Евгений Фролов признался, что в Самаре ему очень нравится Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Евгений Фролов – один из старожилов «Крыльев Советов». Он перебрался в Самару еще в зимнюю паузу сезона 2019/2020, вместе с командой вылетел в ФНЛ и вернулся в элиту, дошел до финала Кубка России. Летом Фролов продлил контракт с клубом, хотя игрового времени в сезоне почти не получил.

Поговорили с вратарем «КС» в программе «Фан-зона» на радио «Комсомольская правда – Самара», 98,2 ФМ о старте сезона РПЛ, продлении контракта и отношениях с болельщиками, а также вратарской касте и мастерстве отбивать пенальти, которым голкипер смело может похвастать.

ПОХОЖИ ЛИ ОСИНЬКИН И ЧЕРЧЕСОВ?

- Старт сезона получился не самым лучшим. Расскажи, как настроение в команде?

- Старт сезона выдался немного лучше, чем предыдущий – уже есть победа. Насколько я помню, в том году после 5 туров у нас было 1 очко. Я считаю, начало сезона – вообще не показатель. В прошлом туре мы начали не самым лучшим образом, но постепенно набрали форму и неплохо выступили. В этом году от нас ждали более уверенного старта, но не получилось. Когда самые первые встречи – игры против «Зенита» и «Динамо», приходится очень нелегко, команды сильные, лидеры нашего чемпионата.

Настроение в команде прекрасное, настрой боевой, мы готовы к победам и только к победам.

- К нам приходили твои одноклубники и все говорили, что Игорь Витальевич – человек спокойный, но иногда может рыкнуть, прикрикнуть. Это так?

- В каждом человеке живет несколько сущностей, несколько лиц. Дома мы одни, на работе – совершенно другие. В жизни Игорь Витальевич - самый спокойный, мудрый и рассудительный человек. Но когда речь идет о нашей профессии, просто невозможно всегда оставаться таким. Поэтому, конечно, может и прикрикнуть, если надо. За крепким словцом в карман не полезет.

По словам футболиста, Игорь Осинькин - рассудительный и мудрый человек, хороший психолог Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Это помогает?

- Кому-то из игроков просто необходимо, чтобы на него прикрикнули. С кем-то нужно пожестче, с кем-то помягче. Это очень тонкая психология, и Игорь Витальевич прекрасно ей владеет.

- Нет такого, что сейчас он эмоциональнее, чем в предыдущем сезоне?

- Нет, такого нет. Если все идет гладко, он спокоен. Если чем-то недоволен, то может прикрикнуть, вне зависимости от того, какой сейчас сезон.

- В одном из своих интервью ты говорил, что Станислав Черчесов способен создать такое напряжение, которое идет только на пользу всем игрокам. Есть что-то общее у него с Игорем Осинькиным?

- Если только то, что они оба из Осетии (смеется). Южный темперамент.

- Игорь Витальевич такие моменты напряжения не создает?

- У него свой стиль, свое понимание футбола. Никакого психологического напряжения нет, все тренируются в спокойной атмосфере. Это помогает игроку раскрывать свои лучшие стороны. Недаром Игорь Витальевич воспитал столько молодых дарований. Он общается с игроками таким образом, что атмосфера в команде максимально не нагнетающая. А Станислав Саламович другой. Он пытается выжать все соки из футболистов. Такой подход тоже работает – игроки переступают через себя и быстро растут и совершенствуют свои профессиональные навыки.

- Ты общаешься с ним?

- С его сыном – да, со Станиславом Саламовичем – нет.

- Ты не поддержал его после неудачи, которая случилась в Лиге чемпионов ( «Ференцварош» Черчесова не попал в групповой этап, прим.ред.)?

- Я думаю, он справится, он сильный человек.

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СТАЛ ДРУГИМ»

Евгений отмечает невероятную атмосферу в коллективе "КС" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Как себя чувствует Матео Барач?

- У Барача была достаточно серьезная травма, он ее вылечил и тренируется в общей группе. Готов он играть или нет – сказать не могу, это будет решать медицинский штаб.

- Его отсутствие сказывается на том, что команда так много пропускает?

- У нас постоянно менялись защитники, и мы пытались выстроить сыгранность между ними. Как будет выглядеть наша защитная линия, сказать не могу, но никто из ребят грубых ошибок не допускает, играют надежно. Игра в обороне зависит от всей команды, начиная с нападающих, и если кто-то не добежал, просел, затормозил – ни защитники, ни вратарь не смогут выручить.

- В межсезонье «Крылья» покинули Зиньковский и Сарвели. Как их уход повлиял на команду?

- Ребята были лидерами на поле и вне поля, это серьезная потеря для нас. Но мы будем наигрывать новые связи, у нас много талантливых ребят.

Я первый раз вижу, чтобы в команде была такая атмосфера, мы действительно единый коллектив: все очень позитивно, все гармонично.

