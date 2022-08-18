Сильный пожар в центре Самары Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Подробности о пожаре в центре Самары

Пожар в центре Самары 18 августа 2022 года вспыхнул на улице Самарской вечером, когда многие люди ехали с работы. Огонь резко охватил симпатичный желтый особнячок, который находится между улицами Чкалова и Маяковского. Многие останавливались посмотреть, что происходит, ведь черный столб дыма было видно издалека.

На место примчались пожарные Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Эти деревянные домики на первой линии Самарской - последний оплот старой деревянной Самары. Сразу за ними возвышается огромная многоэтажка. Но от большого дома маленькие отделяет зелень и двор. Сами же домики тут стоят один близко к другому - немудрено, что жители соседних домов тут же выскочили на улицу, испугавшись за свое жилье.

На место прибыли пожарные. Очевидцам казалось, что дом жилой - такой он аккуратный и ухоженный, но в ведомстве МЧС РФ по Самарской области рассказали, что он нежилой, всего в здании два этажа. Чтобы справиться с огнем, потребовался почти час. О локализации объявили в 18.33. На месте работали 42 человека и 11 единиц техники. В 19.08 объявили о ликвидации открытого горения.

Причины пожара в деревянном доме в центре Самары

Пока непонятно, почему именно этот дом оказался необитаемым. и какова причина пожара в центре Самары 18 августа 2022. Возможно, в дом могли пробраться люди без определенного места жительства. Обитатели соседних домов переживают, что это мог быть поджог - они не исключают, что эта земля может быть интересна застройщику, который поставит здесь еще одну высотку - уже ближе к дороге. Соседние с горевшим дома обитаемы. Некоторым из их жильцов потребовалась помощь - на месте работали врачи.

О жертвах и пострадавших в МЧС ничего не сообщили.

Сильные клубы дыма вырывались со второго этажа Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Кстати, в июне 2022 года власти публиковали список домов, которые должны снести для строительства первой очереди самарского метрополитена. Дома на Самарской попадают в этот список.

- Нам пока не всем рассказали, что с нами будет. Вот боимся, что будут также сжигать, - поделилась жительница одного из домов поблизости.

Сильнее всего огонь разгулялся под чердаком Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Но, конечно, именно экспертам предстоит разобраться, что стало причиной пожара. Вероятно он начался в квартире на втором этаже, где никто не жил.