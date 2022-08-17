Вакцина от коронавируса в Самарской области имеется, однако выбор ее сильно ограничен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за последние недели в десять раз выросла заболеваемость коронавирусом, а коллективный иммунитет снизился с 66% до 8,5%. Это вызывает у медиков серьезную тревогу. Врачи просят самарцев, которые переболели или сделали прививку от ковида более полугода назад, снова прийти на пункт вакцинации. Рассказываем, чем сегодня можно привиться в регионе, где найти вакцину от коронавируса в Самарской области в августе 2022 года и есть ли в больницах назальная вакцина и Спутник Лайт.

Поступит к середине осени

Как рассказал министр здравоохранения Армен Бенян 16 августа 2022 года, назальной вакцины от коронавируса в Самарской области пока нет.

- Эта вакцина – новая разработка Института Гамалеи. Все поставки вакцин централизованы и идут из федерального центра, минздрав не закупает ее самостоятельно, - пояснил Армен Бенян. – Мы сделали заявку на 300 тысяч доз. Ожидаем, что назальная вакцина от коронавируса поступит в Самарскую область в середине осени, где-то в начале октября. О ее появлении мы обязательно сообщим дополнительно.

Как отметил Армен Бенян, назальная вакцина формирует как местный иммунитет на слизистой оболочке носа, так и гуморальный иммунитет – антитела в крови.

«Лучше сделать обе дозы»

Немало вопросов у жителей вызывает также наличие вакцины Спутник Лайт в Самарской области. Привиться ей хотят многие, однако, как правило, медики предлагают таким желающим использовать просто первый компонент двусоставного «Спутника V».

- В настоящее время «Спутника Лайт» в Самарской области нет, он закончился, - пояснил Армен Бенян. – Однако первый компонент «Спутника V» можно использовать как «Лайт», фактически это одно и то же вещество – 26-й серотип аденовируса, на который посажен белок COVID-19. Если вы решили вакцинироваться только первым компонентом, заранее сообщите об этом медикам, и на Госуслугах это отразится как вакцинация «Спутником Лайт». Вторая доза этой вакцины в этом случае будет храниться до истечения срока годности и далее будет утилизирована. Однако я рекомендую даже в случае повторной вакцинации привиться обоими компонентами «Спутника V», это поможет выработать более устойчивый и эффективный иммунитет. Ограничений по количеству ревакцинаций «Спутником» нет, на сегодняшний день это наиболее эффективная вакцина.

Будут ли прививать школьников

Перед началом учебного года многих родителей интересует, будут ли прививать от коронавируса школьников в Самарской области. Как отметил Армен Бенян, пока специальной вакцины для школьников в регионе нет.

- У нас было две тысячи доз, мы все их использовали, все привитые отметили хороший результат, - рассказал министр. – Мы сдлали заявку еще на 90 тысяч доз, и как только они поступят, мы пригласим на вакцинацию детей в возрасте 12-18 лет.

«Записывайтесь заранее»

Как рассказал Армен Бенян, сейчас в Самарской области в наличии более 150 тысяч доз вакцины «Спутник V» и более 200 действующих пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах.

- Чтобы сделать прививку двухкомпонентным «Спутником», достаточно прийти в свою поликлинику. Чтобы вакцинироваться только первым компонентом – нужно позвонить в поликлинику и записаться заранее, - пояснил Армен Бенян. – Сейчас пункты вакцинации загружены всего на 10% , в день прививается около 1,5-2 тысяч жителей региона.

А вот желающим привиться, например, «ЭпиВакКороной» или «Ковиваком» придется пересмотреть свои планы. В настоящее время иных вакцин, кроме «Спутника V», в Самарской области нет.