РПЛ изменилась, но в этом есть свои плюсы Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Говорят, что после всех ограничений с еврокубками чемпионат России стал хуже. Это так?

- Не сказал бы, что хуже. Он стал другим. Теперь играет гораздо больше российских ребят, клубы стали больше доверять молодым. Это точно плюс. Ты ошибся сегодня, ошибся завтра, научился на своих ошибках, стал сильнее и оказался в «Реале».

По такому же пути идет не только наш чемпионат. Например, чемпионат Бельгии. Это кузница молодых талантов. А почему? Потому что доверяют молодым, потому что играют в атаку. И там нет большого разрыва между первым и последним местом. Чемпионат ровный.

Конечно, уровень футбола в РПЛ слегка снизился, но на зрелищности это никак не сказалось. Об этом говорят результаты. Посмотрите, первая нулевая ничья была только в прошлом туре. Это же о многом говорит.

- Как ты думаешь, за какое место «Крылья» будут бороться в этом сезоне?

- Я очень надеюсь, что мы будем бороться за места как можно выше. Как видите, у нас уходят самые лучшие игроки и заменить их довольно сложно. Клуб у нас бюджетный, мы не можем тратить миллиарды на новых игроков. Мы можем брать молодых, давать им игровую практику, потом продавать или брать в основу. Наша основная задача – играть и радовать болельщиков. Скажу точно - при любых раскладах прописку в чемпионате мы сохраним, но наша цель – занять место как можно выше.

- Главные фавориты сезона - это?

- «Зенит», «Спартак», «ЦСКА». Ну и «Сочи» не стал бы списывать со счетов.

«ВЕРНУЛ БЫ В «КРЫЛЬЯ» ВСЕХ, КТО ИХ ПОКИНУЛ»

- Кого бы ты подписал в «Крылья», чтобы усилить команду?

- Вернул бы всех, кто ее покинул: Никита Чернов, Сильвие Бегич, Иван Сергеев, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский. Еще бы вернул Александра Гацкана.

- Вратари всегда считались особенной кастой. Это действительно так?

- Вратари ловят мяч руками, полевые футболисты работают ногами. Конечно, проводить общие тренировки было бы странно, поэтому у нас есть тренеры для вратарей, которые дают специальные упражнения.

Болельщики узнают Евгения Фролова на улицах и не только Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Недавно Иван Ломаев сказал, что в команде три одинаково топовых вратаря. По твоим ощущениям, это так?

- По моим ощущениям, Ваня – топ, а я – Бог (смеется). У каждого из нас есть свои сильные качества. Поэтому, да, все три кипера – в полном порядке.

- Вы с Ваней обсуждали его финты и постоянные выходы из ворот?

- Был только один неудачный финт, все мы его помним. Ваня понимает, что это было ошибкой, неудачным решением в тот момент. Сейчас вратарь может и должен играть ногами, помогать в развитии атак. Если это требует эпизод и это никак не вредит результату – почему бы и нет.

Когда я был в «Динамо», ребят 13-14 лет тренировал Внук Льва Ивановича Яшина Василий Фролов. Он специально учил юных вратарей обыгрывать. В матче ты должен быть готов ко всему, в том числе обыграть кого-то.

- Тренировки вратарей в других командах сильно отличаются?

- Смысл у всех упражнений один и тот же – поймать мяч. В каком положении это делать – значения не имеет, хоть лежа, хоть на шпагате. Главное – поймать. А вообще все зависит от команды и ее стиля игры. Кто-то не играет через вратаря вообще, кто-то играет так, чтобы вратарь использовал только длинные передачи. Поэтому тренировки вратарей основаны на требованиях главного тренера к игре команды.

«ПЕНАЛЬТИ - ЭТО ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИГРА НЕРВОВ»

- Как тренируют пенальти? Или отбивать пенальти помогает природное чутье, которое невозможно натренировать?

- Наверное, натренировать можно что угодно, но пенальти, на мой взгляд, это чистая психология, это игра нервов. Меня учили так – ты хищник и ты должен поймать жертву в свои лапы. Не бьющий управляет тобой – ты управляешь им. На тренировке можно отбить 9 пенальти из 10, а в игре не отбить ни одного, потому что в игре все совершенно по-другому. Накал страстей, эмоции, волнение.

Даже если судить по себе, ты знаешь, как бьет конкретный игрок, в какой угол он обычно бьет, но прыгаешь в другой угол. Просто по наитию.

Фролов - настоящий специалист по пенальти Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

- Ты прыгаешь по мячу или гадаешь?

- Когда как.

- У тебя отличная статистика по пенальти. Как думаешь, это давит на бьющего?

- Думаю, да. Игрок может изменить свое решение. Была одна история, связанная с Деспотовичем. Мы сыграли 2:2, Джордже забил с пенальти. Тогда он пробил в другой угол, чем обычно. Мы разговаривали с ним после игры, Деспот сказал, что он очень переживал, потому что вспомнил, что в последний раз на этом стадионе он бил пенальти именно мне и не забил. Тогда он бил в свой любимый угол, а сейчас решил пробить в другой, просто потому что вспомнил, что я в этой команде.

