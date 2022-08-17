«Медведь боится человека гораздо больше»: эколог рассказал о диких животных в городе, странных птицах над ним и мелеющих реках

Интересно, а за грибами в лес можно будет ходить? Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эколог Сергей Симак на радио "Комсомольская правда" в Самаре поделился своей оценкой важных экологических проблем Самарской области. И рассказал, стоит ли самарцам бояться новых визитов косолапых обитателей леса.

- Почему вдруг представителей дикой природы потянуло к цивилизации? Лосей, кабанов и косуль видели, а вот с медведями еще не сталкивались.

На территории Самарской области медведи жили всегда. Последний медведь был убит на Самарской луке в 1928 году – его чучело до сих пор стоит в Краеведческом музее. Они жили всегда, просто их перебили. Вот в Ульяновской области медведи продолжают жить. Зачастую молодые самцы мигрируют в поисках своей территории и вполне могут забрести и в нашу область. Например, во Франции и Германии медведи тоже были истреблены, а в Пиренеях – оставались. В горах им было легче скрыться от охотников. И за последние десятилетия медведи стали расселяться точно так же, как и у нас.

- Значит, мы можем ожидать, что скоро к нам может заявится молодой медведь из Ульяновской области?

В город – вряд ли, а вот в северные лесные части области, например, в Сызранский или Исаклинский район вполне возможно. Честно говоря, это может повлечь за собой проблемы. Медведь – зверь достаточно серьезный, и если появляется он, то могут появиться и эпизодические контакты с людьми. Несколько раз я сталкивался с медведем нос к носу, и не могу сказать, что это приятно. На самом деле, медведь боится человека гораздо больше, чем человек боится медведя. Поэтому людям нужно знать, как вести себя в подобных ситуациях – тогда все будет хорошо. Ничего страшного в этом нет.

- Как же вести себя при встрече с медведем?

Медведь способен проявить агрессию только от неожиданности или страха. Человек для него не является кормовым объектом, он не станет нападать на него просто так. Поэтому, если идете по лесу – не старайтесь идти тихо, не бойтесь шуршать листьями. Медведь вас услышит и сам уйдет. Самое главное – дать медведю вас увидеть и дать ему возможность спокойно уйти. Падать на землю и притворяться мертвым не надо.

- В нашей области были замечены птицы, которых никогда здесь не было. Они очень похожи на аистов. Есть вероятность, что они прилетели из страны, где сейчас неспокойно?

Скорее всего, речь идет о серых цаплях. Аистов у нас никогда не было. Разумеется, при боевых действиях животные страдают не меньше людей. Они теряют свое место, начинают хаотически мигрировать, но не такие большие расстояния.

- С медведями, аистами и цаплями разобрались, но остались другие вопросы. 10 гектаров земли острова Поджабный хотят продать за 1 млрд рублей. Чем это может быть чревато?

Самому острову не грозит ничего, он никуда не денется. Проблема в другом – его территория перестанет быть местом публичного пользования. Владелец земли имеет полное право ограничить территорию, и, скорее всего, он так и сделает. Не знаю, как он будет ее использовать, может быть, благоустроит. Но это место, несомненно, выпадет из публичного оборота. На острове Поджабный есть комплекс уникальных растений, которые могут быть уничтожены самими отдыхающими, и если частный собственник сделает землю охраняемым объектом, но при этом оставит это место общедоступным – это будет самым лучшим вариантом.

- Перейдем к ситуации с резким обмелением реки Самара. Росводресурс связавает эту проблему с режимом работы Волочинского водохранилища, которое находится в Оренбуржской области. В Минсельхозе говорят о том, что главный фактор – климатические изменения.

Во-первых, это комплексная проблема. Из-за изменения климата пересыхают и исчезают, в первую очередь, реки и ручьи левобережной части Самарской области. Правобережье пока сохраняется, но это вопрос времени. 99% процентов специалистов во всем мире считают, что любое изменение климата – антропогенно. Все человечество стало винов

ником этих изменений. Во-вторых, огромную роль играет безграмотная эксплуатация водных ресурсов и берегов водоемов, вырубка лесов, застройка береговой полосы. Именно леса обеспечивают необходимое накопление влаги. Еще один фактор – чрезмерная эксплуатация грунтовых вод дачными массивами и населенными пунктами, которые выкачивают воду. В зимний и весенний период реки накапливают воду, а потом выпускают ее в виде ручьев.

- Всю жизнь люди строили дома на берегах рек. Как же бороться с этой проблемой?

Таких больших объемов дачного строительства никогда не было. Они начались около 20 лет назад и продолжают наращивать оборот. Насчет Сорочинского водохранилища – оно тоже играет роль в этой проблеме. Большое зеркало воды, созданное водохранилищем, испаряется, и река мелеет. Что с этим делать? Я назвал четыре причины, и нужно работать по этим четырем направлениям. Но нужно понимать, что если мы хотим что-то поменять в экологии – это всегда слом, катастрофа. Другого пути нет. Но все таки, чтобы решить эту проблему, нужно научиться стратегическому планированию

- Получается, что решить эту проблему невозможно?

Решить проблему возможно. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться стратегическому планированию. Не надо пытаться решить ее путем «ловли блох». Необходимо понимать, что есть глобальные процессы, есть определенные тренды.

- Что мы можем сделать, чтобы река Самара не превратилась в маленький ручеек или лужу?

Для начала нужно разработать программу по нашей реке. Необходимо собрать профильных специалистов – гидрологов, экологов, почвоведов, экономистов, и рассмотреть проблему с разных сторон, проследить динамику процессов, прогнозы, рассчитать объемы работ и сколько это будет стоить. Если говорить более конкретно – нужно провести инвентаризацию реки, понять, какие объекты ей мешают – это могут быть незаконные дамбы или застройки.