На территории Самарской области обитает южнорусский тарантул. Фото: Александр Кузовенко

В августе 2022 года жители региона рассказали о встрече с тарантулами в Самарской области. Таких примеров набралось немало. Внушительные размеры пауков и грозный вид вызвал у людей настоящий страх - самарцы пришли к выводу, что перед ними никто иной, как тарантул. Паники добавил и тот факт, что пугающие пауки стали попадаться на глаза с завидной регулярностью. «Комсомольская правда» выяснила, с кем пришлось столкнуться жителям губернии и какую опасность тарантулы в Самарской области представляют для людей.

«Абсолютно все пауки ядовитые»

Такой род пауков, как тарантулы, знаком многим из нас с детства. Огромные пауки глазели на юных читателей еще со страниц детских энциклопедий и вызывали настоящий ужас. Подписи под фотографиями сообщали, что они ядовитые, а значит – весьма опасные. Жители Самарской области с такими не встречались. На территории губернии попадались мелкие, практически незаметные пауки, которые не вызывали страха. Однако выяснилось, что ядовитость свойственна всем арахнидам.

– Абсолютно все пауки ядовиты, неядовитых – единицы. На территории Самарской области обитает всего один такой. Он маленький, его трудно заметить. Однако не все пауки способны нанести вред человеку – некоторые даже не могут прокусить его кожу. А многие попросту не хотят этого делать, – рассказал «КП-Самара» заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Эксперт отмечает, что пауки, как правило, не нападают на человека просто так. Их укус – это следствие защитной реакции, которая возникает после того, как они почувствуют угрозу.

– Если человек взял паука в руки или в какой-то момент случайно прижал, то тот может нанести укус. В таком случае в организм попадет яд, – отметил Александр Кузовенко.

Слегка жутковатых паучков люди встречали по всей губернии. Фото: Подслушано Самара

Тарантулы – старожилы самарской земли

Многие самарцы, узнавшие о соседстве с тарантулами, пришли к выводу, что пауки недавно пожаловали в Самарскую область. На самом деле это не так. Тарантулы, проживающие на самарской земле, были отмечены для науки еще во второй половине 18 века.

Данный род является самым крупным среди паукообразных самарской земли – он достигает размера спичечного коробка. В Самарской области обитает южнорусский тарантул. Это единственный вид, который различается только окрасом и – совсем немного – размерами.

Тарантулы отличались размером и окрасом. Фото: Подслушано Самара

–Тарантулы относятся к ядовитым паукам, однако их яд не несет серьезной опасности. Те, кого он кусал, сравнивают его укус с укусом осы – как по ощущениям, так и по последствиям, – рассказал Александр Кузовенко.

По словам эксперта, раньше тарантулы встречались на территории губернии довольно часто. Сейчас подобные встречи происходят гораздо реже. Исключение – этот год. Тот факт, что жители уже неоднократно столкнулись с данным видом пауков, можно объяснить периодом их активности.

– Начиная с июля самки тарантулов вместе с детенышами начинают переселение. Перемещаться им приходится на достаточно большое расстояние. В этот период их можно увидеть довольно часто. Переселение будет продолжаться примерно до конца сентября, – отметил Александр Кузовенко.

Чаще всего встречи с пауками происходят в природной среде. В Самарской области их можно увидеть на острове Поджабный, на пляже у поляны им. Фрунзе и других подобных местах. Теоретически тарантулы могут заползти в дома – такие случаи уже были отмечены в литературе. Однако эксперт отмечает, что такое случается довольно редко.

Особо бесстрашные самарцы даже рискнули прикоснуться к тарантулам. Фото: Подслушано Самара

Тарантулы - не самые опасные пауки Самарской области

Несмотря на свой жутковатый вид, тарантул - далеко не самый опасный паук, проживающий на самарской земле. В этом плане его значительно превосходят арахниды, относящиеся к роду «хейракантиум». Простым обывателям они могут быть знакомы как желтосумые или колющие пауки.

Желтосумный паук отличается внушительными хелицерами (челюстями). Фото: Александр Кузовенко

– Таких пауков несколько видов, они довольно крупные. Чаще всего люди обращаются в больницу именно после их укусов, – отметил Александр Кузовенко.

Отметим, что таких пауков жители губернии могут встретить в своем жилище. В поисках пары, которые, как правило, ведутся ночью, они проходят большие расстояния и могут заползти в дом человека.

– В нашей области было два подобных случая. Пауки заползли в дома поздно ночью. Люди почувствовали, что по ним кто-то ползет. Естественно, в этот момент они рефлекторно попытались их скинуть. Как результат – паук оказался прижат и ответил укусом, – рассказал Александр Кузовенко.

Последствия укуса хейракантиума куда более серьезные. Симптоматика похожа на грипп – у человека повышается температура тела, возникает боль и отек в месте укуса, который может длится вплоть до месяца.

Еще один вид арахнидов, обитающих на самарской земле - эрезус черный. Фото: Александр Кузовенко

Помимо указанных видов, на территории губернии обитает еще несколько опасных для человека пауков. В их числе – паук «божья коровка», доломедес или паук-охотник, паук-серебрянка или водяной паук. У них сильный яд и достаточно крупные челюсти.

Так выглядит доломедес - паук-охотник. Фото: Александр Кузовенко

Паук серебрянка или водный паук обитает в подводном мире. Фото: Александр Кузовенко

– В случае укуса паука человеку не нужно пытаться заниматься самолечением. Необходимо обратиться в токсикологическое отделение больницы Середавина, где медики окажут всю необходимую помощь, – отмечает Александр Кузовенко.

Стоит отметить, что все указанные виды пауков, за исключением хейракантиума, занесены в Красную книгу Самарской области.