- Помнишь самый нервный момент в карьере?

- Нервничать мог в юношеском возрасте. А теперь перед матчем ты волнуешься, но когда выходишь на поле – ты спокоен и уверен в своих силах.

«ВСЕ МОИ СТЕНЫ БЫЛИ УВЕШАНЫ ПЛАКАТАМИ ФУТБОЛИСТОВ»

- Расскажи, когда ты понял, что футбол – твоя профессия?

- Футбол нравился с детства. Я жил в Саранске, родители отдали меня на волейбол, но волейбольным мячом я всегда играл ногами. Очень нравился хоккей, но площадок нигде не было. Футбол был самым доступным видом спорта в начале нулевых, и я действительно горел им. Все мои стены были увешаны плакатами.

- На плакатах были полевые игроки или вратари?

- И те, и другие. Но предпочтение отдавал вратарям.

- Ты с детства решил, что будешь вратарем? Как это произошло?

- Когда мне было лет пять, меня, как самого маленького, поставили на ворота. Получилось так, что все мячи летели в меня. Отбивал чем только мог, но втянулся. В этом есть свой кайф – делать сейвы, выручать команду. Плюс, девчонки любят футболистов (смеется).

За свою карьеру голкипер поиграл за многие команды

- Как ты вышел на профессиональный уровень? В какой момент начал зарабатывать на футболе?

- Я попал в очень хорошую команду в Саранске. Мы выигрывали всероссийский турнир, были медалистами. И наш главный тренер возглавил команду второй лиги - «Мордовию». Естественно, самых перспективных ребят он забрал к себе. В футбол я пришел в 14 лет, в 17 уже стал профессиональным футболистом второй лиги. Я чувствовал в себе рвение, мог по 5-6 часов в день проводить на поле.

- Кто был твоим кумиром? Может быть, из тех, кто висел у тебя на плакатах.

- На плакатах были те, кого тогда печатали. Бартез, Александр Филимонов, Сантьяго Канисарес, Икер Касильяс, Франческо Тольдо, Буффон, конечно же. В те времена он был топом.

«КУЛЬТУРА НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

- Ты объездил всю страну от Сахалина до Калининграда. От какого места у тебя самые яркие впечатления?

- Ярких мест и впечатлений много. Сахалин, конечно, запомнился сильнее других. Представьте, закончилась тренировка – а через час мы в горах катаемся на лыжах. А в «Кубани», когда увольняли Дана Петреску, ему говорили, что денег нет, и нас в столовой специально кормили бульоном, для вида. Знаете, этими куриными кубиками. Я не ем мясо, а в столовой куриный бульон. Мне повар говорит: «Все нормально, не волнуйся». Смотрю – в тарелке одна желтая вода. Хотя обычно блюда были вкусные и сытные.

Еще забавная история случилась с «Динамо». Мало кто знает, но база футбольного «Динамо» находится рядом с базой хоккейного «Динамо». Я приезжаю, вижу – автобусы с их логотипом. Захожу, говорю, мол, я новый игрок. Смотрю на стены – а там все увешано фотографиями хоккеистов.

- Но ты же любишь хоккей? Мог бы и остаться.

- Люблю хоккей и тренируюсь с удовольствием. Но самая большая проблема в том, что будущие хоккеисты учатся кататься с 5-6 лет, а я начал лишь недавно. Катаюсь я неплохо, но мне не хватает филигранности, мастерства. Но рефлексы и понимание вратарской игры в хоккее у меня есть. Помню, первый раз, когда шайба прилетела в шлем – звон в ушах, легкая контузия. Ко мне все подбегают, мол, как я себя чувствую, все ли в порядке. Снимаю шлем, улыбаюсь и спрашиваю: «А можно мне еще?»

- Ты продлил контракт с «Крыльями», хотя игровой практики почти не было. Болельщики опасались, что ты уйдешь. Почему решил остаться?

- Я провел в Самаре 3 года, и мне все нравится. Вариант с контрактом возник в конце сезона, после крайней игры. И я подумал – как я без ребят, как они без меня? Меня все знают, я всех знаю, меня все устраивает. И я с удовольствием остаюсь. Мне нравится команда, нравится город, я с удовольствием остался в «Крыльях».

Слушайте программу "Фан-зона" каждый четверг на радио "КП-Самара", 98,2 ФМ Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

- Тебя очень любят болельщики, особенно фан-сектор. Наверно, ты самый уважаемый игрок «Крыльев». Тебя часто узнают на улице? Пишут в личные сообщения?

- Да, узнают. Идешь за продуктами или обедаешь в ресторане – всегда найдутся люди, которые подойдут и вежливо попросят сфотографироваться. Культура наших болельщиков на высоком уровне. Все поддерживают, никто не надоедает. Болельщикам большое уважение и большое спасибо!

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