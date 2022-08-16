Осанка ребенка дороже портфеля: эксперт рассказала, на чем нельзя экономить при сборах в школу

Родителям придется в среднем потратить 10-14 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается новый учебный год, а это значит, что родителям школьников вновь придется раскошелиться. Среди основных трат: форма, канцтовары, рюкзаки. Журналисты «КП-Самара» узнали, сколько родителям придется потратить в 2022-м на сборы ребенка в школу, когда лучше закупаться и на чем не стоит экономить. Обо всем этом рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Во сколько обойдутся сборы в школу

- Минимальная сумма на школьную форму, в которую входит пиджак, брюки/юбка, блузка/рубашка,- 3,5 тысячи рублей. Если брать более качественное, то это уже 5 тысяч, а если мы хотим предусмотреть какую-то сменную рубашку или блузку, то это 10 тысяч рублей, - отметила Антонина Цицулина.

Минимальный набор канцтоваров (тетради, фломастеры, письменные принадлежности) стоит около 500 рублей, средний – 1,5 тысячи. Если покупать сверх этого, то уже 2,5 тысячи. Речь идет о перечне всего необходимого, который родителям выдают на первом собрании.

Таким образом, чтобы собрать ребенка в школу, в среднем понадобится где-то 10-14 тысяч рублей.

- Есть продукция эконом-сегмента, есть продукция – как мы ее называем – средний +, а также есть премиальный сегмент. В основном родители выбирают эконом-сегмент – здесь самый большой объем, самое большое количество приобретаемой продукции. Что касается среднего ценового сегмента, то здесь есть определенные товары, которые лучше купить подороже, но они и прослужат дольше, - поделилась эксперт.

На чем нельзя экономить

Есть товары, которые можно купить за более низкую цену, а вот на ранцах и портфелях лучше не экономить.

- Если в школе нет возможности организовать обучение так, что часть учебников находится в шкафчиках, то стоит обратить внимание на удобные лямки и ортопедическую спинку рюкзака. У детей пока еще слабая костная система, а учебники тяжелые. Осанка ребенка дороже школьного портфеля, - говорит Антонина Цицулина.

Также не стоит экономить на одежде. Речь идет о той, что прилегает к телу – белье, майки, блузки, рубашки. Лучше выбирать дышащие и качественные ткани.

«Набор первоклашки»

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, цены на «набор первоклашки» в 2022-м немного отличаются о тех, что были в прошлом году.

- Сейчас рост цен заметен на ряд продукции до 20%. На часть рюкзаков есть подорожание примерно на 10% (где-то больше, где-то меньше). Если у российского производителя проблемы из-за того, что он работает с иностранным сырьем, то это сказывается на цене. Если говорить о зарубежных брендах, то зависит от того, в какой стране они делаются, - рассказала Антонина Цицулина.

Между тем в России наблюдается и переизбыток предложения на рынке. К примеру, в торговых сетях огромное количество карандашей, которые завезли еще год назад. Их до сих пор не выкупили. Поэтому всплеска цен на пишущие принадлежности сейчас нет.

Когда лучше закупаться к школе

Многие кусают локти, что в конце прошлого учебного года не успели закупиться к школе. Однако выгодно ли приобретать все необходимое заранее – большой вопрос. Антонина Цицулина отмечает, что все зависит от количества свободных денег у семьи и правильного настроения ребенка.

- С одной стороны, имеет смысл купить ручки и тетрадки заранее, они ведь все равно понадобятся. Что касается одежды – придется брать на несколько размеров больше, чтобы к осени ребенок из нее не вырос. Хотя есть сейчас торговые сети, которые предлагают обменять одежду в течение целого года, а не двух недель, - говорит специалист.

Как правило, дети хотят все выбирать себе сами, однако больше трех примерок не выносят. Поэтому у ребенка должно быть правильное настроение, чтобы пройтись по магазинам и заранее закупиться к школе.