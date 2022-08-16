Вместо турок – речники, вместо моря - палуба под звездами: откровения пассажирки речного круиза о новом формате «все включено»

На теплоходе будет хорошо пассажирам любого возраста Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

С собой берем 7 платьев

Этим летом мы с мужем собирались полететь в Турцию - но в мае оператор наш тур отменил. На замену хотелось чего-то вроде «все включено», но не в Сочи. И тут муж притащил домой рекламку речных круизов. Первой реакцией было отрицание. Какой круиз! Вы что! Это же тоска, 24 часа на реке в сутки. И никогда бы я не поменяла свое мнение, если бы не кино. Помните, зимой сняли новый филь о Пуаро путешествие по Нилу, теплоход, красивые леди, приятные знакомства, светские вечеринки…. И я засомневалась: а вдруг все будет также… Ну, кроме убийства.

Выбор путевок был не очень большой. В июле для нас нашлись места в сторону Астрахани: большинство туристов хотят плыть в те края в августе, когда цветут лотосы и созревают арбузы. Впрочем, нам арбузы тоже достались. А еще нам повезло – освободилась каюта на главной палубе. Аналог горящего тура – чтобы такое поймать, нужно напрямую обратиться к оператору и ждать, если даты не очень важны. Шлюпочная и средняя палубы – дорогие, нижняя – не очень комфортная, с иллюминатором вместо окна. Тур на 7 ночей обошелся нам в 72 тысячи рублей, за каюту с собственным туалетом и душем. Более того, нас обещали кормить. Жизнь начинала казаться раем.

В намеченный день мы поднимались на борт, волоча два тяжелых чемодана. 7 платьев, туфли, кроссовки для экскурсий. Мой вечно голодный муж еще набрал с собой еды – на завтрак и ужин. Скажу сразу, не пригодилось. Каюта оказалась миленькой: небольшая, кровати раздельные, зато есть санузел и холодильник. Душ подтекал, но вот что хорошо в круизе – с вами плывет обслуживающий персонал, и все быстро чинят.

Детей аниматору, мама – в лежак

Вообще на нашем теплоходе интерьер казался немного «уставшим» - позже мы выяснили, что плывем средним классом. Отличие: ремонт в каютах и в коридорах, а также развлекательная программа. Наша команда справлялась небольшими силами, в путевку на 30 тысяч дороже входили концерты кавер-групп и знаменитых, но все равно местных артистов.

Среди пассажиров большинству было все же за 50. Однако нашлись и молодые семьи с детьми, и девчачие компании. Нашими соседями оказались Артем и Марина, обоим в районе 35 лет, и двое их сыновей.

- Понимаешь, мы почти каждый год ездим на теплоходе. Тут все просто: вот полетим мы на море. Пришли на пляж - надо за пацанами следить. Много куда не пойдешь – устают. А здесь я их аниматорам сдала – и все, счастлива, - Марина на шлюпочной палубе цедит сок через трубочку и делится родительскими лайфхаками. Беру на заметку. Детям тут и правда раздолье: каждый день игры, квесты, мастер-классы.

Кормят как на убой. Три раза в день, по предварительным заказам. У нас были тематические дни – например, волжская рыбная кухня. За столиком сажают по 6 человек – рядом с нами были две подруги из Норильска и муж с женой из Москвы. Он – бывший военный, она – болтушка, круизы бронируют уже в конце лета предыдущего года, были практически во всех направлениях.

- Раньше бронировать точно стоит, если хочешь конкретную каюту. Они реально отличаются, где-то планировка удобнее, где-то вид лучше. На популярных направлениях разбирают хорошие места за 2 недели. Или же если круиз длинный – например, до Санкт-Петербурга, на 20 дней. Кому захочется столько времени в стесненных условиях жить, - поучала она нас. – И в следующий раз берите круиз наверх – в сторону Нижнего, там берега красивее, а то тут все лысое – глаз не радуется.

Но нам нравилось: в маршрут входят две зеленые остановки, когда можно поплавать в Волге, а еще Волгоград и Астрахань, где мы никогда не были. Лучше выбирать круиз, где теплоход стоит в Астрахани сутки – тогда хватит времени съездить с экскурсией в дельту Волги, к лотосам и фламинго.

