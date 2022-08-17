Тольяттинцы взяли призовые места на Кубке России по парусному спорту

Фото: Елена РАЗИНА

В первой половине августа на волнах Финского залива в Санкт-Петербурге прошли две крупные регаты. В них воспитанники тольяттинского яхт-клуба «Дружба» в очередной раз показали свое высокое мастерство и одержали блестящую победу.

Погода на соревнованиях выдалась переменчивая - от штиля до порывистого ветра силой в 30 узлов. Это добавило немало переживаний спортсменам, а также сделало турниры более зрелищными и непредсказуемыми.

С 1 по 8 августа проходили 4-ый этап Кубка России по парусному спорту и Открытый Кубок Содружества по парусному спорту-2022. В нешуточной борьбе в акватории Финского залива сошлись 176 гонщиков из 14-ти регионов нашей страны.

Сильный ветер, конечно, накалял обстановку, но воспитанники «Дружбы» смогли обуздать стихию и продемонстрировали отличные результаты в олимпийских классах яхт.

В классе «49FX» юные тольяттинки заняли весь пьедестал почета. На первом месте - Диана Сабирова, на втором - Наталья Ермакова и Алена Сухова, третье место взяла Елизавета Васильева. Четвертое место также досталось жительницам Автограда - опытному экипажу Анастасии Могильной и Полины Кирсановой.

В классе «Накра 17» серебро завоевали Максим Семенов и Алина Щетинкина. По сумме этапов второе место взял молодой, но дерзкий экипаж Максима Сафина и Юлии Мальневой.

Еще один наш юниор - Вячеслав Рожков - в последний гоночный день смог вырвать себе третье место в классе «49ER».

Фото: Елена РАЗИНА

Первенство России по парусному спорту в отличие от Кубка России проходило почти все четыре дня по легкому ветерку. По итогам этих соревнований отбирали спортсменов в молодежную сборную России на 2023 год. В чемпионате участвовали 25 экипажей из 11-ти городов страны. За четыре дня состоялось 12 гонок.

В турнире отличился экипаж Дмитрия Лаздина и Марины Федоровой (представитель г. Санкт-Петербарг). На Кубке России они стали пятыми в турнирной таблице, а на Первенстве России уже полностью реабилитировались, завоевав «золото» в олимпийском классе «470 (микс)».

Таких высоких результатов спортсменам из 63-го региона в числе прочего удалось добиться благодаря четко выстроенной работе тренерского штаба яхт-клуба «Дружба» во главе с Александром Лаздиным. Молодых чемпионов в Тольятти готовят тренеры Галина Лаздина, Алексей Кожаев, Денис Добровольский, Михаил Землянухин, Наталья Меркулова, Каринэ Маргарян и Андрей Мальнев.

Благодаря активному участию тольяттинского предприятия «КуйбышевАзот» яхт-клуб «Дружба» развивается и воспитывает чемпионов вот уже более 50 лет. У тольяттинских спортсменов есть возможность заниматься в комфортных условиях и достойно представлять свой клуб на самым высоком российском и международном уровне. «КуйбышевАзот» ежегодно обновляет материально-техническую базу, предоставляя воспитанникам яхт-клуба возможность выступать на современных яхтах и добиваться отличных результатов. Как отмечают специалисты, парусный спорт, как никакой другой, развивает у ребят смелость, силу воли, стратегическое мышление, умения ориентироваться в пространстве и принимать верные решения здесь и сейчас.

Напомним, что в июне 2022 года в Челябинской области юниоры яхт-клуба «Дружба» выиграли Кубок Оскара Конюхова, собрав в каждом классе полный комплект призовых мест. В Тольятти главная награда этих соревнований побывала уже семь раз за десять лет существования регаты.

«Комсомолка» поздравляет чемпионов с блестящей победой и желает юным спортсменам новых достижений.