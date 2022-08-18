Почти 30 тысяч мальков стерляди отправились в большое плавание в Волгу

Нефтяники заботятся об окружающей среде

Вблизи Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка состоялась традиционная экологическая акция Сызранского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть»), в результате которой в Волгу выпустили почти 30 тысяч мальков стерляди. В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, дети заводчан, а также победители экологического конкурса «Свежий взгляд», который предприятие ежегодно проводит для школьников Правобережья.

Остроносая рыбка много лет находится на грани вымирания и поэтому занесена в Красную книгу России. Однако популяция стерляди в Волге в последние годы стабилизируется благодаря специальной программе, в которой участвуют в том числе и предприятия самарской площадки НК «Роснефть». Компания более 10 лет занимается зарыблением водоемов. Эта деятельность входит в комплекс мер по восстановлению природных ресурсов, защите экосистемы и биоразнообразия.

Предприятия НК «Роснефть» участвуют в специальной программе по восстановлению биоресурсов

По заказу Сызранского НПЗ мальков стерляди вырастили в мужском монастыре в Винновке в Ставропольском районе. Вплоть до выпуска в водоем молодь содержат в специальных ваннах, где созданы и поддерживаются оптимальные параметры для жизнедеятельности рыбок. За их питанием, чистотой емкостей и температурой воды круглосуточно наблюдают специалисты. Это необходимо для набора рыбой массы, достаточной для выживания в естественной среде.

За выпуском в Волгу биоресурсов всегда зорко следят надзорные органы. Все проходит по определенным правилам. В этом процессе много нюансов, от которых зависит выживаемость молоди.

- Мальки должны весить не менее 1,5 граммов - иначе просто не выживут. До осени они вырастут примерно до 20 граммов, наедятся натурального корма (в рыбопитомнике их кормят искусственным) и будут готовы спокойно пережить зиму. Стерлядь - донная рыба, а значит, ей нужна глубина. Если выпустить мальков в прибрежной зоне, они могут погибнуть. Сегодня молодь отпускают в свободное плавание в месте с оптимальной глубиной. Мальки сразу спустятся на дно акватории и уже по нему легко доберутся до русловой части реки, - рассказал главный государственный инспектор органов рыбоохраны Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников.

По его словам, не все мальки выживут и дадут потомство – это естественный процесс. Но именно активное многолетнее восстановление популяции стерляди, проводимое в том числе и предприятиями «Роснефти», может «вызволить» ее из Красной книги России, и рыба снова станет промысловой.

Ребята заряжаются положительными эмоциями и учатся бережно относиться к природе

Школьники, принимавшие самое активное участие в выпуске молодняка, остались в полном восторге от процесса.

- Не все рыбаки соблюдают закон, из-за чего рыбы в Волге становится меньше, а мы ее возрождаем. Это на самом деле очень важно для людей. Я недавно прочитал в книжке, что стерлядь является санитаром рек, поэтому ее разведение способствует оздоровлению водоемов. Чем больше стерляди, тем чище реки, - делится знаниями юный сызранский блогер Михаил Шарохин.

- Я очень рада, что нас с мамой позвали на такое интересное мероприятие. Природу надо беречь, чтобы сохранить цветы и деревья. Надо помогать нашей любимой Волге восполнить ее рыбные запасы. Здорово, что это возможно, - говорит Валерия Языкова. Кстати, именно она стала победительницей ежегодного экологического конкурса Сызранского НПЗ «Свежий взгляд».

По словам начальника управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Сызранского НПЗ Светланы Ковальчук, предприятие всегда было и будет ответственным природопользователем. В общей сложности Сызранский НПЗ выпустил в Волгу уже более 180 тыс. мальков стерляди и останавливаться на этом не намерен.

Всего же, с 2010 года с помощью сызранского завода в реку отправились более 800 тыс. молоди различных пород рыб: стерлядь, сазан, толстолобик и судак. Этой осенью Сызранский НПЗ планирует выпустить в Волгу еще 54 тыс. мальков сазана.

Восстановление водных биоресурсов является одним из важных направлений экологической деятельности Сызранского НПЗ.

В экоакциях активно принимают участие дети

Завод реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды. В 2021 году СНПЗ направил на природоохранную деятельность более 1,8 млрд рублей. Один из ключевых реализуемых сейчас проектов - реконструкция биологических очистных сооружений.

Забота о водных ресурсах - приоритетное направление корпоративной экологической политики НК «Роснефть». Основную задачу в области охраны окружающей среды Компания видит в эффективном управлении и минимизации воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду, и ее сохранении на благо нынешнего и будущих поколений.