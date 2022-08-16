Недетские шалости: откуда в подростковой среде возникает проблема сексуального насилия и что делать родителям

Дети в школах в общении часто берут пример с родителей и не всегда он позитивный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно Самару потрясла история о том, как школьник пытался устроить бунт против проституток. Таковыми шестиклассник Вадим отчего-то решил наградить всех одноклассниц разом: новичок в классе сразу стал настраивать остальных ребят против девочек. А потом избрал себе одну жертву, и начал при всем классе позорить ее, в грубой форме предлагать секс, угрожал выставить в сеть ее полуинтимные фото. Увы, но сексуализированное насилие в школе между подростками отнюдь не такая редкость, как может показаться. В марте школьница из Выборга чуть не покончила с собой, после того как кавалер скинул друзьям интимное видео с ней. А в январе травлю мальчиков в школе организовала иркутская 13-летняя девочка: она также хитростью раздобыла интимные ролики сверстников и отправила их учителям, дабы посмеяться над одноклассниками и опозорить их. Что же происходит с детьми и можно ли как-то защитить от подобных издевательств своего ребенка? Вместе с психологом Антоном Мережко выделили пять главных причин происходящего.

Причина № 1: дети копируют родителей

Если мама в парке злобно кривит рот на проходящих длинноногих девушек, называя их шалавами, а друг Вася рассказывает папе на кухне о том, как его бросила очередная цыпочка, которой были нужны только деньги, глупо ждать от детей хорошего отношения к противоположному полу. Или вот еще пример: мать, которая считает всех мужиков козлами и не стесняющаяся сообщить об этом и дочке.

- Иногда девушки решают рожать в период кризиса, когда отношения рушатся. И относятся к ребенку, как к спасательному кругу, который, конечно же, не помогает. Зато отлично считывает отношения между мамой и папой и думает, что это недоверие, взаимные претензии и упреки и желание лишь получить выгоду – единственно правильный сценарий, - говорит Антон Мережко.

И если дома ребенок не видит здорового отношения между взрослыми, он проецирует эту модель и на другие свои компании, особенно в период полового созревания. Вот тут он припомнит и слова мамы, и оценки папы, и еще очень удивится, если те сделают ему замечание.

Что делать?

Взвешивать слова, которые говорите при ребенке о лицах противоположного пола. Не навязывать ему собственные расстройства в личной жизни. Самому работать с психологом, если проблемы глубокие.

Причина № 2: дружбу сменили рыночные отношения

Раньше девочки с мальчиками дружили. Теперь даже десятилетки благодаря телевизору, модным журналам и попсовой культуре знают, что делают между собой мальчики и девочки, зачем нужна красота, за сколько машин можно купить любовь. Девочки мечтают о богатых ухажерах, мальчики - о моделях. При этом каждый, вне зависимости от физической привлекательности, желает заполучить себе только лучшее - самую прекрасную девушку или парня. В то же время отличными внешними данными обладают не все. Невозможность получить то, о чем мечтаешь, рождает негатив и агрессию по отношению к противоположному полу.

- Раньше отношения между парнями и девушками складывались просто - они дружили, а после дружба переходила в нечто большее. Сейчас молодежь изначально находится на вражеской позиции по отношению друг к другу. И если парню понравилась девушка, ему трудно просто взять и подойти к ней, как это было бы в случае их изначальной дружбы. Начинаются душевные терзания, злость, - считает Антон Мережко.

Что делать?

На своем примере покажите, что вес материальных ценностей ниже духовных. Что машина, дача и прочие блага важны, но не играют главной роли. Важно самому в это поверить. И приветствуйте дружбу ребенка с девочками и мальчиками, не акцентируйте внимание на взаимоотношениях типа «жених-невеста» - покажите, что это не единственная модель общения ежду разными полами.

Причина № 3: зависть к тем, кто лучше

Психолог отмечает, что ситуация усугубляется в случае, если объект воздыхания уже сделал выбор в пользу «того, кто лучше» - например, богатого ухажера. Или ясно дал понять поклоннику, что тот не дотягивает до его уровня.

- Нередко подросток в возрасте 14-15 лет может наткнуться на жесткий отказ. Дальнейшее восприятие ребенка очень сильно зависит от его внутреннего мира. Если он склонен к гневу, то уйдет в ненависть. А если у школьника имеется склонность к депрессии, он начинает считать себя ничтожеством, - отмечает психолог.

Что делать?

Даже самые хорошие родители должны быть готовы к тому, что ребенок будет отдаляться, больше общаться со сверстниками. На это сложно повлиять, об этом нужно помнить. Просто приучайте себя быть рядом, не настаивая на откровенности. И возьмите за правило, не истерить, услышав от ребенка пугающее признание. Пусть он знает, что найдет в вас хладнокровную поддержку. Поплачете и покричите потом.

Причина № 4: агрессивный мир соцсетей

Соцсети эффект всего вышеперечисленного только усиливают. Там столько прекрасных людей: юные блогеры, которые пользуются популярностью и «спросом» у ровесников, красивые наряды, откровенные фото от ровесниц - виноваты конкурсы красоты и то же блогерство. Хочется также –отсюда и попытки расслать нюдсы – фото обнаженной натуры, выкладывать провокационные фото на страничку.

А если не получается, то хочется унизить других, тех, кто успешнее в этом плане: нашел парня, имеет лучшую внешность.

Что делать?

Поговорить с ребенком о фальшивом мире, который создают соцсети. Рассказать о том, что большая часть фото и видео там – это постановка. А самое интересное происходит в реальном мире. Ну и напомните о том, что в соцсетях все фото и видео остаются навсегда, поэтому интимным и откровенным делиться не стоит даже с близкими друзьями.

Причина № 5: разговоры о сексе - табу

Подростки меняются, а вот родители остаются прежними. Им очень неловко говорить с ребенком о «пестиках-тычинках», поэтому на половое просвещение они просто закрывают глаза. Это приводит к тому, что о главном дети узнают совсем не там, где надо. И получают травму.

Что делать?

Психологи советуют не откладывать этот разговор и четко объяснить ребенку, в каких случаях он может и должен пожаловаться на неприличное и пугающее поведение другого подростка, чего он не должен терпеть. И главное пусть ребенок знает, что ни за какое откровение он не будет наказан.

- Главное - слушать ребенка. Даже если вы не сможете дать ему внятный ответ на поставленный вопрос, тот факт, что вы его слушаете и слышите сыграет важную роль в дальнейших отношениях, советует Антон Мережко.

ВАЖНО!

Три правила значимого взрослого

- Не критикуйте ребенка и не называть «глупостью» его жалобы и опасения. Учитесь слушать: чаще всего рассказ о пережитом сексуализированном насилии проскальзывает между строк,

- Демонстрируйте, что вам можно рассказывать все. Нет табуированных тем: нравится мальчик, не нравится девочка, кажется странным поведение одноклассников, какой-то контакт оказался неприятным. Вам важно обсуждать с ребенком все, что волнует его, и помогать осознать, какие чувства это вызывает. Тогда высок шанс услышать о любом проявлении насилия сразу,

- Всегда доводите дело до конца и наказания насильника. Не бойтесь вступить в конфликт с пытающейся все скрыть школой. Если ребенок доверил вам проблему – не сдавайтесь, решите ее и добейтесь наказания обидчика.