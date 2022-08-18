Данил и его спутница на плоту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В путь до Каспия

Путешественник на плоту Данил Сухоруков начал свой сплав по рекам России еще в мае, тогда он со своей девушкой Екатериной отправился сплавляться по рекам от Урала до Каспия. Первые три дня они преодолевали километры по воде вместе, но потом его девушка вернулась домой. Екатерина работает журналистом и к путешествию присоединяется только в отпуске, так случилось, что её следующая встреча с Данилом произошла в Самаре. «Моя муза вновь со мной», - пошутил наш собеседник.

Для него это не первый серьезный выезд: он признается, что путешествует уже 10 лет, разными способами.

- Можно сказать, что я все время готовился к нему. Это мое мировоззрение – я люблю свободу, природу, жить в гармонии с природой, - говорит Данил.

Путешественник говорит, что это очень удобное средство передвижения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Путешественника из Нижнего Тагила мы встречаем в Самаре – сюда он прибыл после Тольятти, полностью завершив прохождение Куйбышевского водохранилища. Впереди – еще много километров, в планах – добраться до Каспийского моря.

Для того чтобы отправится в путешествие Данил продал свою звуковую студию, а на вырученные средства купил катамаран и все необходимое для путешествия и модернизации плавучего дома. Основное количество провизии он запас еще в начале своего путешествия, сейчас он докупает лишь необходимое. На катамаране установлена солнечная панель, которая поддерживает в рабочем состоянии все гаджеты. А еще плот красиво украшен – здесь есть ловцы снов, красивые коврики.

Плот украшен интересными деталями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжский автостоп

Данил в путешествии активно ведет социальные сети, где он рассказывает о своём маршруте и трудностях с его прохождением, за короткий срок он собрал 1,5 тыс. подписчиков на своей странице «ВКонтакте». Когда путешественник уже уплыл из Ульяновска, ему написал Антонина Липатова, которая ужасно сожалела, что не смогла встретиться с необычным путешественником. И тут же Данил предложил ей «автостоп»: девушка с таксой добралась до промежуточного пункта, оказалась на плоту и вместе с путешественником оказалась в Тольятти.

В свободное время путешественник играет на музыкальных инструментах. Узнав о его любви к музыке, подписчики в Ульяновске подарили ему балалайку.

В каждом городе необычному путешественнику дарят сувениры, так в Тольятти ему подарили кружку с логотипом отечественного автомобиля, а вся стена катамарана увешана необычными магнитами.

Шторм приходится пережидать

Путь по Волге для парня не всегда простой, бывают дни, когда он не может плыть, тогда он вынужден выходить на сушу и там пережидать, погодные условия. Так случилось и перед нашей встречей, на Волге разыгрался сильный ветер, и ему пришлось пришвартоваться и ждать. И как признался нам Данил, наша встреча мотивировала его пройти 20 км за несколько часов. Одним из труднейших для прохождения для путешественника стал участок Водкинского водохранилища.

- Утром встаю, выхожу и понимаю, что нужно сражаться с ветром, часа два сражаюсь и понимаю, что прошел километр – два, — объяснил турист.

В октябре Данил планирует окончить путешествие на плоту, и тогда он продаст свой катамаран. Уже сейчас люди готовы купить его на аукционе. Для молодого человека это не первое путешествие, раньше он путешествовал пешком и автостопом.