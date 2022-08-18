«Нарушены права жителей»: в Самаре прокуратура выступила против строительства новых высоток на Пятой просеке

Проект застройки не вызвал энтузиазма у местных жителей Фото: Ольга НОВИКОВА

Прокуратура Самарской области выступила против строительства новых высоток на Пятой просеке. Ведомство потребовало аннулировать выданное минстроем разрешение на строительство жилого комплекса, против которого резко выступили жители. Об этом 18 августа 2022 года сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Нам нужна поликлиника, а не новые высотки»

Конфликт вокруг планируемой застройки свободного участка земли на Пятой Просеке длится уже несколько лет. Жители «каменных джунглей» - местных высоток, стоящих близко друг к другу, страдают без социальной инфраструктуры и мечтают о строительстве на свободном участке земли поликлиники или детского садика. Однако земля находится в частной собственности, и владельцы уже не первый год пытаются построить здесь новые высотки. В 2020 году собственником участка стала ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв.метров и благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады. На собрании в марте жители в очередной раз высказались категорически против новой застройки.

Большинство жителей микрорайона категорически против нового строительства Фото: Ольга НОВИКОВА

Тем не менее, в июне 2022 года минстрой выдал ГК «Берег» разрешение на строительство. В ведомстве объяснили это тем, что формально основания для отказа отсутствовали: участок находится в частной собственности, все градостроительные регламенты и нормативы компания в своем проекте выполнила. Однако Александр Хинштейн пообещал продолжить поиски путей для законного запрета застройки, против которой возражают тысячи человек.

«Запретить заключать договора с дольщиками»

В августе 2022 года стало известно, что на сторону жителей встала и прокуратура Самарской области. 17 августа 2022 года в суд Ленинского района поступил иск облпрокуратуры об отмене выданного региональным минстроем разрешения на точечную жилую застройку на 5-й просеке.

- Прокуратурой города Самары проверено исполнение требований градостроительного законодательства, соблюдение конституционных прав граждан на доступную медицинскую помощь, образование при выдаче министерством строительства Самарской области разрешения на строительство, - говорится в иске ведомства.

Прокуратура попросила признать незаконным разрешение на строительство четырех многоэтажных домов, гаража-стоянки и трансформаторной подстанции. Кроме того, в ведомстве попросили суд принять меры предварительной защиты и запретить ООО «Специализированный застройщик «Берег-П» проводить какие-то работы на участке и заключать договора долевого участия на основании оспариваемого прокурором разрешения на строительство.

- Прокуратура встала на сторону жителей в их борьбе против алчных застройщиков и бессовестных чиновников, - написал в своем телеграм-канале Александр Хинштейн. – В ведомстве справедливо считают, что, выдав разрешение, чиновники нарушили конституционные права жителей. Район не обеспечен необходимой по нормативам социальной и транспортной инфраструктурой: здесь катастрофически не хватает мест в детсадах, поликлиниках и больницах. Благодарен Самарской прокуратуре за то, что в отличие она не на словах, а на деле защищает права людей.

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