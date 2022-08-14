«Я не Radiohead, чтобы на мне спать»: Найк Борзов в Самаре рассказал, перед какой публикой любит играть больше всего

Выступление Найка Борзова на Метафесте собрало тысячи зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершился фестиваль всего живого "Метафест", который проходил два дня на фестивальной поляне. На трех сценах выступили десятки музыкантов и коллективов. Одним из хедлайнеров стал Найк Борзов, который уже второй раз становится гостем мероприятия. На сцене "Степь" он исполнил самые любимые хиты, а после выступления - ответил на несколько вопросов журналиста "КП-Самара".

- Где больше нравится выступать: в зале или вот так, на открытом пространстве? И отличаются ли эмоции?

- Фестивали я люблю, потому что это открытые площадки, тут очень живая энергетика. Летом я не вижу смысла в клубах душных играть, если в каждом городе или рядом с ним есть вот такие площадки, места, где можно провести клевые концерты, где своя атмосфера.

Так что для меня это разные истории. На сольных концертах я представляю чаще новинки, больше пою каких-то нестандартных песен. На фестивале играю особую программу, в основном шлягеры. Иногда включаю эксперименты - но в небольших количествах.

Певец исполнил свои мегахиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Отличаются ли фестивали от одного к другому городу?

- В городах все по-разному, но мне нравится, что в основном фестивали делают с огромной любовью. Люди переживают, стараются, и получается круто.

- А что скажете насчет Самары? И вообще с прошлого Метафеста публика как-то изменилась?

- Самара - прогрессивный город. Здесь много людей, которые любят классную музыку, поэтому здесь всегда прикольно выступать. Метафест - отличный фест. Я даже не знаю, что поменялось. Ну вот в прошлый раз я пел и светло было, а в этот раз темно. Но публика классная, что тогда, что сейчас.

Исполнитель признался в любви к фестивалям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Слышали от других артистов, что на некоторых фестивалях запрещают торговать алкоголем. Вы как считаете, это правильно?

- Я с удовольствием хожу трезвым на концерты и играю трезвым концерт, и никак не обламываюсь от этого в принципе, хотя в жизни много чего попробовал. На чистяках мне нравится больше жить. Не знаю, как насчет людей, которые выпивают на концертах, наверное, это облом. Но можно же как-то принести с собой. Я помню, мы даже в Германии мимо строгой охраны проносить умудрялись.

- Дайте совет зрителям, как получить от фестиваля максимум?

- Все сразу загружать и идти к сцене, ничего не пропускать. Не нравится исполнитель - можно немного поспать, отдохнуть до следующего и с новыми силами плясать, быть бодрым к "своей" группе.

Зрители даже не собирались спать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А вы бы как отнеслись, если бы на вашем концерте спали?

- Знаете, я же не Radiohead, чтобы на мне спать, это невозможно!