Вместо турок - речники

Все включено на теплоходе - это когда ты поднялся на борт, разложил вещи и больше ни о чем не думаешь, но видишь много. В Турции это будет только один отель, здесь – минимум 3-4 города. У на был Саратов, Волгоград, Астрахань и Никольское. Везде можно купить экскурсию на борту, или же найти на трипстере – в 2 раза дешевле. Рисковать не стоит только с мелкими населенными пунктами. Стоянка обычно часа 4-5, успеваешь познакомиться с достопримечательностями и купить что-то вкусное. Если хочется поездку как-то отметить, на местный бар лучше не надеяться – цены хорошего ресторанного уровня и на пиво, и на вино. Поэтому в основном там пусто.

В промежутках между городами - песни под баян, мастер-классы по мыловарению, обучение танцам, макияжу. Тех, кто все это делает, в круиз берут бесплатно, в основном они живут на нижней палубе. Вечером – концерт и дискотека. Под хиты «Руки Вверх», Артура Пирожкова и неизвестных, но очень заводных групп, пляшут все. Я сперва воротила нос, но к третьему вечеру втянулась. Довольно романтично – снизу вода, сверху звезды.

Сначала я удивлялась, что делают в круизах девчачьи компании. Правда выяснилась скоро: строят глазки барменам и команде-речникам, те отвечают взаимностью. В результате каким-то ранним утром мы обнаружили на шезлонге женские трусики. Что ж, тоже антитурецкое импортозамещение. Одна дамочка даже очаровала капитана и потом хвасталась, что он показывал ей капитанский мостик в ночи.

А вот мои соседки из-за стола не пропускали ни одного мастер-класса и пели на всех собраниях – под баян, под пиано, а-капелла. И все снимали на видео – для просмотра долгими зимними вечерами.

Есть еще третья разновидность пассажиров – буйные любители выпить. Но в длинных круизах их немного, а вот в коротких, например, на выходные из Самары до Казани и обратно – почти 80%. Если хочется отдохнуть – то не здесь, крики и пьяные гулянки не смолкают до утра.

В длинных круизах в основном все тихо. Самая большая неприятность – если за стол посадят с неаккуратным и чавкающим человеком. Или же на палубе, где у каждого свой балкончик, окажется громкая компания, которая еще и будет материться.

ЧТО ПОЧЕМ

Маршрут - Цена (на человека)

Казань-Самара-Казань, 3 суток - от 11 тысяч рублей

Самара-Казань- - Чебоксары - Нижний Новгород, 8 суток - от 31 тысячи рублей

Казань - Самара – Астрахань, 8-9 суток - от 45 тысяч рублей

Казань – Самара – Пермь, 9 суток - от 41 тысячи рублей

Казань – Москва – Кострома – Нижний Новгород, 10 суток - от 61 тысячи рублей

Из Москвы по Золотому кольцу, 10 суток - от 70 тысяч рублей

СЧИТАЛКА КП

Сколько потратили в круизе

- 72 000 за двоих круиз,

- 5000 рублей на экскурсии в Астрахани, Волгограде и Никольском,

- 2000 рублей в баре - отпраздновали отплытие,

- 1500 сувениры в трех городах,

- дискотеки и развлечения - бесплатно.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

- С собой берите легкие закуски и вкусные напитки. Остальным накормят,

- Одежду берите на каждый день – стирать негде,

- Берите с собой книжки, раскраски, любимые настолки – сразу найдете друзей,

- Не забудьте репелленты – на воде много насекомых, и крем для загара.

- Каблуки можно оставить дома: в экскурсиях не пригодятся, а на палубе в них качает.

- Удобнее всего брать с собой чемодан, так как в каютах не всегда есть вместительные шкафы.

- А вот без блютуз-колонок обойдитесь. Таких любителей поделиться дурацкими музыкальными вкусами все ненавидят.

Спрос не увеличил цены

Оксана Шатохина, директор КЦ Инфофлот-Самара

- Овербукинг на круизы за последние пару лет стал привычным явлением. Но никто в результате не снижает качество обслуживания. Цены на круизы увеличиваются, так как, конечно же, дорожает топливо. Но в первую даже очередь – из-за роста стоимости продуктов. Мы кормим туристов все дни – и это немалая часть стоимости путевки.