завучу или директору школы. Главное – сохранять спокойствие и общаться корректно, без эмоций.

Шаг 3: Наладить контакт с другими родителями

Многие школьные конфликты возникают из-за непонимания между родителями в классе - представления о жизни, воспитании детей и их потребностях могут быть очень разными. И то, что одному кажется обоснованным и логичными, для другого – явный перебор.

- Я всегда стараюсь помнить, что родительский комитет – это прежде всего большой труд, на их плечи ложится много хлопот – привезти воду, закупить стаканчики или учебные пособия, организовать экскурсию, уборку и т.д., - говорит Мария Комкова. – И каждый раз, когда меня тянет поспорить с мамами в родительском комитете, я задаю себе вопрос – готова ли я занять их место и взвалить все это на себя? И на место возмущения приходит благодарность.

Лучше всего заранее обозначить, на что вы готовы и на какую помощь и участие с вашей стороны может рассчитывать родительский комитет. Например, у вас есть возможность закупить учебные пособия или организовать автобус для поездки со скидкой и вы готовы взять это на себя. А вот мыть окна в классе не согласны и лучше скинетесь на клининг.

Помните: возможно, вам придется уживаться с этим родителями ближайшие 10 лет, а конфликт может существенно испортить жизнь и вам, и вашему ребенку. Конечно, бывают ситуации, когда смолчать невозможно, однако каждый раз перед тем, как кинуться в бой, спросите себя - это точно того стоит?

Шаг 4: Определить финансовые границы

Финансовый вопрос часто служит в родительских чатиках камнем преткновения. Как ни цинично это звучит, но выбирайте школу по карману. Не стоит стараться непременно попасть в элитный лицей, если вы понимаете, что не сможете обеспечить своему ребенку соответствующий уровень затрат. Лучше отдать предпочтение школе, где учатся дети из семей вашего уровня достатка.

Сразу обозначьте свои финансовые возможности. Заставлять родителей скидываться в фонд класса никто не имеет права, но лучше примите как данность, что делать это все равно придется.

- Государство обеспечивает необходимый минимум для обучения, но дополнительный комфорт для детей в школе всегда создают родители, - отмечает отец четверых школьников Владислав Лазарь. – Бутылка питьевой воды в класс, оргтехника для распечатки дополнительных пособий, поездка на экскурсию или в театр, да те же самые шторы или новогодние украшения в класс – все это не обязательно, но нужно прежде всего не школе, а вашим детям. Если все родители в классе примерно одного уровня достатка, проблемы договориться о суммах взносов не возникнет.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Ангелина Сигал, психолог:

- Для новоиспеченных родителей первоклашек начало учебного процесса – это особый стресс. Ведь это новая родительская роль, новый статус. Однако все мы когда-то учились в школе, а значит представление о ней имеем. Меняется лишь наша позиция, роль. Когда мы были детьми, возможно, боялись строгих «училок». Теперь же, чтобы справиться со стрессом, важно напомнить себе, что мы взрослые. Не нужно общаться с учителями из позиции ребенка, ученика. Общение должно быть на равных «взрослый – взрослый». Взрослый человек решает задачи, а потому имеет смысл заняться планированием. Что нужно сделать? Что купить? О чем и с кем договориться? Что узнать? Решение конкретных задач поможет снизить тревогу.

И конечно же, в этот период особое внимание нужно уделить вашему ребенку. Ведь для него это тоже стресс. Больше общайтесь, интересуйтесь, как прошел учебный день, что ему понравилось, а что нет. Помощь в выполнении домашних заданий первоклашкам, конечно, нужна. Но какой именно она должна быть - проконсультируйтесь с учителями. Помните: все родители проходят через это, и у вас тоже получится!

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Пять правил общения с учителем

1. Разговаривать из позиции «на равных»: не заискивать, но и не относиться свысока

2. Постараться услышать и принять школьные требования, даже если какие-то из них вам не слишком нравятся

3. Не проявлять излишнюю инициативу и активность – это приведет к обратному результату

4. Если возникло непонимание, попробуйте поставить себя на место учителя и посмотреть на ситуацию с его стороны

5. Если у вас возникли претензии, обсудите их сначала с педагогом в спокойной форме, и только если это не дало эффект – идите к директору или завучу.