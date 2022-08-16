Больных коронавирусом в Самарской области все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики бьют тревогу: Самарская область осталась без коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян. По словам министра, если в ближайшее время ситуация не изменится, осенью регион может накрыть новая мощная волна пандемии.

«Иммунитет не вечен»

Как рассказал Армен Бенян, сейчас уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Самарской области составляет всего 8,5%, в то время как в начале года он достигал показателя в 66% от количества подлежащих иммунизации самарцев.

- Все те люди, которые переболели или привились более полугода назад, сейчас оказываются беззащитны перед новой волной, - предупредил министр. – Многие самарцы летом расслабились и забыли, что полученный благодаря прививке или болезни иммунитет не является вечным. Сейчас в области постоянно работает более 200 пунктов вакцинации, но они загружены всего на 10%: мы прививаем около 1,5-2 тысяч человек в сутки, а можем делать по 20-25 тысяч прививок ежедневно. Например, в марте 2022 года мы прививали по 18 тысяч человек в день. И только при таких темпах сейчас можно говорить о контроле за пандемией. В противном случае ситуация перестанет быть управляемой.

Армен Бенян рассказал про опасность нового штамма коронавируса Фото: Ольга НОВИКОВА

Койки заполнены на 80%

Министр отметил: сейчас у медиков есть все поводы для тревоги. За последние два месяца заболеваемость коронавирусом в Самарской области выросла в 10 раз – если в июне ковидом заражались 30-40 человек в сутки, то сейчас каждый день число больных растет примерно на 450 человек. Самый сильный рост заболеваемости коронавирусом в августе 2022 года сейчас отмечается среди самарцев старшего возраста.

- Да, пока это в 15 раз меньше, чем зимой 2021 года, когда каждый день заболевало по 7-8 тысяч человек, но с учетом низкого уровня коллективного иммунитета ситуация очень тревожная, - отметил Армен Бенян. – Особенно учитывая, что на пороге осень с ее традиционным подъемом заболеваемости ОРВИ.

Сегодня в Самарской области для коронавирусных больных предусмотрено 605 стационарных коек. По словам министра, сейчас они заполнены уже на 80%.

- В последнее время вы фиксируем увеличение в стационарах количества больных средней тяжести и в тяжелом состоянии, - отметил Армен Бенян.

Как пояснил министр, в резерве для больных ковидом находится 20% существующих коек, а остальные готовы перепрофилироваться на борьбу с пандемией в двухдневный срок.

Главная опасность - тромбы

Глава регионального минздрава рассказал об опасности нового штамма.

- Существуют уже тысячи различных подвидов ковида, и новые штаммы так же опасны, как и первоначальные, - отметил Армен Бенян. – Сейчас мы фиксируем в основном разновидность штамма «омикрон». Он в основном поражает верхние дыхательные пути в форме ангин, трахеитов, ларингитов. Поражение легких встречается реже. Однако влияние на систему свертываемости крови по-прежнему очень высоко – мы отмечаем у больных коронавирусом большое число микротромбов во многих жизненно важных органах. Так что вирус негативно влияет на весь организм и вызывает серьезные осложнения, в том числе инфаркты и инсульты.

Министр предупредил о высокой заразности нового штамма коронавируса и призвал самарцев поспешить вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких от опасной болезни.

- В больницах уже находится около 500 человек в состоянии средней тяжести и тяжелом, - отметил Армен Бенян. - И с началом осень ситуация будет ухудшаться.